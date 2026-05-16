Γκουτέρες: Εκφράζει ανησυχία για πλήγμα σε όχημα των Ηνωμένων Εθνών στη Χερσώνα

Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι εργάζονται για να εξακριβώσουν «πλήρως τα πραγματικά περιστατικά» γύρω από το συμβάν.

Την ανησυχία του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για το γεγονός ότι όχημα του ΟΗΕ «επλήγη δύο φορές» στην πόλη Χερσώνα της Ουκρανίας στις 14 Μαΐου, σύμφωνα με δήλωση του Εκπροσώπου του.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, το όχημα έφερε «ευκρινή σήμανση» και συμμετείχε σε «δια-υπηρεσιακή ανθρωπιστική αποστολή», υπό τον συντονισμό του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων. Η αποστολή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είχε κοινοποιηθεί «εγκαίρως εκ των προτέρων» στις αντιμαχόμενες πλευρές. Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι εργάζονται για να εξακριβώσουν «πλήρως τα πραγματικά περιστατικά» γύρω από το συμβάν.

Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο, «συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρέπει να γίνεται σεβαστό «ανά πάσα στιγμή». Υπογράμμισε επίσης ότι οι άμαχοι και τα μη στρατιωτικά αντικείμενα, περιλαμβανομένων του προσωπικού ανθρωπιστικής αρωγής και των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις ανθρωπιστικής αρωγής, πρέπει να «τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας ανά πάσα στιγμή».

Γκουτέρες: Εκφράζει ανησυχία για πλήγμα σε όχημα των Ηνωμένων Εθνών στη Χερσώνα

