ΗΠΑ: Διευθυντής αφόπλισε δράστη για να σώσει μαθητές και τον «έστεψαν» βασιλιά του χορού

Ο διευθυντής Kirk Moore στέφεται βασιλιάς του χορού αποφοίτησης από τους μαθητές του στο Pauls Valley High School, λίγες εβδομάδες μετά την ηρωική του πράξη να αφοπλίσει ένοπλο μέσα στο σχολείο

Snapshot Ο διευθυντής του Λυκείου Πόλς Βάλεϊ, Κερκ Μουρ, αφοπλίσε ένοπλο δράστη στις 7 Απριλίου, σώζοντας τη ζωή μαθητών.

Κατά τη σύγκρουση, ο Μουρ τραυματίστηκε στο πόδι από πυροβολισμό, χωρίς να κινδυνεύσει κανένας μαθητής.

Οι μαθητές τίμησαν τον Μουρ ανακηρύσσοντάς τον βασιλιά του χορού αποφοίτησης ως αναγνώριση της ηρωικής του πράξης.

Ο δράστης, 20χρονος πρώην μαθητής Βίκτορ Χόκινκς, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία και απόπειρα δολοφονίας με δικαστική διαδικασία προγραμματισμένη στις 8 Μαΐου.

Η κοινότητα και οι αρχές επαίνεσαν τον Μουρ για την ψυχραιμία και αυτοθυσία του που πιθανότατα έσωσε ζωές.

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο τιμήθηκε ένας διευθυντής λυκείου στο Πόλς Βάλεϊ, λίγες εβδομάδες μετά από μια πράξη ηρωισμού που πιθανότατα έσωσε ζωές.

Ο 60χρονος, Κερκ Μουρ, διευθυντής του Λυκείου της Πόλς Βάλεϊ, έγινε γνωστός όταν στις 7 Απριλίου όρμησε πάνω σε έναν ένοπλο μέσα στο λόμπι του σχολείου, καταφέρνοντας να τον αφοπλίσει.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Μουρ τραυματίστηκε στο πόδι από πυροβολισμό, ωστόσο κανένας μαθητής δεν κινδύνεψε.

Από ήρωας… βασιλιάς του χορού

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, το βράδυ, οι μαθητές αποφάσισαν να τον τιμήσουν με έναν ξεχωριστό τρόπο: τον ανέδειξαν βασιλιά του χορού αποφοίτησης (prom king).

Βίντεο από τη στιγμή δείχνει τους μαθητές να τον αποθεώνουν, να τον χειροκροτούν και να τον εμψυχώνουν, καθώς προχωρά για να παραλάβει το στέμμα του. Στο πάρτι βρισκόταν και ένας DJ, ο οποίος ανέφερε πως ο διευθυντής είναι ιδιαίτερα αγαπητός και «πραγματικά πολύ καλός άνθρωπος», τονίζοντας ότι οι μαθητές του τον λατρεύουν. «Έπρεπε να δείτε την αντίδρασή τους όταν έφτασε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η βραδιά ήταν γεμάτη ενθουσιασμό και συγκίνηση, με τον Μουρ να αναγνωρίζεται ως πραγματικός ήρωας της σχολικής κοινότητας.

Μετά το περιστατικό, ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ερευνών της Πολιτείας της Οκλαχόμα Hunter McKee, δήλωσε: «Οι ενέργειες του προσωπικού και του διευθυντή, που αντέδρασαν αμέσως μόλις είδαν ένα άτομο με όπλο, έσωσαν ζωές».

Ο δράστης και οι κατηγορίες

Ο ένοπλος ταυτοποιήθηκε ως ο 20χρονος Βίκτορ Χόκινκς, πρώην μαθητής του σχολείου και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων, παράνομη επίδειξη όπλου, πυροβολισμοί με πρόθεση δολοφονίας και οπλοφορία σε δημόσιο χώρο. Η πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 8 Μαΐου.

In Pauls Valley, Oklahoma, school principal Kirk Moore reportedly confronted and helped subdue a school shooter, an intervention that authorities say likely saved student lives.



He is currently recovering from injuries sustained during the incident.



The case is being… pic.twitter.com/WMQFCIVoWU — Washington Eye (@washington_EY) April 15, 2026

Ένα παράδειγμα θάρρους

Η στάση του Κερκ Μουρ χαρακτηρίζεται ως ένα σπάνιο παράδειγμα ψυχραιμίας και αυτοθυσίας, με την κοινότητα να τον τιμά όχι μόνο ως εκπαιδευτικό, αλλά και ως άνθρωπο που στάθηκε μπροστά στον κίνδυνο για να προστατεύσει τους μαθητές του.

