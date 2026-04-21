Μαραθωνοδρόμος για κλάματα: Πανηγυρίζει πλησιάζοντας στη γραμμή τερματισμού - Μόνο που έχασε

Ήταν βέβαιος για τη νίκη του αλλά πλήρωσε ακριβά τη σιγουριά του - Viral το βίντεο της ήττας και καζούρα στο διαδίκτυο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Θεαματικό όσο και αναπάντεχο ήταν το φινάλε του Μαραθωνίου του Ντέλαγουερ στις ΗΠΑ, αφήνοντας έκπληκτους συμμετέχοντες και κοινό.

Ο Κάρσον Μέλο, 24 ετών, ήταν σίγουρος για τη νίκη καθώς πλησίαζε στη γραμμή τερματισμού. Βρισκόταν μπροστά από περίπου 700 άλλους δρομείς στον αγώνα των 26.2 μιλίων στο Ουίλμινγκτον.

Πλησιάζοντας στο νήμα, σήκωσε τα χέρια του, θεωρώντας εαυτόν σίγουρο νικητή, αλλά η εξέλιξη ήταν απρόσμενη, και η αλαζονική συμπεριφορά του τιμωρήθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο.

Πίσω του, και σε απόσταση, αλλά κινούμενος με αστραπιαία ταχύτητα ακολουθούσε ο Τζόσουα Τζάκσον, εκμεταλλευόμενος την άνεση του Μέλο, ο οποίος είχε χαλαρώσει και κοίταζε τον χρόνο στο ρολόι του.

Αλλά πριν προλάβει να περάσει τη γραμμή του τερματισμού, ο Τζάκσον, 24 ετών, τον προσπέρασε για να πάρει την πρώτη θέση με λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Το επίσημο ρολόι είχε τον χρόνο του Τζάκσον ως 2:43:13.51 ενώ ο Μέλο τερμάτισε τον μαραθώνιο σε 2:43:14.46, αιφνιδιάζοντας ακόμα και τον εκφωνητή του αγώνα.

Το διαδίκτυο αμέσως μετά πήρε φωτιά:

«Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί. Βάζω στοίχημα ότι αυτός ο τύπος ήταν τόσο ντροπιασμένος και θυμωμένος με τον εαυτό του!» σχολίασε ένας χρήστης.

Ένας δεύτερος έγραψε: «Πρέπει να τρέξω γρήγορα σε όλο τον αγώνα».

«Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο τύπος που τον προσπέρασαν να κοιμηθεί το βράδυ», ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Όποιος κοιμάται, χάνει».

«Δεν είναι και πολύ έμπειρος δρομέας… Νομίζω ότι πήρε το μάθημά του» ήταν μόνο μερικά από τα σχόλια.

