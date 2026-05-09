Φίλοι δια αλληλογραφίας: Και όμως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που γνωρίζονται μέσα από γράμματα

Πριν την έλευση του διαδικτύου οι φίλοι δια αλληλογραφίας, δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν άγνωστοι και επικοινωνούσαν για να γίνουν φίλοι μέσω επιστολών, ήταν μία διαδεδομένη πρακτική σε αρκετές χώρες. Κανείς δεν περίμενε ότι στην ψηφιακή εποχή και στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που γνωρίζονται μέσα από γράμματα και ότι υπάρχουν ακόμη ομάδες που τους φέρνουν σε επαφή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, σήμερα υπάρχουν αρκετά προγράμματα για φίλους δια αλληλογραφίας. «Η επιθυμία υπάρχει», δήλωσε η Ρέιτσελ Σάιμ, αρθρογράφος του περιοδικού The New Yorker, η οποία δημιούργησε ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και στη συνέχεια εξέδωσε ένα βιβλίο που ενθαρρύνει τους άλλους να ξεκινήσουν την γραπτή αλληλογραφία.

Πάνω από 15.000 άτομα εγγράφηκαν στο πρόγραμμα «Penpalooza» της Syme το 2020, το οποίο εξακολουθεί να δέχεται εκατοντάδες αιτήσεις κάθε φορά που ξεκινάει να κάνει τις συστάσεις κάθε λίγους μήνες. Λαμβάνει επίσης αιτήματα για αλληλογραφία κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων υπογραφής του βιβλίου της «Syme’s Letter Writer – A Guide to Modern Correspondence», ενώ τα καταστήματα χαρτικών που συχνάζει στη Νέα Υόρκη είναι πάντα γεμάτα κόσμο.

«Ο κόσμος δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τα υλικά, αναλογικά αντικείμενα αυτή την περίοδο», είπε η Ρέιτσελ Σάιμ. «Πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερη γοητεία, ειδικά για τη νεότερη γενιά που μεγάλωσε με το κινητό κολλημένο στο χέρι, το να κάνει κάτι πιο απτό, πιο αργό, πιο συνειδητό, πιο προσεκτικό, αλλά και απλά αποσυνδεδεμένο από το διαδίκτυο με κάθε τρόπο».

International Pen Friends: Λειτουργεί 59 χρόνια

Η Τζούλι Ντελμπρίτζ, 65 ετών, ανέπτυξε φιλίες αφού εντάχθηκε στην οργάνωση International Pen Friends ως έφηβη το 1979. Το να γράφει σε φίλους αλληλογραφίας σε περισσότερες από δώδεκα χώρες από το σπίτι της στην Αυστραλία ήταν μια τόσο θετική εμπειρία που άρχισε να εργάζεται για τον οργανισμό ως ενήλικη και ανέλαβε τη θέση της προέδρου το 2001.

Της άρεσε να μοιράζεται φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ και γλυκά με τους φίλους αλληλογραφίας της. Ήταν όμως και μία εμπειρία που την βοήθησε θετικά την εποχή που οι γονείς της περνούσαν ένα οδυνηρό διαζύγιο.

«Ήταν ένα χόμπι στο οποίο βυθίστηκα πλήρως με θετικό τρόπο και από το οποίο άντλησα μεγάλη χαρά. Υπήρχε φιλία χωρίς κριτική, διασκέδαση και διαφορετικές οπτικές γωνίες», είπε η 65χρονη.

Κατά τη διάρκεια της 59χρονης ιστορίας της, η IPF έχει κάνει φίλους δια αλληλογραφίας περισσότερα από 2 εκατομμύρια άτομα ηλικίας από 8 έως πάνω από 80 ετών, ανέφερε η Τζούλι Ντελμπρίτζ. Ο αριθμός των μελών έφτασε στο αποκορύφωμά του στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά αυξήθηκε ξανά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και φέτος παρατηρήθηκε αύξηση στις εγγραφές ατόμων ηλικίας 21-26 ετών.

Αλληλογραφία στην τάξη

Το 2021, η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ έστειλε κάρτες και φακέλους σε 25.000 τάξεις δημοτικών σχολείων για ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας. Και μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας γράφουν επίσης γράμματα.

Στο Τέξας, μια ομάδα φοιτητών ιατρικής δημιούργησε ένα ανώνυμο πρόγραμμα αλληλογραφίας για να προωθήσει την αλληλοϋποστήριξη και τον προσωπικό προβληματισμό. Στο Πανεπιστήμιο Villanova, ο καθηγητής, Καμράν Τζαβαντιζαντέχ απαιτεί από τους φοιτητές να στέλνουν επιστολές ο ένας στον άλλο ως μέρος ενός μαθήματος λογοτεχνίας με τίτλο «Letters, Texts, Twitter» (Επιστολές, Κείμενα, Twitter), το οποίο εξετάζει διαφορετικές μορφές επιστολικής επικοινωνίας στη λογοτεχνία.

«Τους βάζω να βάζουν κομμάτια χαρτιού σε φακέλους, να τα πηγαίνουν στο ταχυδρομείο και να τα στέλνουν ο ένας στον άλλον, παρόλο που θα μπορούσαν εξίσου εύκολα να τα δώσουν απευθείας στον συμμαθητή τους», είπε ο καθηγητής. Και συνέχισε: «Κάτι χάνεται όταν η επικοινωνία είναι άμεση. Γι’ αυτό με ενδιαφέρει η σχέση μεταξύ των σύγχρονων μορφών οικειότητας και των ασύγχρονων μορφών οικειότητας».

Ο Γκόρντον Άλεϊ-Γιουνγκ, κοσμήτορας της Σχολής Επικοινωνιών στο Kingsborough Community College της Νέας Υόρκης, πιστεύει ότι οι επιστολές είναι σαν τους δίσκους βινυλίου — επανέρχονται στη μόδα, καθώς οι νέοι ανακαλύπτουν ένα απτό μέσο επικοινωνίας από το παρελθόν. Έχει μελετήσει την ιστορία της αλληλογραφίας και την έχει χρησιμοποιήσει για να διδάξει στους φοιτητές του την ενσυναίσθηση.

Σε ένα μάθημα διαπροσωπικής επικοινωνίας, παρατήρησε ότι οι φοιτητές που ανέλυαν μελέτες περιπτώσεων σχετικά με προβλήματα σχέσεων έδιναν ρεαλιστικές, σχεδόν αναίσθητες διαγνώσεις. Ωστόσο όταν ξαναέγραψε τις μελέτες περιπτώσεων με τη μορφή επιστολών από φίλους και ζήτησε από τους φοιτητές να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο, άρχισαν να μοιράζονται τα δικά τους συναισθήματα και να προσφέρουν πιο ανοιχτές συμβουλές.

«Θέλουμε πραγματικά οι φοιτητές να συνδεθούν με αυτό που βλέπουν και η συγγραφή επιστολών το ενθαρρύνει αυτό», είπε ο κοσμήτορας.

Αλληλογραφία στην ψηφιακή εποχή

Μια εφαρμογή με το όνομα Slowly επιδιώκει να συνδυάσει τη σύγχρονη τεχνολογία με την γραπτή αλληλογραφία και την αίσθηση της προσμονής που την χαρακτηρίζει. Οι χρήστες στέλνουν μηνύματα ψηφιακά, αλλά η παράδοσή τους καθυστερεί από μία ώρα έως αρκετές ημέρες, προκειμένου να μιμηθεί την παραδοσιακή αλληλογραφία.

«Αυτή η καθυστέρηση ενθαρρύνει φυσικά την αποστολή μακρύτερων και πιο προσεκτικά διατυπωμένων μηνυμάτων, καθώς δεν θα έλεγες απλώς “γεια” αν ήξερες ότι θα πρέπει να περιμένεις μέρες για μια απάντηση», δήλωσε ο συνιδρυτής Τζότζο Καν.

Από το 2017, η εφαρμογή έχει αποκτήσει 10 εκατομμύρια χρήστες σε περισσότερες από 160 χώρες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ηλικίας 20 έως 30 ετών. Ένας χρήστης είπε ότι είχε περιέργεια για την γραπτή αλληλογραφία αφού άκουσε για αυτή από τους παπούδες του, σύμφωνα με τον Καν. «Το Slowly προσφέρει έναν βολικό και σύγχρονο τρόπο για να δοκιμάσουν αυτή την εμπειρία», είπε.