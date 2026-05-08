Καλιφόρνια: Γιατί θα ξεριζώσουν 420.000 ροδακινιές

Η πτώχευση της Del Monte οδηγεί στο μαζικό ξερίζωμα ροδακινιών στην Καλιφόρνια

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Καλιφόρνια: Γιατί θα ξεριζώσουν 420.000 ροδακινιές
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι καλλιεργητές στην Καλιφόρνια θα ξεριζώσουν περίπου 420.000 ροδακινιές λόγω της πτώχευσης της Del Monte Foods και της απώλειας αγοραστών.
  • Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ενέκρινε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση έως 9 εκατομμυρίων δολαρίων για την απομάκρυνση 3.000 στρεμμάτων οπωρώνων ροδακινιών και τη στήριξη των αγροτών στην αλλαγή καλλιεργειών.
  • Το κλείσιμο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της Del Monte στο Μοντέστο και το Χιούσον προκάλεσε την ακύρωση μακροχρόνιων συμβολαίων και απώλειες περίπου 550 εκατομμυρίων δολαρίων για τους καλλιεργητές.
  • Η αφαίρεση 50.000 τόνων ροδάκινων από την παραγωγή μπορεί να μειώσει τις προβλεπόμενες απώλειες των αγροτών κατά περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια.
Snapshot powered by AI

Οι καλλιεργητές ροδάκινων στην Καλιφόρνια πρόκειται να καταστρέψουν περίπου 420.000 ροδακινιές, μετά την κατάρρευση της επί δεκαετιών συνεργασίας με την Del Monte Foods, η οποία άφησε τους αγρότες χωρίς αγοραστές για δεκάδες χιλιάδες τόνους φρούτων.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έγκριση από το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ για ομοσπονδιακή χρηματοδότηση έως και 9 εκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό να βοηθηθούν οι αγρότες της Καλιφόρνια στην απομάκρυνση περίπου 3.000 στρεμμάτων οπωρώνων ροδακινιών ενόψει της περιόδου συγκομιδής του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερουσιαστή Adam Schiff και των νομοθετών της Καλιφόρνια.

Η έκτακτη βοήθεια έρχεται μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της Del Monte σε δύο πόλεις της Καλιφόρνια, το Μοντέστο και το Χιούσον, ως συνέπειας της υποβολής αίτησης πτώχευσης που υπέβαλε ο γίγαντας των τροφίμων πέρυσι.

Γιατί οι καλλιεργητές ροδάκινων ξεριζώνουν δέντρα

Οι καλλιεργητές της κεντρικής Καλιφόρνιας βρίσκονται εν μέσω κρίσης αφού η Del Monte έκλεισε οριστικά τα κονσερβοποιεία της τον Απρίλιο, ακυρώνοντας πολλά μακροχρόνια συμβόλαια καλλιεργητών και αφήνοντας τους αγρότες χωρίς σημαντική διέξοδο επεξεργασίας για τα ροδάκινα.

Σύμφωνα με το MSN και την Sacramento Bee, πολλοί αγρότες διατηρούσαν 20ετείς συμφωνίες με την Del Monte για την καλλιέργεια ροδάκινων ειδικά για κονσερβοποιητικές επιχειρήσεις. Τα απότομα κλεισίματα φέρεται να έθεσαν τους καλλιεργητές σε τροχιά απώλειας εσόδων περίπου 550 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι νομοθέτες δήλωσαν ότι η χρηματοδότηση του υπουργείου Γεωργίας θα επιτρέψει στους καλλιεργητές να αποκόψουν δέντρα που δεν έχουν πλέον βιώσιμη αγορά, βοηθώντας τους παράλληλα να μεταβούν σε διαφορετικές καλλιέργειες.

«Όπως ζήτησαν οι νομοθέτες, η βοήθεια του υπουργείου προς τους αγρότες θα περιλαμβάνει έως και 9 εκατομμύρια δολάρια για την αφαίρεση έως και 420.000 ροδακινιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Δημοκρατικού Γερουσιαστή της Καλιφόρνιας Adam Schiff.

Η ανάλυση του υπουργείου διαπίστωσε ότι η αφαίρεση περίπου 50.000 τόνων ροδάκινων από την παραγωγή θα μπορούσε να βοηθήσει τους καλλιεργητές να αποφύγουν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια σε προβλεπόμενες απώλειες.

Τι συνέβη στην Del Monte Foods

Η Del Monte Foods υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον περασμένο Ιούλιο, καθώς η εταιρεία κονσερβοποιημένων τροφίμων, με ιστορία 138 ετών, προσπαθούσε να αναδιαρθρώσει τα χρέη της και να επιδιώξει την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.

Η εταιρεία περιέγραψε την αίτηση πτώχευσης ως μια «στρατηγική κίνηση» που στοχεύει στη σταθεροποίηση των δραστηριοτήτων της, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εξυπηρετεί τους πελάτες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι απεργούν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Finos Film: Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Γαϊδάρου με αξέχαστες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Να μην λείψει κανείς από τη μάχη των εκλογών, όποιος το κάνει θα έχει την ευθύνη του

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ: Ηθοποιός του Star Wars ανέβασε φωτό ΑΙ του Τραμπ σε φέρετρο - Η οργή του Λευκού Οίκου και η συγγνώμη

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Metallica: Έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Γιατί θα ξεριζώσουν 420.000 ροδακινιές

11:44ΚΑΙΡΟΣ

Metallica: Με τι καιρό θα γίνει η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Metallica: Ουρές δεκάδων μέτρων έξω από το Pop-Up Shop της συναυλίας

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο 28χρονος Πακιστανός διανομέας που πετούσε πέτρες σε περαστικούς

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για «ιδρώνουμε τη φανέλα» και αιχμές Άδωνι σε Δένδια: Όταν η κυβέρνηση χρειάζεται συνολική απάντηση, πρέπει να μιλάμε και για τα υπόλοιπα

11:35ΥΓΕΙΑ

Η νόσος Αλτσχάιμερ δεν ξεκινά πάντα με απώλεια μνήμης

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιατί σύγχρονες «μάγισσες» ταξιδεύουν σε έναν αρχαίο ναό της Τουρκίας

11:34WHAT THE FACT

Ο «αποκεφαλισμένος» αστεροειδής που έσκισε τη Σελήνη - Η ανακάλυψη του Artemis II

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκαν ίχνη γιγάντιου καλαμαριού: Μεγαλύτερο από σχολικό λεωφορείο, με μάτια σαν μεγάλη πίτσα

11:22ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα στην οδό Νέστορος στην Ομόνοια

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Είναι η καλύτερη διαφήμιση ever; Ο Ρονάλντο σε σποτ μπύρας της Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Metallica: Η πρόβα στο ΟΑΚΑ που ακούστηκε σε όλη την Αθήνα - Τα τραγούδια που έπαιξαν

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Αιθιοπία: Έφερε στον κόσμο πεντάδυμα μετά από 12 χρόνια προσπαθειών - Mία στα 55 εκατομμύρια οι πιθανότητες φυσιολογικής σύλληψης

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ζούμαρε τον φακό του επί 100 για να βρει τη λεοπάρδαλη και αυτή τον... παρακολουθούσε

11:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πώς αντέδρασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας στη Σαουδική Αραβία του φώναζαν ειρωνικά: «Μέσι, Μέσι» - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Δεν εντοπίστηκε στρατιωτικό υλικό στο μη επανδρωμένο σκάφος - Φυλάσσεται από το Λιμενικό, θα το εξετάσει κι ο Στρατός

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Metallica: Η πρόβα στο ΟΑΚΑ που ακούστηκε σε όλη την Αθήνα - Τα τραγούδια που έπαιξαν

09:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Ο θάνατος που άλλαξε την ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος

11:44ΚΑΙΡΟΣ

Metallica: Με τι καιρό θα γίνει η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου

10:34LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχαιρετά τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Το τελευταίο δελτίο, η συγκίνηση και το μυστήριο της ανακοίνωσης

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αργεντινή: Φωτογραφίες από το «σημείο μηδέν» του χανταϊού - Το βουνό με τα σκουπίδια στο «τέλος του κόσμου»

08:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ήμουν πλέον ένας τρελός…»: Η συγκλονιστική απολογία του Παρασύρη μετά την εκτέλεση του 21χρονου

11:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πώς αντέδρασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας στη Σαουδική Αραβία του φώναζαν ειρωνικά: «Μέσι, Μέσι» - Βίντεο

11:35ΥΓΕΙΑ

Η νόσος Αλτσχάιμερ δεν ξεκινά πάντα με απώλεια μνήμης

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπείρωση - Φόβοι και για φυματίωση

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Αιθιοπία: Έφερε στον κόσμο πεντάδυμα μετά από 12 χρόνια προσπαθειών - Mία στα 55 εκατομμύρια οι πιθανότητες φυσιολογικής σύλληψης

09:17ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήθελα να τις βλέπω»: Στον ανακριτή ο Πακιστανός διανομέας που πετροβολούσε όμορφες γυναίκες, ήταν παρανόμως στην Ελλάδα 3 χρόνια, είχε αγοράσει μηχανάκι και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

10:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρικά πατίνια: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών και «κόφτες», προτείνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκαν ίχνη γιγάντιου καλαμαριού: Μεγαλύτερο από σχολικό λεωφορείο, με μάτια σαν μεγάλη πίτσα

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λευκάδα: Εντοπίστηκε πολεμικό drone θαλάσσης προηγμένης τεχνολογίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ