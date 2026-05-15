Γάζα: Τουλάχιστον επτά νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα που είχαν στόχο διοικητή της Χαμάς

Παλαιστίνιοι τρέχουν έπειτα από ισραηλινή επίθεση σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, τα οποία είχαν ως στόχο τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, τον ανώτερο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του θύλακα. Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Γιατροί στη Γάζα είπαν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς που έπληξαν ένα διαμέρισμα και ένα όχημα.

For four hours now, the fire is still raging following an Israeli bombardment on Gaza. pic.twitter.com/84qZNgv1ZB — Omar Hamad | عُـمَـرْ ? (@OmarHamadD) May 15, 2026

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κατς, υποστήριξαν ότι ο Χαντάντ «ευθύνεται για τις δολοφονίες, τις απαγωγές και τον πόνο χιλιάδων Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών».

Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται γύρω από ένα όχημα που χτυπήθηκε από ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 AP

Σύμφωνα με τους γιατρούς, από την πρώτη επίθεση, η οποία έπληξε ένα διαμέρισμα στη συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας, σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίστηκαν πολλά άλλα. Ακολούθησε δεύτερος αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον ενός οχήματος σε κοντινό δρόμο, όπου σκοτώθηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι.

Παλαιστίνιοι έπειτα από ισραηλινή επίθεση σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. AP

Βίντεο του Reuters από το σημείο, δείχνει φλόγες να τυλίγουν ένα διαμέρισμα σε ένα κτίριο που είχε μόλις βομβαρδιστεί. Παλαιστίνιοι προσπαθούν να ανασύρουν τουλάχιστον ακόμη μία σωρό από τα συντρίμμια.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, είπε ότι εκατοντάδες άνθρωποι ζούσαν στο κτίριο που μπήκε στο στόχαστρο.

«Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε χωρίς καμία προειδοποίηση. Έχουμε έναν αριθμό (νεκρών). Μιλάμε για μεγάλο αριθμό τραυματιών, μεταξύ αυτών και οικογένειες», πρόσθεσε.