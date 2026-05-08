Ζούμαρε τον φακό του επί 100 για να βρει τη λεοπάρδαλη και αυτή τον... παρακολουθούσε

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ξεκινά με ένα κοντινό πλάνο μιας λεοπάρδαλης που κοιτάζει προς τον φακό, ενώ βρίσκεται στην πλαγιά ενός βουνού.

Μόλις ο φωτογράφος αρχίζει να κάνει zoom out, όμως, η λεοπάρδαλη γίνεται μια μικροσκοπική κουκκίδα στο τεράστιο τοπίο, σχεδόν αδύνατο να την παρατηρήσει κανείς πάνω στα βράχια, το γρασίδι και τις σκιές.

Για να την εντοπίσει χρειάστηκε να κάνει zoom επί 100 με τον φακό του, πράγμα που σημαίνει ότι κατέγραψε απόσταση που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 5 χιλιόμετρα. Αλλά ακόμα και από εκατοντάδες μέτρα μακριά, ένα πράγμα δεν αλλάζει ποτέ: τα μάτια της που είναι καρφωμένα πάνω στην κάμερα.

Τότε ο φωτογράφος συνειδητοποίησε πως δεν παρακολουθούσε μόνο εκείνος τη λεοπάρδαλη, αλλά και αυτή τον ίδιο. Το ζώο τον είχε ήδη εντοπίσει και έμεινε εντελώς ακίνητη, κρυμμένη σε κοινή θέα, περιμένοντας.

