Βούλτεψη κατά Ανδρουλάκη: «Και στον Μαρξ άρεσε η καλοπέραση - Αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν»

Στον χορό των επικρίσεων κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο, μπήκε η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο ACTION 24. «Το νοικιάζει 10.000 ευρώ τον μήνα στο Δημόσιο» σημείωσε και προσέθεσε δηκτικά:

«Σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στον Μαρξ άρεσε η καλοπέραση. Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση γιατί ήθελε κι οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση. Μην μας δουλεύουν».

Κάλεσε την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής «που μας παίρνει τηλέφωνο ακόμη κι να μας λείπε ένας αρνηρικός λογαριασμός από μία τράπεζα που τον έχουμε ξεχάσει», να απαντήσει αν τον πήρε τηλέφωνο, διερωτώμενη μόνο αυτήν κυνηγά;

«Συγγνώμη, που δεν είχαμε μπαμπά τον Μαρίνο Ανδρουλάκη να έχουμε ένα τεράστιο κτίριο» σχολίασε η κ. Βούλτεψη.

