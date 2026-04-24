Στα 3.900 μέτρα στα Ιμαλάια: Το χωριό που «κρατιέται» σε γκρεμό εδώ και 1.000 χρόνια

Υπάρχουν μέρη που δυσκολεύεσαι πραγματικά να καταλάβεις ότι είναι αληθινά όταν τα βλέπεις σε φωτογραφία. Και μετά υπάρχουν εκείνα που, ακόμα κι αν τα επισκεφθείς, συνεχίζουν να σου δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάτι... αλλόκοσμο. Το Dhankar, ένα μικρό χωριό στην κοιλάδα Spiti της βόρειας Ινδίας, ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο σχεδόν 3.900 μέτρων, πάνω σε έναν γυμνό, ξερό λόφο που καταλήγει σε απότομο γκρεμό, το Dhankar μοιάζει περισσότερο με σκηνικό ταινίας που έχει στηθεί στην άκρη του κόσμου, παρά με τόπο όπου ζουν άνθρωποι. Από κάτω, βαθιές χαράδρες και ποτάμια που τρέφονται από το λιώσιμο των χιονιών. Από πάνω, ένας ουρανός που δείχνει πιο κοντά απ’ όσο έχεις συνηθίσει.

