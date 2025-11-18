Η λεοπάρδαλη επιστρέφει στη Νότια Αφρική ύστερα από 170 χρόνια

Το άπιαστο αιλουροειδές καταγράφηκε σε φωτογραφία στο Εθνικό Πάρκο West Coast

Newsbomb

Η λεοπάρδαλη επιστρέφει στη Νότια Αφρική ύστερα από 170 χρόνια
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ύστερα από 170 ολόκληρα χρόνια απουσίας, η λεοπάρδαλη έκανε εκ νέου την εμφάνισή της στη δυτική ακτή της Νότιας Αφρικής. Το γεγονός επιβεβαιώθηκε όταν οι Εθνικοί Δρυμοί της Νότιας Αφρικής (SANparks) δημοσίευσαν μια φωτογραφία που δείχνει το άπιαστο αρπακτικό στο Εθνικό Πάρκο West Coast, σηματοδοτώντας την επιτυχημένη -νέα- αποίκιση της περιοχής.

Οι οικολόγοι χαιρετίζουν τη στιγμή ως ένα σημαντικό ορόσημο για τα προγράμματα επαναφοράς της άγριας ζωής και διατήρησης, τα οποία άνοιξαν τον δρόμο για την επιστροφή του αιλουροειδούς.

Λεοπάρδαλη

Η φωτογραφία με τη λεοπάρδαλη που σηματοδοτεί την εκ νέου αποίκιση της νότιας Αφρικής από το σπάνιο αιλουροειδές

Μια κοινή προσπάθεια για τη διατήρηση

Η λεοπάρδαλη (Panthera pardus) κατατάσσεται ως «ευάλωτο» είδος από την IUCN, καθώς ο πληθυσμός της είχε εξαλειφθεί από τα μέσα του 19ου αιώνα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η επιτυχής επανεμφάνισή της στη Δυτική Ακτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών φορέων: της SANparks, ιδιωτών γαιοκτημόνων, του πανεπιστημίου του Western Cape και της τοπικής κυβέρνησης του Saldanha Bay. Όλοι αυτοί συνέδραμαν τις προσπάθειες δύο οργανώσεων διατήρησης, του Landmark Leopard και του Predator Project.

Οι εν λόγω ομάδες εργάζονται επί 20 χρόνια, παρακολουθώντας την περιοχή και ανακατασκευάζοντας διαδρόμους άγριας ζωής στις επαρχίες του Βόρειου, Δυτικού και Ανατολικού Ακρωτηρίου, προκειμένου να συνδεθούν οι κατακερματισμένοι βιότοποι.

«Αυτές οι προσπάθειες επέτρεψαν σε άγρια ζώα, όπως οι λεοπαρδάλεις, να κινούνται πιο ελεύθερα και με ασφάλεια στο τοπίο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της SANParks, JP Louw, στο Cape Etc, προσθέτοντας: «Η επιστροφή της λεοπάρδαλης υπογραμμίζει την επιτυχία των μακροχρόνιων συνεργασιών διατήρησης».

Τριπλασιασμός πληθυσμού στη Ζάμπια

Η αισιοδοξία για το μέλλον της λεοπάρδαλης ενισχύεται και από τα δεδομένα στη Ζάμπια. Στο Εθνικό Πάρκο Καφούε, μια έκταση δύομισι φορές μεγαλύτερη από το Γέλοουστοουν, η μη κυβερνητική οργάνωση Panthera κατέγραψε τριπλασιασμό του εκτιμώμενου πληθυσμού λεοπαρδάλεων.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:06ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος από τη φωτογραφία με την πεσμένη στο έδαφος αμερικανική σημαία - Η απάντηση του Λευκού Οίκου

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Χιλή: Νεκροί 5 τουρίστες από σφοδρή χιονοθύελλα στην Παταγονία

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Όνειρο ζει η Σκωτία! «Σκότωσε» τη Δανία και είναι σε τελική φάση μετά από 28 χρόνια

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο: Κεραυνός έπεσε σε πολυκατοικία στα Ιωάννινα

23:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0: «Παγωμένο» φινάλε στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 - Βίντεο

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο πλήγμα του Ισραήλ στον Λίβανο: Τουλάχιστον 13 νεκροί στη Σιδώνα

23:27TRAVEL

Χάρμαινα: Το χωριό της Άμφισσας που πάγωσε τον χρόνο - Η άγνωστη βιομηχανική «καρδιά»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Νέος αινιγματικός θάνατος Βραζιλιάνας influencer: Βουτιά στο κενό μετά την επίσκεψη στο νοσοκομείο με τραύματα

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Χιλιάδες ευρώ για κομμωτές και μακιγιέρ ξόδεψε ο Φρίντριχ Μερτς

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: 18χρονος με καταγωγή από Συρία ομολόγησε ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε φεστιβάλ

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Αδιανόητο ψαλιδάκι του ΜακΤόμινεϊ για το 1-0 της Σκωτίας επί της Δανίας - Δείτε βίντεο

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδες χριστιανικό μωσαϊκό 1.500 ετών με ελληνική επιγραφή στη γενέτειρα του Αβραάμ

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Η λεοπάρδαλη επιστρέφει στη Νότια Αφρική ύστερα από 170 χρόνια

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Αγρίνιο: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ - 3 τραυματίες, παιδί ανάμεσά τους - Εικόνες, βίντεο

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έκρυψαν σε στάνη τη γουρούνα με την οποία σκοτώθηκε ο μικρός Αντρέας - Ο πατέρας υπέδειξε το σημείο

22:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νίκη της Meta στην ιστορική αντιμονοπωλιακή δίκη - «Σώθηκαν» WhatsApp- Instagram

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Fake news ότι δεν αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, λόγω συμφωνίας για LNG από τις ΗΠΑ - Συνεχίζουμε αδιάλειπτα

22:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: «Πέρασε» η πρόταση για πλήρη δημοσίευση - Υπερψήφισαν οι Ρεπουμπλικανοί, μετά τη «στροφή» Τραμπ

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Kλιμάκωση στην Oυκρανία: Oι πύραυλοι ATACMS απελευθερώνονται και αλλάζουν την εμβέλεια του πολέμου - Τι σημαίνει το «πράσινο φως» από Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έκρυψαν σε στάνη τη γουρούνα με την οποία σκοτώθηκε ο μικρός Αντρέας - Ο πατέρας υπέδειξε το σημείο

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Όσα υποστήριξε κατά την απολογία του ο 29χρονος - «Τσακωθήκαμε σε φανάρι», τι είπε για το σπρέι πιπεριού

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: Προφυλακίστηκαν ο «αρχηγός» και ο «υπαρχηγός» - Η ανακοίνωση του καζίνο Λουτρακίου

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Χιλιάδες ευρώ για κομμωτές και μακιγιέρ ξόδεψε ο Φρίντριχ Μερτς

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Kλιμάκωση στην Oυκρανία: Oι πύραυλοι ATACMS απελευθερώνονται και αλλάζουν την εμβέλεια του πολέμου - Τι σημαίνει το «πράσινο φως» από Τραμπ

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Αυστρία: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε καταψύκτες - Αγνοούνταν από τον Ιούλιο του 2024

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του

17:42ΕΛΛΑΔΑ

«Τσακωθήκαμε σε ένα φανάρι για το ποιος έκλεισε ποιον, ο καβγάς συνεχίστηκε και τον κυνήγησα»: 29χρονος Αλβανός ομολόγησε τον ξυλοδαρμό 58χρονου που έπεσε νεκρός

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή για τον θρυλικό «Εξωστρεφή»: Ο Δήμος Αθηναίων τον παραχωρεί δωρεάν «με κοινωνικό πρόσημο»

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Όνειρο ζει η Σκωτία! «Σκότωσε» τη Δανία και είναι σε τελική φάση μετά από 28 χρόνια

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο: Κεραυνός έπεσε σε πολυκατοικία στα Ιωάννινα

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Αδιανόητο ψαλιδάκι του ΜακΤόμινεϊ για το 1-0 της Σκωτίας επί της Δανίας - Δείτε βίντεο

23:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0: «Παγωμένο» φινάλε στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 - Βίντεο

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Νέος αινιγματικός θάνατος Βραζιλιάνας influencer: Βουτιά στο κενό μετά την επίσκεψη στο νοσοκομείο με τραύματα

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Καλιακμάνης: Ποιοι και γιατί έκρυψαν την αλήθεια για τον θάνατο του τρίχρονου που έπεσε από γουρούνα

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Μέρκελ άφωνη»: Νέα προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα του 2015

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ