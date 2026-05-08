Καλιφόρνια: Γιατί θα ξεριζώσουν 420.000 ροδακινιές

Οι καλλιεργητές ροδάκινων στην Καλιφόρνια πρόκειται να καταστρέψουν περίπου 420.000 ροδακινιές, μετά την κατάρρευση της επί δεκαετιών συνεργασίας με την Del Monte Foods, η οποία άφησε τους αγρότες χωρίς αγοραστές για δεκάδες χιλιάδες τόνους φρούτων.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έγκριση από το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ για ομοσπονδιακή χρηματοδότηση έως και 9 εκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό να βοηθηθούν οι αγρότες της Καλιφόρνια στην απομάκρυνση περίπου 3.000 στρεμμάτων οπωρώνων ροδακινιών ενόψει της περιόδου συγκομιδής του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερουσιαστή Adam Schiff και των νομοθετών της Καλιφόρνια.

Η έκτακτη βοήθεια έρχεται μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της Del Monte σε δύο πόλεις της Καλιφόρνια, το Μοντέστο και το Χιούσον, ως συνέπειας της υποβολής αίτησης πτώχευσης που υπέβαλε ο γίγαντας των τροφίμων πέρυσι.

Γιατί οι καλλιεργητές ροδάκινων ξεριζώνουν δέντρα

Οι καλλιεργητές της κεντρικής Καλιφόρνιας βρίσκονται εν μέσω κρίσης αφού η Del Monte έκλεισε οριστικά τα κονσερβοποιεία της τον Απρίλιο, ακυρώνοντας πολλά μακροχρόνια συμβόλαια καλλιεργητών και αφήνοντας τους αγρότες χωρίς σημαντική διέξοδο επεξεργασίας για τα ροδάκινα.

Σύμφωνα με το MSN και την Sacramento Bee, πολλοί αγρότες διατηρούσαν 20ετείς συμφωνίες με την Del Monte για την καλλιέργεια ροδάκινων ειδικά για κονσερβοποιητικές επιχειρήσεις. Τα απότομα κλεισίματα φέρεται να έθεσαν τους καλλιεργητές σε τροχιά απώλειας εσόδων περίπου 550 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι νομοθέτες δήλωσαν ότι η χρηματοδότηση του υπουργείου Γεωργίας θα επιτρέψει στους καλλιεργητές να αποκόψουν δέντρα που δεν έχουν πλέον βιώσιμη αγορά, βοηθώντας τους παράλληλα να μεταβούν σε διαφορετικές καλλιέργειες.

«Όπως ζήτησαν οι νομοθέτες, η βοήθεια του υπουργείου προς τους αγρότες θα περιλαμβάνει έως και 9 εκατομμύρια δολάρια για την αφαίρεση έως και 420.000 ροδακινιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Δημοκρατικού Γερουσιαστή της Καλιφόρνιας Adam Schiff.

Η ανάλυση του υπουργείου διαπίστωσε ότι η αφαίρεση περίπου 50.000 τόνων ροδάκινων από την παραγωγή θα μπορούσε να βοηθήσει τους καλλιεργητές να αποφύγουν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια σε προβλεπόμενες απώλειες.

Τι συνέβη στην Del Monte Foods

Η Del Monte Foods υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον περασμένο Ιούλιο, καθώς η εταιρεία κονσερβοποιημένων τροφίμων, με ιστορία 138 ετών, προσπαθούσε να αναδιαρθρώσει τα χρέη της και να επιδιώξει την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.

Η εταιρεία περιέγραψε την αίτηση πτώχευσης ως μια «στρατηγική κίνηση» που στοχεύει στη σταθεροποίηση των δραστηριοτήτων της, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εξυπηρετεί τους πελάτες.

