Πυρά Τραμπ κατά πρίγκιπα Χάρι: «Εγώ εκπροσωπώ τη Βρετανία περισσότερο από εσένα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρίγκιπα Χάρι, μετά την παρέμβαση του Δούκα του Σάσεξ για τον πόλεμο στην Ουκρανία και το πρόσφατο ταξίδι του στη χώρα

Πυρά Τραμπ κατά πρίγκιπα Χάρι: «Εγώ εκπροσωπώ τη Βρετανία περισσότερο από εσένα»
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον πρίγκιπα Χάρι ότι δεν εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο όταν καλεί τις ΗΠΑ να ηγηθούν στην Ουκρανία.
  • Ο Τραμπ δήλωσε πως ο ίδιος εκπροσωπεί τη Βρετανία περισσότερο από τον πρίγκιπα Χάρι, εκφράζοντας ειρωνική εκτίμηση για τις συμβουλές του.
  • Ο πρίγκιπας Χάρι επισκέφθηκε το Κίεβο και δήλωσε ότι βρίσκεται εκεί ως ανθρωπιστής και πρώην στρατιώτης, όχι ως πολιτικός.
  • Στην ομιλία του, ο Χάρι τόνισε τον μοναδικό ρόλο των ΗΠΑ στην παγκόσμια ασφάλεια και κάλεσε την αμερικανική ηγεσία να τιμήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της προς την Ουκρανία.
  • Η επίθεση Τραμπ ήρθε λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ «τα έβαλε» με τον πρίγκιπα Χάρι, μετά την παρέμβαση που έκανε ο δούκας του Σάσεξ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψης στο Κίεβο, ο Χάρι κάλεσε τις ΗΠΑ να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους στη σύγκρουση, προκαλώντας την ειρωνική απάντηση του Αμερικανού Προέδρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Χάρι «δεν μιλάει εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν καλεί τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγεσία» στην Ουκρανία - σχόλια που έκανε λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη του συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο.

Η απάντηση Τραμπ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ σχολίασε την ομιλία του Χάρι δηλώνοντας: «Ένα πράγμα ξέρω, ο πρίγκιπας Χάρι δεν μιλάει εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι εγώ μιλώ εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου περισσότερο από τον πρίγκιπα Χάρι».

«Αλλά εκτιμώ πολύ τις συμβουλές του», συμπλήρωσε με μια δόση ειρωνείας. «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του; Παρακαλώ, δώστε της τους χαιρετισμούς μου» κατέληξε.

Χάρι: «Είμαι εδώ ως ανθρωπιστής, όχι ως πολιτικός»

Ο 41χρονος Χάρι εκφώνησε μια παθιασμένη ομιλία στο Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου χθες Πέμπτη (23/4), ξεκαθαρίζοντας πως βρίσκεται εκεί «όχι ως πολιτικός», αλλά ως «στρατιώτης που κατανοεί την έννοια της υπηρεσίας» και ως «ανθρωπιστής».

Απευθυνόμενος στην αμερικανική ηγεσία, χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ, ο Χάρι τόνισε: «Οι ΗΠΑ έχουν έναν μοναδικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Όχι μόνο λόγω της ισχύος τους, αλλά επειδή όταν η Ουκρανία παρέδωσε τα πυρηνικά όπλα, η Αμερική ήταν μέρος της διαβεβαίωσης ότι η κυριαρχία και τα σύνορα της Ουκρανίας θα γίνονταν σεβαστά».

«Αυτή είναι μια στιγμή για την αμερικανική ηγεσία, μια στιγμή για την Αμερική, να δείξει ότι μπορεί να τιμήσει τις διεθνείς συμβατικές της υποχρεώσεις – όχι από ελεημοσύνη, αλλά λόγω του διαρκούς ρόλου της στην παγκόσμια ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα», πρόσθεσε.

