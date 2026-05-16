Νέα αναπληρώτρια γενική γραμματέας για την ασφάλεια στον ΟΗΕ η Ζανίν Χένις-Πλάσχερτ

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε τον διορισμό της Ζανίν Χένις-Πλάσχερτ από την Ολλανδία ως νέας Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα για την Ασφάλεια και Προστασία, στο Τμήμα Ασφάλειας και Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών.

Η κ. Πλασχερτ θα διαδεχθεί τον Ζιλ Μισό από τον Καναδά, προς τον οποίο ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη του για την ηγεσία και την ακούραστη προσφορά του στον Οργανισμό, εν μέσω των προκλήσεων που δημιουργεί η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κρίσεων.

Η κ. Πλάσχερτ φέρνει στη θέση αυτή εμπειρία άνω των 30 ετών στη διπλωματία, τη διαμεσολάβηση και τη διεθνή ασφάλεια. Από το 2024 υπηρετεί ως Ειδική Συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο, στο Γραφείο του Ειδικού Συντονιστή των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο, συνεργαζόμενη με εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς φορείς για την προώθηση της σταθερότητας, εν μέσω σωρευτικών εσωτερικών και περιφερειακών κρίσεων. Διετέλεσε επίσης Ειδική Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για το Ιράκ και Επικεφαλής της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ κατά την περίοδο 2018-2024.

Έχοντας υπάρξει μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περίοδο 2004-2010 και, στη συνέχεια, της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ολλανδίας την περίοδο 2010-2012, η κ. Πλάσχερτ διορίστηκε Υπουργός 'Αμυνας της Ολλανδίας το 2012, θέση την οποία κατείχε επί πέντε έτη.

Νωρίτερα στην καριέρα της, εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπηρετώντας σε θέσεις στο Βέλγιο και τη Λετονία, καθώς και στον Δήμο του 'Αμστερνταμ και στον ιδιωτικό τομέα. Μητρική της γλώσσα είναι τα ολλανδικά, ενώ μιλά άπταιστα αγγλικά και έχει πολύ καλή γνώση γαλλικών και γερμανικών.

