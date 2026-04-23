Καναδάς: Θυσίασαν τσάμπα ολόκληρα χωριά για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου
Στην περιοχή Μιραμπέλ, στο Κεμπέκ του Καναδά, 39 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μόντρεαλ υπάρχει ένα αεροδρόμιο που προοριζόταν να γίνει πολύ μεγάλο, αλλά κατέληξε σε πλήρη αποτυχία. Χωρίς επιβάτες και με πολλαπλά προβλήματα, πλέον ρημάζει. Σήμερα είναι μια εγκαταλελειμμένη δομή. Κι όλα αυτά δεν θα αποτελούσαν πρόβλημα αν δεν είχαν γίνει «θυσίες» για να κατασκευαστεί.
Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις γειτονιές και τα σπίτια τους. Το 1969 η καναδική κυβέρνηση απαλλοτρίωσε περίπου 324 τετραγωνικά χιλιόμετρα γεωργικής γης, εκτοπίζοντας περίπου 10.000 κατοίκους, για να κατασκευαστεί το Διεθνές Αεροδρόμιο Μιραμπέλ. Το όραμα ήταν η δημιουργία ενός μεγάλου κόμβου που θα συνέδεε το Μόντρεαλ και τις γύρω περιοχές, με έξι τερματικούς σταθμούς και έξι διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης.
