Influencer, 26 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα μπροστά στα 4 παιδιά της

Η Πάμελα Γκουιμαράες, Βραζιλιάνα influencer, πυροβολήθηκε θανάσιμα σε ηλικία 26 ετών.

Η δημιουργός περιεχομένου βρισκόταν έξω από το σπίτι της στο Sertanópolis, μια αγροτική περιοχή στη Βραζιλία, όταν ένας ύποπτος έφτασε με αυτοκίνητο και τη φώναξε, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Massa. Εκείνη πλησίασε την πύλη του σπιτιού της, αλλά στη συνέχεια γύρισε προς το εσωτερικό όταν πυροβολήθηκε. Τα τέσσερα παιδιά της βρίσκονταν στο σημείο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Αναφέρεται ότι μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της λίγο αργότερα.

Στο Instagram, η Γκουιμαράες είχε περισσότερους από 10.000 ακόλουθους και ήταν γνωστή για περιεχόμενο γύρω από lifestyle, ομορφιά και μόδα, καθώς και για στιγμές από τη ζωή της με τα τέσσερα παιδιά της, το μικρότερο από τα οποία είχε γεννηθεί τον Σεπτέμβριο.

Το Massa αναφέρει ότι οι τοπικές αρχές ερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη.

Η τελευταία της ανάρτηση φαίνεται να έγινε στις 25 Απριλίου, με ένα βίντεο που έγραφε: «Και αν με χρειαστείς χίλιες φορές, θα είμαι εκεί, χίλιες φορές, δίπλα σου…»

Στα σχόλια, θαυμαστές και φίλοι της άφησαν μηνύματα αποχαιρετισμού και θλίψης.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω, τόσο όμορφη και γεμάτη σχέδια», έγραψε ένας χρήστης.

«Ο Θεός να σε δεχτεί με ανοιχτές αγκάλες. Είθε να παρηγορήσει την οικογένειά σου», έγραψε άλλος.

Ένας τρίτος σχολίασε: «θα είσαι πάντα η έμπνευσή μου, μακάρι ο Θεός να σε αναπαύσει στον παράδεισο».