Περικοπές στη Microsoft και τη Μeta: Aνακοινώνουν χιλιάδες απολύσεις λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Η Meta και η Microsoft μειώνουν το εργατικό δυναμικό τους κατά χιλιάδες, καθώς πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σύμφωνα με τα στελέχη τους καλύπτει τις ανάγκες παραγωγικότητας των εταιρειών τους.

Η Μέτα ανακοίνωσε στο προσωπικό της χθες (23/4) ότι στις 20 Μαΐου θα μειώσει περίπου το 10% του προσωπικού της - λίγο κάτω από 8.000 υπαλλήλους - για να ενισχύσει την αποδοτικότητα, μέρος ενός σχεδίου απολύσεων που καταρτίστηκε πριν από μήνες . Την ίδια ημέρα, η Microsoft ανακοίνωσε στους υπαλλήλους της, για πρώτη φορά, ότι θα προσφέρει εθελουσία σε περίπου 7% του αμερικανικού εργατικού δυναμικού της, που ανέρχεται σε περίπου 125.000 άτομα.

Σε ένα εσωτερικό υπόμνημα προς το προσωπικό της Meta, η Τζανέλ Γκέιλ, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού, δεν ανέφερε ρητά την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά είπε ότι οι περικοπές θα επιτρέψουν στην εταιρεία να «αντισταθμίσει τις άλλες επενδύσεις που πραγματοποιεί». Στην παρουσίαση των κερδών της Meta για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο διευθύνων σύμβουλος, Mαρκ Ζάκερμπεργκ, μίλησε για μια «σημαντική επιτάχυνση της τεχνητής νοημοσύνης» που περιελάμβανε σχέδια για δαπάνες από 115 δισεκατομμύρια δολάρια σε 135 δισεκατομμύρια δολάρια για την Τεχνητή Νοημοσύνη - σχεδόν διπλάσιες από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας το προηγούμενο έτος.

«Δεν πρόκειται για εύκολη ανταλλαγή», έγραψε η Γκέιλ. Τόνισε ότι οι απολυμένοι υπάλληλοι θα λάβουν γενναιόδωρα πακέτα αποζημίωσης. Ο Ζάκερμπεργκ, σε αντίθεση με τον Γκέιλ, έχει δηλώσει ευθέως ότι η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά περιττές ορισμένες προσλήψεις. «Αρχίζουμε να βλέπουμε έργα που παλιά απαιτούσαν μεγάλες ομάδες να ολοκληρώνονται τώρα από ένα μόνο πολύ ταλαντούχο άτομο», δήλωσε στην τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ιανουαρίου . Η Μέτα επιβεβαίωσε τις αναφορές για τις απολύσεις και το εσωτερικό υπόμνημα, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Η Microsoft έγραψε στους υπαλλήλους της την Πέμπτη ότι θα προσφέρει προγράμματα εθελοντικών αποχωρήσεων σε υπαλλήλους με μακρά προϋπηρεσία, ιδίως σε εκείνους των οποίων το άθροισμα των ηλικιών και των ετών υπηρεσίας τους στην εταιρεία ανέρχεται σε 70 ή περισσότερα, σύμφωνα με τους FT . Περισσότεροι από 8.000 υπάλληλοι θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους FT.

Τον Ιούλιο του 2025, η Microsoft προέβλεψε ότι θα δαπανήσει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης κατά το επόμενο οικονομικό έτος. Οι αναλυτές εκτιμούν τώρα ότι το ποσό αυτό θα κυμαίνεται στα 110-120 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Μουσταφά Σουλεϊμάν, επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης της Microsoft, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας σε υπαλλήλους γραφείου μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Ο Σάτια Ναντέλα, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, έχει διατυμπανίσει την υιοθέτηση της ΑΙ από τη Microsoft, η οποία, όπως λέει, έχει οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη παραγωγικότητας. Τον Απρίλιο του 2025, η τεχνητή νοημοσύνη χειρίστηκε έως και το 30% του έργου προγραμματισμού της εταιρείας. Οι ανακοινώσεις για απολύσεις από τους δύο τεχνολογικούς κολοσσούς έρχονται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας ότι τα αφεντικά τους θα προσπαθήσουν να τους αντικαταστήσουν με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί οι φόβοι δεν είναι αβάσιμοι.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι γίνονται αντικείμενο εκπαίδευσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Το Reuters αποκάλυψε πρόσφατα ένα εσωτερικό υπόμνημα της Meta που δείχνει ότι η εταιρεία εγκαθιστά νέο λογισμικό στους υπολογιστές των Αμερικανών εργαζομένων για να καταγράφει τις κινήσεις του ποντικιού, τα κλικ και τις πληκτρολογήσεις τους, ώστε να τροφοδοτεί τα δεδομένα εκπαίδευσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Άλλες εταιρείες που διπλασιάζουν τις επενδύσεις τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν επίσης μειώσει τους υπαλλήλους τους. Ο διευθύνων σύμβουλος του Τhe Block, Τζακ Ντόρσεϊ , μείωσε σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό της εταιρείας στις αρχές Μαρτίου, επικαλούμενος κέρδη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Amazon, η οποία ανακοίνωσε σχέδια να δαπανήσει το επιβλητικό ποσό των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα χρόνο τον Φεβρουάριο, έχει απολύσει τουλάχιστον 30.000 εργαζομένους τους τελευταίους έξι μήνες. Η Oracle, η οποία αγωνίζεται με το βάρος του χρέους της επένδυσης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κέντρα δεδομένων, δήλωσε στους εργαζομένους τον περασμένο μήνα ότι θα περικόψει επίσης χιλιάδες θέσεις εργασίας .