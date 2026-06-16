Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Snapshot Σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας την Τρίτη στις 11:27 τοπική ώρα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 45 χιλιόμετρα και το επίκεντρο βρισκόταν 51 χιλιόμετρα ανατολικά

νοτιοανατολικά της πόλης Παλού.

Η Ινδονησία βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή λόγω της θέσης της πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού.

Ο πιο φονικός σεισμός στην ιστορία της Ινδονησίας συνέβη το 2004, με μέγεθος 9,1 Ρίχτερ, προκαλώντας τσουνάμι και πάνω από 230.000 νεκρούς. Snapshot powered by AI

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Τρίτη στις 11:27 τοπική ώρα (06:27 ώρα Ελλάδος), στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 45 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται περίπου 51 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Παλού και 353 χιλιόμετρα ανατολικά της Σαμαρίντα, σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή.

Η Ινδονησία, λόγω της γεωγραφικής θέσης της, πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες, πλήττεται συχνά από σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων.

Η πιο φονική σεισμική δόνηση στην ιστορία της Ινδονησίας έγινε στα ανοικτά της Σουμάτρας την 26η Δεκεμβρίου 2004, όταν χάθηκαν πάνω από 230.000 ανθρώπινες ζωές, καθώς προκάλεσε τσουνάμι με γιγαντιαία κύματα, ύψους 30 μέτρων, που χτύπησαν όχι μόνο την ίδια την Ινδονησία αλλά και τη Σρι Λάνκα, την Ινδία, την Ταϊλάνδη, φθάνοντας ως την Αφρική. Ο ιστορικός σεισμός είχε μέγεθος τα 9,1 Ρίχτερ.