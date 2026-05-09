ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε την 23χρονη κόρη του έπειτα από έντονη πολιτική αντιπαράθεση για τον Τραμπ

Snapshot Η 23χρονη Λούσι Χάρισον σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο στήθος κατά τη διάρκεια καυγά με τον πατέρα της στο Τέξας το 2025.

Οι αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό ατύχημα και δεν απήγγειλαν κατηγορίες, παρά την αντίθετη γνώμη της μητέρας και ιατροδικαστή.

Ο καβγάς είχε πολιτικό υπόβαθρο και κλιμακώθηκε μετά από συζήτηση για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η μητέρα της Λούσι υποστηρίζει ότι υπάρχουν αντιφάσεις στην επίσημη εκδοχή και καταγγέλλει αδράνεια των αρχών.

Η Τζέιν Κόατς σκοπεύει να συνεχίσει τον αγώνα της για να επανεξεταστεί η υπόθεση ως πιθανή παράνομη ανθρωποκτονία.

Ξέσπασε η μητέρα της 23χρονης Βρετανίδας Λούσι Χάρισον, η οποία σκοτώθηκε στο Τέξας το 2025 από τον πατέρα της, μετά την απόφαση των αρχών να μην προχωρήσουν σε ποινικές διώξεις. Η νεαρή γυναίκα, που ζούσε στην Αγγλία με τη μητέρα της, είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να επισκεφθεί τον πατέρα της, όμως η επίσκεψη κατέληξε σε τραγωδία μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η Λούσι δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό στο στήθος κατά τη διάρκεια καυγά, με φόντο και μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ο πατέρας της υποστήριξε πως το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ. Οι αρχές τελικά χαρακτήρισαν το περιστατικό ατύχημα, χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες.

Η μητέρα της, Τζέιν Κόατς, μιλώντας στο Sky News, έκανε λόγο για «αδικία» και «αδιανόητη αδράνεια» των αμερικανικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης αγνοήθηκαν, παρά το γεγονός ότι η ιατροδικαστική εικόνα δείχνει πυροβολισμό σε θανάσιμο σημείο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 23χρονη επρόκειτο να επιστρέψει στη Βρετανία όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ένταση ανάμεσα σε πατέρα και κόρη είχε κλιμακωθεί μετά από πολιτική συζήτηση, με επίκεντρο τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εξελίχθηκε σε έντονο καβγά μέσα στο σπίτι.

Φίλος της Λούσι που βρισκόταν μαζί της στην Τέξας κατέθεσε ότι η αντιπαράθεση πήρε απρόβλεπτη τροπή, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως τι οδήγησε στο μοιραίο συμβάν.

Η μητέρα της 23χρονης υποστηρίζει ότι υπάρχουν αντιφάσεις στην επίσημη εκδοχή, επικαλούμενη στοιχεία από το σημείο του περιστατικού που, όπως λέει, δείχνουν διαφορετική απόσταση από αυτή που ισχυρίστηκε ο πατέρας. Παράλληλα, Βρετανίδα ιατροδικαστής φέρεται να είχε χαρακτηρίσει τον θάνατο ως «παράνομη ανθρωποκτονία», σε αντίθεση με την απόφαση των αμερικανικών αρχών.

Η Τζέιν Κόατς δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα της για να επανεξεταστεί η υπόθεση, επιμένοντας ότι ο θάνατος της κόρης της δεν ήταν ατύχημα αλλά μια υπόθεση που δεν έχει διερευνηθεί πλήρως.