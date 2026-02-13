Καναδάς: Ο 18χρονος «μακελάρης» πήγε στο σχολείο για να «αποτελειώσει» όλη την οικογένειά του

Ο τρανς έφηβος μαθητής που αιματοκύλισε ένα μικρό σχολείο στον Καναδά, σκοτώνοντας πέντε μαθητές και μία εκπαιδευτικό, φέρεται να κατευθύνθηκε στο σχολικό συγκρότημα με σκοπό να «αποτελειώσει» τα εναπομείναντα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με μαρτυρία μαθητή που έζησε από κοντά την τραγωδία.

Ο 18χρονος Jesse Van Rootselaar ξεκίνησε το φονικό την Τρίτη από το σπίτι του στην ήσυχη κοινότητα Tumbler Ridge της Βρετανικής Κολομβίας, όπου πυροβόλησε και σκότωσε τη μητέρα του, Jennifer Strang, 39 ετών, καθώς και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό του.

Στη συνέχεια, μετέβη στο Λύκειο Tumbler Ridge, όπου φοιτούσαν οι μικρότερες αδελφές και ο αδελφός του. «Είμαι βέβαιος ότι πήγε για να τελειώσει την οικογένειά του», δήλωσε ο 17χρονος μαθητής Duncan McKay.

Ωστόσο, ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών και προσωπικού του σχολείου, το οποίο αριθμεί περίπου 160 μαθητές, σκοτώνοντας 8 μαθητές και μία καθηγήτρια, ο οποίοι δεν είχαν συγγενική σχέση μαζί του. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι μεταξύ των θυμάτων είναι οι 12χρονοι Zoey Benoit, Ticaria Lampert, Kylie Smith και Abel Mwansa, ο 13χρονος Ezekiel Schofield, καθώς και η 39χρονη εκπαιδευτικός Shannda Aviugana-Durand.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 25 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο 18χρονος έθεσε τέλος στη ζωή του εντός του σχολείου μετά την επίθεση.

Ο McKay περιέγραψε ότι την ώρα των πυροβολισμών βρισκόταν στο γυμναστήριο παίζοντας μπάντμιντον, όταν άκουσε περισσότερους από δώδεκα πυροβολισμούς, που έμοιαζαν «με σφυρί που χτυπά μέταλλο». Μαζί με συμμαθητή του κρύφτηκαν σε αποθήκη εξοπλισμού, παραμένοντας σιωπηλοί στο σκοτάδι.

Όπως ανέφερε, εκπαιδευτικός που έλεγχε τις πόρτες «δέχθηκε δύο πυροβολισμούς μέσα από την πόρτα», ενώ μία σφαίρα πέρασε κοντά από το πόδι του και άλλη μία καρφώθηκε στην πόρτα, σε μικρή απόσταση από το κεφάλι του.

Οι δύο μαθητές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την αστυνομία περίπου τρεις ώρες αργότερα.

