ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 410,07 μονάδων (–1,54%), στις 26.225,14 μονάδες.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με απώλειες έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η απότομη άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου πυροδότησε ανησυχία για την πορεία του πληθωρισμού.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 537,29 μονάδων (–1,07%), στις 49.526,17 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 410,07 μονάδων (–1,54%), στις 26.225,14 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 92,74 μονάδων (–1,24%), στις 7.408,50 μονάδες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:25 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
23:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass: Μέχρι πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το voucher
23:36 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και MDMA στην Αττική – Δύο συλλήψεις
23:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μεσολόγγι: Τροχαίο ατύχημα με πατίνι - Τραυματίστηκε κοπέλα
23:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έκτακτο επίδομα: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι τα 150 ευρώ ανά παιδί
22:51 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία
22:42 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Chios Kythira Pass 2026: Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το voucher
22:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική
06:50 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει
08:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
10:42 ∙ LIFESTYLE