Η λεοπάρδαλη επιστρέφει στη Νότια Αφρική ύστερα από 170 χρόνια

Ύστερα από 170 ολόκληρα χρόνια απουσίας, η λεοπάρδαλη έκανε εκ νέου την εμφάνισή της στη δυτική ακτή της Νότιας Αφρικής. Το γεγονός επιβεβαιώθηκε όταν οι Εθνικοί Δρυμοί της Νότιας Αφρικής (SANparks) δημοσίευσαν μια φωτογραφία που δείχνει το άπιαστο αρπακτικό στο Εθνικό Πάρκο West Coast, σηματοδοτώντας την επιτυχημένη -νέα- αποίκιση της περιοχής.

Οι οικολόγοι χαιρετίζουν τη στιγμή ως ένα σημαντικό ορόσημο για τα προγράμματα επαναφοράς της άγριας ζωής και διατήρησης, τα οποία άνοιξαν τον δρόμο για την επιστροφή του αιλουροειδούς.

Η φωτογραφία με τη λεοπάρδαλη που σηματοδοτεί την εκ νέου αποίκιση της νότιας Αφρικής από το σπάνιο αιλουροειδές

Μια κοινή προσπάθεια για τη διατήρηση

Η λεοπάρδαλη (Panthera pardus) κατατάσσεται ως «ευάλωτο» είδος από την IUCN, καθώς ο πληθυσμός της είχε εξαλειφθεί από τα μέσα του 19ου αιώνα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η επιτυχής επανεμφάνισή της στη Δυτική Ακτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών φορέων: της SANparks, ιδιωτών γαιοκτημόνων, του πανεπιστημίου του Western Cape και της τοπικής κυβέρνησης του Saldanha Bay. Όλοι αυτοί συνέδραμαν τις προσπάθειες δύο οργανώσεων διατήρησης, του Landmark Leopard και του Predator Project.

Οι εν λόγω ομάδες εργάζονται επί 20 χρόνια, παρακολουθώντας την περιοχή και ανακατασκευάζοντας διαδρόμους άγριας ζωής στις επαρχίες του Βόρειου, Δυτικού και Ανατολικού Ακρωτηρίου, προκειμένου να συνδεθούν οι κατακερματισμένοι βιότοποι.

«Αυτές οι προσπάθειες επέτρεψαν σε άγρια ζώα, όπως οι λεοπαρδάλεις, να κινούνται πιο ελεύθερα και με ασφάλεια στο τοπίο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της SANParks, JP Louw, στο Cape Etc, προσθέτοντας: «Η επιστροφή της λεοπάρδαλης υπογραμμίζει την επιτυχία των μακροχρόνιων συνεργασιών διατήρησης».

Τριπλασιασμός πληθυσμού στη Ζάμπια

Η αισιοδοξία για το μέλλον της λεοπάρδαλης ενισχύεται και από τα δεδομένα στη Ζάμπια. Στο Εθνικό Πάρκο Καφούε, μια έκταση δύομισι φορές μεγαλύτερη από το Γέλοουστοουν, η μη κυβερνητική οργάνωση Panthera κατέγραψε τριπλασιασμό του εκτιμώμενου πληθυσμού λεοπαρδάλεων.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

