Φωτιά ξέσπασε αεροσκάφος της Turkish Airlines κατά την προσγείωση του στο Νεπάλ

Φωτιά ξέσπασε σε ένα αεροσκάφος της Turkish Airlines κατά την προσγείωσή του στο Κατμαντού του Νεπάλ τη Δευτέρα, προκαλώντας το προσωρινό κλείσιμό του αεροδρομίου.

Οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους Airbus 330, το οποίο εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προς το Κατμαντού, αποβιβάστηκαν όλοι με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η φωτιά ξέσπασε στην πίσω δεξιά τροχό του συστήματος προσγείωσης και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά.

Αρκετά αεροσκάφη με προορισμό το Κατμαντού άργησαν να προσγειωθούν, ενώ οι αρχές διεξήγαγαν έρευνα και προσπαθούσαν να καθαρίσουν τον μοναδικό διαθέσιμο διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου.

Το Νεπάλ αντιμετωπίζει σχετικά συχνά αεροπορικά δυστυχήματα, καθώς το ορεινό ανάγλυφο της χώρας δυσχεραίνει τις συνθήκες προσγείωσης και απογείωσης.