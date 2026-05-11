Πούτιν: Οι εικόνες με πρησμένο πρόσωπο - Νέες φήμες για την υγεία του

Τι ανέφεραν σχολιαστές για τις φωτογραφίες του Ρώσου προέδρου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Η εμφάνιση του Βλαντίμιρ Πούτιν με πρησμένο και γερασμένο πρόσωπο στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης προκάλεσε νέες φήμες για την υγεία του.
  • Παρατηρήθηκαν σημάδια στα χέρια του Πούτιν που υποδεικνύουν πιθανό έντονο πόνο ή προβλήματα υγείας, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.
  • Ορισμένοι αναλυτές και επικριτές συνδέουν την ορατή γήρανση του Πούτιν με το άγχος και την απομόνωση που συνοδεύουν την παρακμή της εξουσίας του.
  • Η περιορισμένη στρατιωτική παρέλαση χωρίς βαριά πυρηνικά όπλα ερμηνεύθηκε ως ένδειξη χαλάρωσης της εξουσίας του Ρώσου προέδρου.
  • Κριτική εκφράστηκε για την εκμετάλλευση της νίκης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τον Πούτιν για προπαγανδιστικούς σκοπούς σε μια προσωπική πολιτική ατζέντα.
Νέες φήμες για την κατάσταση της υγείας του Ρώσου προέδρου προκλήθηκαν μετά την τελευταία εμφάνισή του στην στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε με ένα πρόσωπο αρκετά πρησμένο και γερασμένο.

Ο Ουκρανός σχολιαστής Άντον Γκερατσένκο σχολίασε με σκωπτικό τρόπο μία από τις φωτογραφίες του Πούτιν από την παρέλαση. «Το πρόσωπο ενός «νικητή» και του ηγέτη μιας «υπερδύναμης. Φαίνεται ότι οι κυρώσεις έφτασαν μέχρι και στο Botox του Πούτιν», ανέφερε ο σχολιαστής.

Η ομάδα παρακολούθησης Crimean Wind δήλωσε: «Η ιστορία δείχνει ότι πολλοί δικτάτορες γερνούσαν ορατά πριν από την πτώση του καθεστώτος τους ή τον θάνατό τους.

«Οι επιστήμονες συνδέουν αυτό το φαινόμενο με το χρόνιο άγχος, τον παρανοϊκό φόβο της απώλειας εξουσίας και την απομόνωση, που επιταχύνουν τη γήρανση του σώματος», τόνισε η ομάδα.

Εδώ και καιρό η υγεία του Πούτιν πυροδοτεί σχόλια και έντονες φήμες. Στα τέλη του 2025, παρατηρητές εντόπισαν κάποια σημάδια στα χέρια του. Ο Πούτιν συναντήθηκε με την 22χρονη Εκατερίνα Λεσχίνσκαγια, πρόεδρο του ρωσικού κινήματος «Υγιής Πατρίδα», για να συζητήσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων στη χώρα, όταν παρατηρήθηκαν τα σημάδια. Την ώρα που έτεινε το χέρι του για να σφίξει το χέρι της γυναίκας, η δεξιά παλάμη του Ρώσου ηγέτη φαινόταν να έχει εμφανώς διογκωμένες φλέβες και ρυτιδωμένο δέρμα.

Στο βίντεο της συνάντησης ο Ρώσος ηγέτης φαίνεται να κινεί νευρικά τα δάχτυλά του και να τα σφίγγει σε γροθιά κάτω από το μανίκι του σακακιού του. Μετά τη κυκλοφορία του βίντεο στο X και, αργότερα, στα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ουκρανικές πηγές έκαναν την υπόθεση ότι ο Ρώσος πρόεδρος εκείνη την ημέρα αντιμετώπιζε κάποιον έντονο πόνο.

Ο εχθρός του Πούτιν, Λεονίντ Νεβζλίν, ερμήνευσε την περιορισμένη στρατιωτική παρέλαση του Σαββάτου όπου για πρώτη φορά δεν υπήρχε βαρύ πυρηνικό οπλοστάσιο τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ως σύμβολο της χαλάρωσης της εξουσίας του Πούτιν.

Έχει δημιουργήσει «ένα κράτος στο οποίο το κύριο τελετουργικό περιστρέφεται γύρω από έναν γηράσκοντα άνδρα, συρρικνώνοντας μαζί με τις ικανότητές του. Το καθεστώς είναι δομημένο έτσι ώστε το ζήτημα του μέλλοντός του να έχει μετατραπεί σε ζήτημα της υγείας ενός γέρου άνδρα. Δεν αφορά τις εκλογές, δεν αφορά την πολιτική πορεία, δεν αφορά τη διάσπαση των ελίτ. Αφορά ένα καρδιογράφημα, αφορά την εμφάνιση των γερασμένων χεριών», ανέφερε.

Ο Ουκρανός αναλυτής Ιβάν Γιακόβινα δήλωσε: «Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αυτή η παρέλαση θα είναι η τελευταία του». Ο εξόριστος Ρώσος επιχειρηματίας, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι κατηγόρησε τον Πούτιν ότι εκμεταλλεύεται τη σοβιετική νίκη επί των Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για δικούς του προπαγανδιστικούς σκοπούς.

«Σε μια άδεια πλατεία, σχεδόν χωρίς [στρατιωτικό] εξοπλισμό, κάτω από έναν θόλο ηλεκτρονικού πολέμου, προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει τη νίκη κάποιου άλλου για να δικαιολογήσει τον δικό του επαίσχυντο, εγκληματικό πόλεμο. Αντί για μια εθνική γιορτή, έχουμε μια προσωπική «ειδική επιχείρηση» ενός βαθιά φοβισμένου, γηράσκοντος δικτάτορα. Μια γιορτή για ένα άτομο εις βάρος ολόκληρης της χώρας», τόνισε ο Χοντορκόφσι.

13:34ΕΛΛΑΔΑ

