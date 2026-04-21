Το απόλυτο meme συνεχίζεται: Λατρεία για το μουστάκι του Αβτζί – «Το δανείστηκε από τον Δήμο;»

Στη σύγχρονη εποχή, η εικόνα ταξιδεύει ταχύτερα από τις ιδέες και τις αποφάσεις των πολιτικών προσώπων. Αρκεί μία λεπτομέρεια ώστε ένας άνθρωπος να μετατραπεί σε διαδικτυακό φαινόμενο.

Αυτό ακριβώς συνέβη και με τον Ορχάν Αβτζί, του οποίου η ανάληψη καθηκόντων επισκιάστηκε από ένα χαρακτηριστικό που κανείς δεν περίμενε να βρεθεί στο επίκεντρο: Το εντυπωσιακό του μουστάκι, που έγινε αφορμή για χιλιάδες σχόλια και viral αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Ορχάν Αβτζί έγινε γνωστός μετά την είδηση του διορισμού του ως επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης του «Κόμματος Ειρήνης» (Huzur Partisi), στην περιοχή Κάρλιοβα της επαρχίας Μπινγκιόλ, μία ορεινή κωμόπολη της ανατολικής Τουρκίας.

«Να… ασφαλίσει το μουστάκι του, είναι σαν καρτούν»

Φωτογραφίες του Αβτζί διαδόθηκαν ταχύτατα στο διαδίκτυο, προκαλώντας πλήθος χιουμοριστικών σχολίων που σε πολλές περιπτώσεις επισκίασαν ακόμη και την είδηση του διορισμού του.

Μεταξύ άλλων, χρήστες χαρακτήρισαν το μουστάκι του ως «μεγαλοπρεπές», αστειεύτηκαν ότι «θα έπρεπε να ασφαλιστεί», ενώ, δεν έλειψαν και πιο ευφάνταστα σχόλια που το περιέγραφαν ως τόσο μεγάλο ώστε «σχεδόν αποκτά δική του προσωπικότητα».

Μία κατά τα άλλα τυπική πολιτική εξέλιξη έγινε viral για έναν διαφορετικό λόγο, με τον Ορχάν Αβτζί να κάνει χαμό με το χαρακτηριστικό του στυλ.

He looks like a cartoon character where only the mustache moves whenever he speaks https://t.co/UQwS0yjw7b — St1ka (@St1ka) April 21, 2026

Κάποιοι σχολίασαν με χιούμορ ότι «το πρόσωπο έχει χαθεί μέσα στο μουστάκι» και άλλοι αναρωτήθηκαν τι μπορεί να συμβολίζει ένα τέτοιο γνώρισμα. Από σαρκαστικά σχόλια όπως «το δανείστηκε από τον Δήμο;» μέχρι και περιγραφές ότι «φαίνεται σαν να τρώει με τα αυτιά του».

Διαβάστε επίσης