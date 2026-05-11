Το βίντεο «ειρηνικής συνύπαρξης» της Κίνας πριν από την επίσκεψη Τραμπ

Το βίντεο δημοσιεύτηκε και στις δύο γλώσσες από το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα βίντεο, σε διπλή έκδοση στα κινεζικά και αγγλικά με τίτλο «Ειρηνική Συνύπαρξη», διάρκειας άνω των 2 λεπτών, κυκλοφόρησε τη Δευτέρα το υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας μέσω του επίσημου λογαριασμού WeChat, λίγο πριν την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο βίντεο τονίζεται η σημασία της διατήρησης ειρηνικών σχέσεων και συνεργασίας, ενώ επισημαίνει τα βασικά ιστορικά ορόσημα και τους τομείς συνεργασίας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ όλα αυτά τα χρόνια.

Το βίντεο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ιστορικού υλικού και κινούμενων σχεδίων για να αφηγηθεί πολλές περιπτώσεις συνεργασίας Κίνας-ΗΠΑ.

Καλύπτει τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον οποίο «οι Αμερικανοί «Ιπτάμενοι Τίγρεις» ανέλαβαν την επικίνδυνη αερογέφυρα και πολέμησαν δίπλα δίπλα τον κινεζικό λαό ενάντια στον φασισμό», καθώς και την επακόλουθη εποχή της «διπλωματίας του πινγκ-πονγκ» Κίνας-ΗΠΑ.

Το βίντεο δείχνει την Κίνα και τις ΗΠΑ να ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, δηλώνοντας: «Μαζί, πολέμησαν την τρομοκρατία, αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση και πολέμησαν τον Έμπολα. Ξανά και ξανά, οι άνθρωποι έχουν δει ότι όταν η Κίνα και οι ΗΠΑ ενώνουν τα χέρια, παράγουν θετική ενέργεια για τον κόσμο».

Τονίζει επίσης τους οικονομικούς δεσμούς ως απόδειξη αμοιβαίου οφέλους. Το βίντεο λέει «80000 αμερικανικές εταιρείες επενδύουν στην Κίνα» και «το 80% των βασικών προμηθευτών της Apple έχουν εργοστάσια στην Κίνα».

Τόνισε περαιτέρω ότι «το Gigafactory της Tesla στη Σαγκάη αντιπροσωπεύει το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής της», καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «όλα αυτά δείχνουν ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ που βοηθούν η μία την άλλη να πετύχουν και να ευημερήσουν μαζί είναι μια απτή προοπτική εφικτή».

Το βίντεο αναδεικνύει τις διαπροσωπικές επαφές ως ένα ακόμη βασικό θέμα. Αναφέρει: «Τόσο ο κινεζικός όσο και ο αμερικανικός λαός επιθυμούν μια ζωή γεμάτη ειρήνη και ευτυχία. Οι χαρές και οι λύπες τους είναι σχεδόν ίδιες. Οι διαδικτυακές συνομιλίες τους και οι προσωπικές τους επαφές αντανακλούν το πώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με μια άμεση έκκληση για δράση, αναφέροντας: «Η σωστή επιλογή είναι να δεσμευτούμε στην αρχή του αμοιβαίου σεβασμού, να επιμείνουμε στην ειρηνική συνύπαρξη και να αγωνιστούμε για την προοπτική μιας συνεργασίας που θα ωφελεί και τις δύο πλευρές».

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να συνυπάρχουν ειρηνικά σε αυτόν τον πλανήτη για πάντα. Μια Κίνα έτοιμη και ανοιχτή βρίσκεται ακριβώς εδώ. Τώρα είναι η σειρά των ΗΠΑ να επιλέξουν τη σωστή πορεία», καταλήγει..

