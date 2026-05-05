Influencer, 26 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα μπροστά στα 4 παιδιά της

Η Πάμελα Γκουιμαράες (Pâmela Guimarães), μια Βραζιλιάνα influencer, διατηρούσε περισσότερους από 10.000 ακόλουθους στο Instagram

Newsbomb

Influencer, 26 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα μπροστά στα 4 παιδιά της
Instagram
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Πάμελα Γκουιμαράες, Βραζιλιάνα influencer, πυροβολήθηκε θανάσιμα σε ηλικία 26 ετών.

Η δημιουργός περιεχομένου βρισκόταν έξω από το σπίτι της στο Sertanópolis, μια αγροτική περιοχή στη Βραζιλία, όταν ένας ύποπτος έφτασε με αυτοκίνητο και τη φώναξε, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Massa. Εκείνη πλησίασε την πύλη του σπιτιού της, αλλά στη συνέχεια γύρισε προς το εσωτερικό όταν πυροβολήθηκε. Τα τέσσερα παιδιά της βρίσκονταν στο σημείο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Αναφέρεται ότι μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της λίγο αργότερα.

Στο Instagram, η Γκουιμαράες είχε περισσότερους από 10.000 ακόλουθους και ήταν γνωστή για περιεχόμενο γύρω από lifestyle, ομορφιά και μόδα, καθώς και για στιγμές από τη ζωή της με τα τέσσερα παιδιά της, το μικρότερο από τα οποία είχε γεννηθεί τον Σεπτέμβριο.

Το Massa αναφέρει ότι οι τοπικές αρχές ερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη.

Η τελευταία της ανάρτηση φαίνεται να έγινε στις 25 Απριλίου, με ένα βίντεο που έγραφε: «Και αν με χρειαστείς χίλιες φορές, θα είμαι εκεί, χίλιες φορές, δίπλα σου…»

Στα σχόλια, θαυμαστές και φίλοι της άφησαν μηνύματα αποχαιρετισμού και θλίψης.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω, τόσο όμορφη και γεμάτη σχέδια», έγραψε ένας χρήστης.

«Ο Θεός να σε δεχτεί με ανοιχτές αγκάλες. Είθε να παρηγορήσει την οικογένειά σου», έγραψε άλλος.

Ένας τρίτος σχολίασε: «θα είσαι πάντα η έμπνευσή μου, μακάρι ο Θεός να σε αναπαύσει στον παράδεισο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:35ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Πέταξε για… BCL Final Four 2026 – Πάνω από 1000 οπαδοί στο πλευρό της

19:34LIFESTYLE

Αγνώριστη η Ισραηλινή νικήτρια της Eurovision 2018 - Έχασε 30 κιλά και έγινε άλλος άνθρωπος

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν χρησιμοποιεί «καμικάζι δελφίνια» κατά των ΗΠΑ; «Είναι σαν καρχαρίες με λέιζερ, σωστά;»

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην αντεπίθεση – Ώρα να διαμορφώσει ενεργά το ρόλο της

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των «μαϊμού» λογιστών - Υπεξαίρεσαν πάνω από 100.000 ευρώ

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συμπλοκή με πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα -Ένας τραυματίας - Διέφυγαν οι δράστες

19:01ΥΓΕΙΑ

Αυτό το απλό και φθηνό αμινοξύ μειώνει σημαντικά τη βλάβη του Αλτσχάιμερ

18:56ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για νέο κύμα σκόνης από την Τυνησία - Πότε φτάνει στη χώρα μας

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Πέντε αριστοτελικές αρχές απέναντι στα άκρα και τις ακρότητες

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν γνωρίζει τι να μην κάνει - Δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς ανθρώπους να έχουν πυρηνικά

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στο Βόλο: 52χρονος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κέντρο της πόλης, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Influencer, 26 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα μπροστά στα 4 παιδιά της

18:30LIFESTYLE

Metallica στο ΟΑΚΑ: Έκτακτη ανακοίνωση για νέα διαθέσιμα εισιτήρια

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα 28χρονου ντελιβερά: Με χτύπησε και έφυγε ατάραχος – Πονούσα επί 3 ημέρες

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον ντελιβερά που σκόρπισε τον τρόμο στην Κηφισιά - Συγκλονίζουν μαρτυρίες θυμάτων

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο: Εργαζόμενη πέφτει με το μηχανάκι της σε τάφρο οπτικής ίνας

18:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ο χρόνος των εκλογών και ο αναμενόμενος «γόνιμος» διάλογος στην ΚΟ της ΝΔ

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιτίθεται ξανά στον Πάπα: «Ο Λέων θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς»

18:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Το Κύπελλο Ελλάδας στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ – Συγκινητικές εικόνες στην Ελιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του

16:52LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συμπλοκή με πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα -Ένας τραυματίας - Διέφυγαν οι δράστες

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο: Εργαζόμενη πέφτει με το μηχανάκι της σε τάφρο οπτικής ίνας

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στο Βόλο: 52χρονος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κέντρο της πόλης, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον ντελιβερά που σκόρπισε τον τρόμο στην Κηφισιά - Συγκλονίζουν μαρτυρίες θυμάτων

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Φιλαδέλφεια: Ξεσπά η μητέρα του 17χρονου για τον άγριο ξυλοδαρμό - «Περιμένω στο χειρουργείο»

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος - Πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται Τραμπ και Χέγκσεθ στην Ελλάδα - Τι αποκάλυψε η Γκίλφοϊλ

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των «μαϊμού» λογιστών - Υπεξαίρεσαν πάνω από 100.000 ευρώ

18:30LIFESTYLE

Metallica στο ΟΑΚΑ: Έκτακτη ανακοίνωση για νέα διαθέσιμα εισιτήρια

18:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ο χρόνος των εκλογών και ο αναμενόμενος «γόνιμος» διάλογος στην ΚΟ της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ