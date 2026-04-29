HΠΑ: Σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε στο δάσος, δύο χρόνια μετά τον γάμο τους

Ο 26χρονος Ράιαν Χόσο πυροβόλησε και σκότωσε χθες την 25χρονη σύζυγό του, Μαντλίν Σπαταφόρ μέσα στο σπίτι τους στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, προτού μεταβεί σε ένα κοντινό δάσος όπου έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας. Αμέσως μετά, τηλεφώνησε στους γονείς του και ομολόγησε ότι σκότωσε την αγαπημένη του, λίγα λεπτά πριν δώσει τέλος στη ζωή του. Κατά τη διάρκεια της σύντομης κλήσης παραδέχθηκε το τραγικό συμβάν και απείλησε να αυτοκτονήσει, ανέφεραν οι αστυνομικοί.

Οι γονείς του ανέφεραν την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του γιου τους στις αρχές γύρω στη 1:15 π.μ. την Τρίτη. Όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν τη νεαρή γυναίκα νεκρή μέσα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν θερμικά drones για να εντοπίσουν το σώμα του Χόσο στο δάσος, ανέφερε η Cranberry Eagle . Η 26χρονη Σπαταφόρε υπέστη «πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς», ενώ ο Χόσο είχε μόνο ένα θανατηφόρο τραύμα, ανέφερε η αστυνομία.

Το ζευγάρι που ήταν μαζί από το σχολείο, παντρεύτηκε στο Οχάιο τον Σεπτέμβριο του 2024. Και οι δύο αποφοίτησαν από το Λύκειο Seneca Valley στο Harmony της Πενσυλβάνια - μόλις 16 χιλιόμετρα έξω από το σπίτι τους στο Seven Fields, μια περιοχή του Μπάτλερ.

Η 26χρονη κοπέλα αποφοίτησε από το λύκειο το 2019 και στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Duquesne, από όπου αποφοίτησε με άριστα στις υπηρεσίες υγείας το 2023. Εργαζόταν ως βοηθός ιατρού εντατικής θεραπείας στο UPMC Presbyterian κατά τη στιγμή του θανάτου της, σύμφωνα με το LinkedIn.

Ο δράστης εργαζόταν ως μηχανολόγος μηχανικός στην Vavco, μια εταιρεία μηχανικών με έδρα το Πίτσμπουργκ για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με το LinkedIn του. Ο ιδιοκτήτης της δήλωσε στο WPXI ότι δεν έχει εργαστεί για την εταιρεία εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια. Η αστυνομία αναζητά το κίνητρο της δολοφονίας.