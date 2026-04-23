Γκραντ Κάνιον: Παραμένει το μυστήριο για το πώς ή πότε σχηματίστηκε το φαράγγι

Snapshot Ο ποταμός Κολοράντο σχημάτισε μια αρχαία λίμνη στη βόρεια Αριζόνα πριν από περίπου 6,6 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με νέα στοιχεία που στηρίζουν την υπόθεση της «υπερχείλισης της λίμνης».

Η λίμνη Bidahochi γέμισε σταδιακά και ξεχύθηκε πάνω από το γεωλογικό σχηματισμό «Τόξο του Καϊμπάμπ», δημιουργώντας το φαράγγι Γκραντ Κάνιον.

Η έρευνα βασίστηκε στη χρονολόγηση κρυστάλλων ζιρκονίου από ψαμμίτη, που συνδέει τα ιζήματα της λεκάνης Bidahochi με τον ποταμό Κολοράντο.

Παρά τα νέα ευρήματα, ορισμένοι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί και θεωρούν ότι δεν αποκλείονται άλλα σενάρια για τη διαμόρφωση του φαραγγιού.

Η μελέτη προσφέρει ενδείξεις για το πού έρεε ο ποταμός Κολοράντο ανάμεσα σε 11 και 5,6 εκατομμύρια χρόνια πριν, γεφυρώνοντας ένα σημαντικό γεωλογικό κενό.

Το Γκραντ Κάνιον είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φυσικά αξιοθέατα της Αμερικής, προσελκύοντας πάνω από τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμα με ακρίβεια πώς και πότε σχηματίστηκε αυτό το τεράστιο φαράγγι.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 16 Απριλίου στο περιοδικό Science προσφέρει νέα στοιχεία για μια συγκεκριμένη θεωρία, που αποκαλείται η υπόθεση της «υπερχείλισης της λίμνης». Οι συγγραφείς της μελέτης αναφέρουν ότι τα ευρήματά τους υποστηρίζουν την άποψη ότι ο ποταμός Κολοράντο σχημάτισε μια αρχαία λίμνη στη βόρεια Αριζόνα πριν από περίπου 6,6 εκατομμύρια χρόνια. Μόλις η λίμνη γέμισε, το νερό ξεχύθηκε προς τα δυτικά στο τοπίο και άρχισε να ρέει κατά μήκος της σημερινής του πορείας και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε το φαράγγι Γκραντ Κάνιον.

«Είναι μια απλή αλλά ισχυρή εξήγηση για το πώς διαμορφώθηκε το σύστημα του ποταμού Κολοράντο», λέει σε δήλωσή του ο συν-συγγραφέας της μελέτης Ράιαν Κρόου, γεωλόγος της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Πώς έγινε η έρευνα

Οι επιστήμονες κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα συλλέγοντας 19 δείγματα ψαμμίτη από τοποθεσίες στη λεκάνη Bidahochi, μια περιοχή ακριβώς ανατολικά του Γκραντ Κάνιον στη βόρεια Αριζόνα. Μέσα στα δείγματα ψαμμίτη ήταν παγιδευμένοι χιλιάδες κρύσταλλοι ζιρκονίου, τους οποίους οι επιστήμονες χρονολόγησαν χρησιμοποιώντας μια τεχνική που μετρά τη ραδιενεργό διάσπαση του ουρανίου σε μόλυβδο.

Οι κρύσταλλοι ζιρκονίου, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί, μπορούν να λειτουργήσουν ως το «αποτύπωμα» ενός ποταμού. Προσδιορίζοντας την ηλικία τους και αναγνωρίζοντας τα ιχνοστοιχεία που περιέχουν, οι επιστήμονες μπορούν να προσδιορίσουν πότε και πού σχηματίστηκαν.

Όταν οι επιστήμονες συνέκριναν τη σύνθεση και την ηλικιακή κατανομή των κρυστάλλων ζιρκονίου από τη λεκάνη του Bidahoch με εκείνες γνωστών ιζημάτων της πρώιμης περιόδου του ποταμού Κολοράντο, διαπίστωσαν μεγάλη ομοιότητα. Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει ότι ο ψαμμίτης στη λεκάνη του Bidahoch αποτελείται από ιζήματα που κάποτε βρίσκονταν στον ποταμό Κολοράντο. Οι ερευνητές εντόπισαν και άλλα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία, όπως η αυξημένη συσσώρευση ιζημάτων, οι αναλογίες ισοτόπων στροντίου στα ανθρακικά και τα απολιθωμένα ψάρια.

Με βάση τα δεδομένα, υποθέτουν ότι ο πρωτόγονος ποταμός Κολοράντο χυνόταν στη λεκάνη και δημιούργησε μια αρχαία υδάτινη έκταση, τη λίμνη Bidahochi, γνωστή και ως λίμνη Χόπι (Hopi Lake), πριν από περίπου 6,6 εκατομμύρια χρόνια. Κατά τη διάρκεια εκατοντάδων χιλιάδων ετών, ο ποταμός γέμισε σταδιακά τη λίμνη, έως ότου η στάθμη του νερού ανέβηκε τελικά αρκετά ώστε να ξεπεράσει ένα γεωλογικό σχηματισμό γνωστό ως «Τόξο του Καϊμπάμπ» (Kaibab Arch). Από εκεί, το νερό συνέχισε να ρέει ελικοειδώς προς τα δυτικά.

Άλλοι μηχανισμοί, όπως η ροή των υπόγειων υδάτων ή η διάβρωση, ενδέχεται να έχουν διαδραματίσει δευτερεύοντα ρόλο. Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ευρήματά τους υποδεικνύουν την υπερχείλιση της λίμνης ως την κύρια μέθοδο με την οποία ο ποταμός Κολοράντο διανύθηκε κατά μήκος της τρέχουσας πορείας του και σχημάτισε το Γκραντ Κάνιον.

Επιπλέον, αν και τμήματα του Γκραντ Κάνιον ενδέχεται να έχουν «σχηματιστεί εν μέρει από άλλα ποτάμια συστήματα, ήταν ο ποταμός Κολοράντο που τα συνέδεσε μεταξύ τους», δηλώνει ο Κρόου στον Ντόιλ Ράις της εφημερίδας USA Today.

Γιατί κάποιοι είναι επιφυλακτικοί

Παρά τα νέα δεδομένα, ορισμένοι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την ερμηνεία που κάνουν οι συγγραφείς της μελέτης. Η Ρεμπέκα Φλάουερς, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόουλντερ, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, δηλώνει στον Πολ Βούσεν του περιοδικού Science ότι οι συγγραφείς «υποστηρίζουν εύλογα ότι η υπερχείλιση της λίμνης μπορεί να εξηγήσει τα δεδομένα». Ωστόσο, επισημαίνει ότι τα ευρήματά τους δεν αποκλείουν εντελώς άλλα σενάρια.

Επιπλέον, ο Karl Karlstrom, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού, ο οποίος επίσης δεν συμμετείχε στην έρευνα, δηλώνει στον Cody Cottier του Scientific American ότι οι «βασικές λεπτομέρειες» του συμπεράσματος της μελέτης σχετικά με την υπερχείλιση της λίμνης «παραμένουν ανεπιβεβαίωτες».

Το πώς ακριβώς σχηματίστηκε το Γκραντ Κάνιον εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζήτησης. Ωστόσο, τα νέα ευρήματα ενδέχεται να βοηθήσουν στην επίλυση ενός άλλου μυστηρίου. Οι επιστήμονες συμφωνούν γενικά ότι ο ποταμός Κολοράντο υπήρχε στο δυτικό Κολοράντο περίπου 11 εκατομμύρια χρόνια πριν και εξήλθε από το Γκραντ Κάνιον περίπου 5,6 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αλλά πού έρεε στο μεταξύ;

Εάν σχημάτισε μια λίμνη στη λεκάνη Bidahochi περίπου 6,6 εκατομμύρια χρόνια πριν, αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει εν μέρει το κενό.

«Τα νέα μας στοιχεία δείχνουν ότι συγκεντρώνονταν ακριβώς ανατολικά του Γκραντ Κάνιον, τροφοδοτώντας ένα ζωντανό οικοσύστημα», λέει ο συγγραφέας της μελέτης και γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, Τζον Χε.