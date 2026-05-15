Τσεχία: Βρέθηκε μέσα σε τσιμέντο η κάρα της αγίας που είχε κλαπεί από εκκλησία - Συνελήφθη ο δράστης

Οι αρχές της Τσεχίας ανακοίνωσαν ότι βρήκαν την κάρα (κρανίο) της Αγίας Ζβισλάβα του Λέμπερκ, ένα κειμήλιο ηλικίας 800 ετών, το οποίο είχε κλαπεί από την προθήκη μιας εκκλησίας στο βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ δήλωσαν ότι συνελήφθη και ένας ύποπτος.

Το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη ξεκίνησε την Τρίτη. Μια θολή φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο, έδειχνε τη σιλουέτα ενός άνδρα ντυμένου στα μαύρα να κουβαλά στα χέρια του την κάρα της Ζντισλάβα του Λέμπερκ, ενώ έτρεχε ανάμεσα στα στασίδια της Βασιλικής του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα στο Γιαμπλόνε vα Ποντζίστντι, 110 χλμ βόρεια της Πράγας.

Αφού έγινε γνωστό ότι εκλάπη το κειμήλιο, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες χαμηλής ποιότητας που έδειχναν τον κλέφτη ντυμένο στα μαύρα και να φοράει άσπρα παπούτσια.

News:The 800-year old skull of a saint stolen from a ?? church this week has been recovered. A 35-year-old detained Thursday reportedly said he was opposed to the skull being displayed separately from a body and planned to bury it "so it would have peace".

Ο 35χρονος δράστης ομολόγησε ότι έκλεψε την κάρα, επειδή δεν συμφωνούσε με την έκθεση του λειψάνου σε ένα παρεκκλήσι της βασιλικής και γι' αυτόν τον λόγο το έβαλε σε τσιμέντο και σκόπευε να το πετάξει σε ένα ποτάμι, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Πετρ Ρόιτ.

Ειδικοί εργάζονται τώρα για να αφαιρέσουν ακέραιο και με ασφάλεια το λείψανο από το τσιμέντο.

«Ξέρουμε ότι ήθελε να τη ρίξει στο ποτάμι σήμερα για να την ξεφορτωθεί με αυτόν τον τρόπο», συμπλήρωσε ο Ρόιτ. «Αν δεν είχαμε καταφέρει να τον συλλάβουμε, η κάρα πιθανότατα δεν θα είχε βρεθεί ποτέ», τόνισε.

Εάν καταδικαστεί, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και οκτώ έτη

Ο 35χρονος άνδρας συνελήφθη την Πέμπτη στην πόλη Μλάντα Μπόλεσλαβ. Ο ίδιος έκλεψε το κειμήλιο πριν ξεκινήσει η θεία λειτουργία, εκμεταλλευόμενος τον συναγερμό της εκκλησίας που ήταν απενεργοποιημένος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο 35χρονος κατηγορείται για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής, ενώ έχει προφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης του. Εάν καταδικαστεί, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και οκτώ έτη.

Η Αγία Ζντισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενναιοδωρία της και το φιλανθρωπικό της έργο για τους φτωχούς. Ανακηρύχθηκε αγία από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β' το 1995.

«Πρόκειται για νια καταστροφική είδηση», είχε δηλώσει μετά τη κλοπή ο Αρχιεπίσκοπος της Πράγας, Στάνισλαβ Πρίμπιλ, στο πρακτορείο ειδήσεων CTK. «Η κάρα ήταν αντικείμενο ευλάβειας από προσκυνητές... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος σχεδόν μέρα μεσημέρι κλέβει από την εκκλησία ένα λείψανο του οποίου η αξία είναι πάνω απ' όλα ιστορική αλλά και πνευματική για τους πιστούς», είχε πει.

