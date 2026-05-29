Σκοτ Μπέσεντ: Δεν ήξερε τα ονόματα των δημοσιογράφων σε συνέντευξη Τύπου - Βίντεο

Συνήθως στις ΗΠΑ είναι ασυνήθιστο και μη ευγενικό να δίνεται ο λόγος σε δημοσιογράφους βάσει της εμφάνισής τους, καθώς συνήθως γίνεται με τη βοήθεια εκπροσώπου ή με χειρονομίες.

Με επικοινωνιακούς όρους η συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο που παραχώρησε χθες ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ δεν θεωρείται επιτυχημένη.

Ο Αμερικανός υπουργός δέχθηκε ερωτήσεις από τα ΜΜΕ αλλά δεν γνώριζε τα ονόματα των δημοσιογράφων. Έτσι για να τους δώσει τον λόγο χρησιμοποιούσε χαρακτηριστικά της εμφάνισής τους για να τους ξεχωρίσει. «Εσείς με τα γκρίζα μαλλιά», είπε ο Μπέσεντ και έδειχνε έναν από τους δημοσιογράφους. Για να αστειευτεί αμέσως μετά ο υπουργός είπε: «όχι δεν έχετε γκρίζα μαλλιά εντάξει». Ο δημοσιογράφος δεν σχολίασε και πέρασε αμέσως στην ερώτησή του.

Το ίδιο επαναλήφθηκε και με έναν δημοσιογράφο με γυαλιά μυωπίας και μία δημοσιογράφο με ροζ σακάκι. Παρά την προσπάθεια του Μπέσεντ να κάνει χιούμορ με την άγνοια του το κλίμα στην αίθουσα έμοιαζε μάλλον αμήχανο.

Την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο πραγματοποιεί συνήθως η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία τώρα βρίσκεται σε άδεια από τα καθήκοντά της αφού γέννησε το δεύτερο παιδί της. Η Λέβιτ, όπως είναι φυσικό, γνωρίζει τα ονόματα όλων των δημοσιογράφων και τα ΜΜΕ στα οποία εργάζονται γι' αυτό δεν προκύπτουν καταστάσεις, όπως αυτή με τον Σκοτ Μπέσεντ.

Παρ' όλα αυτά όταν ένας υπουργός ή πολιτικός στις ΗΠΑ δίνει συνέντευξη Τύπου είτε έχει έναν εκπρόσωπο που στέκεται δίπλα του και δίνει τον λόγο στους δημοσιογράφους των οποίων τα ονόματα γνωρίζει είτε ο πολιτικός δίνει το λόγο σηκώνοντας το χέρι και δείχνοντας προς το μέρος του δημοσιογράφου. Γενικά δεν θεωρείται ευγενικό να δίνει κανείς τον λόγο σε συνέντευξη Τύπου χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης κάποιου.