ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε την 23χρονη κόρη του έπειτα από έντονη πολιτική αντιπαράθεση για τον Τραμπ
Η 23χρονη δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό στο στήθος κατά τη διάρκεια καυγά, με φόντο και μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση
Snapshot
- Η 23χρονη Λούσι Χάρισον σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο στήθος κατά τη διάρκεια καυγά με τον πατέρα της στο Τέξας το 2025.
- Οι αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό ατύχημα και δεν απήγγειλαν κατηγορίες, παρά την αντίθετη γνώμη της μητέρας και ιατροδικαστή.
- Ο καβγάς είχε πολιτικό υπόβαθρο και κλιμακώθηκε μετά από συζήτηση για τον Ντόναλντ Τραμπ.
- Η μητέρα της Λούσι υποστηρίζει ότι υπάρχουν αντιφάσεις στην επίσημη εκδοχή και καταγγέλλει αδράνεια των αρχών.
- Η Τζέιν Κόατς σκοπεύει να συνεχίσει τον αγώνα της για να επανεξεταστεί η υπόθεση ως πιθανή παράνομη ανθρωποκτονία.
Ξέσπασε η μητέρα της 23χρονης Βρετανίδας Λούσι Χάρισον, η οποία σκοτώθηκε στο Τέξας το 2025 από τον πατέρα της, μετά την απόφαση των αρχών να μην προχωρήσουν σε ποινικές διώξεις. Η νεαρή γυναίκα, που ζούσε στην Αγγλία με τη μητέρα της, είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να επισκεφθεί τον πατέρα της, όμως η επίσκεψη κατέληξε σε τραγωδία μέσα στο σπίτι του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η Λούσι δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό στο στήθος κατά τη διάρκεια καυγά, με φόντο και μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ο πατέρας της υποστήριξε πως το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ. Οι αρχές τελικά χαρακτήρισαν το περιστατικό ατύχημα, χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες.
Η μητέρα της, Τζέιν Κόατς, μιλώντας στο Sky News, έκανε λόγο για «αδικία» και «αδιανόητη αδράνεια» των αμερικανικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης αγνοήθηκαν, παρά το γεγονός ότι η ιατροδικαστική εικόνα δείχνει πυροβολισμό σε θανάσιμο σημείο.
Το χρονικό της τραγωδίας
Η 23χρονη επρόκειτο να επιστρέψει στη Βρετανία όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ένταση ανάμεσα σε πατέρα και κόρη είχε κλιμακωθεί μετά από πολιτική συζήτηση, με επίκεντρο τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εξελίχθηκε σε έντονο καβγά μέσα στο σπίτι.
Φίλος της Λούσι που βρισκόταν μαζί της στην Τέξας κατέθεσε ότι η αντιπαράθεση πήρε απρόβλεπτη τροπή, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως τι οδήγησε στο μοιραίο συμβάν.
Η μητέρα της 23χρονης υποστηρίζει ότι υπάρχουν αντιφάσεις στην επίσημη εκδοχή, επικαλούμενη στοιχεία από το σημείο του περιστατικού που, όπως λέει, δείχνουν διαφορετική απόσταση από αυτή που ισχυρίστηκε ο πατέρας. Παράλληλα, Βρετανίδα ιατροδικαστής φέρεται να είχε χαρακτηρίσει τον θάνατο ως «παράνομη ανθρωποκτονία», σε αντίθεση με την απόφαση των αμερικανικών αρχών.
Η Τζέιν Κόατς δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα της για να επανεξεταστεί η υπόθεση, επιμένοντας ότι ο θάνατος της κόρης της δεν ήταν ατύχημα αλλά μια υπόθεση που δεν έχει διερευνηθεί πλήρως.