Νότια Κορέα: Θα κλείσει προσωρινά όλα τα καταστήματα Starbucks για υποχρεωτικό μάθημα... ιστορίας

Διαδηλωτές μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του Starbucks Korea στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, στις 23 Μαΐου 2026.

Snapshot Όλα τα καταστήματα Starbucks στη Νότια Κορέα θα κλείσουν προσωρινά στις 22 Ιουνίου για υποχρεωτικό μάθημα ιστορίας και κοινωνικής ευαισθησίας.

Το προσωρινό κλείσιμο θα προκαλέσει απώλειες πωλήσεων ύψους περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων γουόν (1,2 εκατομμύρια ευρώ).

Η πρωτοβουλία προκλήθηκε από την αντιφατική διαφήμιση "Tank Day" που σχετιζόταν με την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης της Γκουανγκτζού το 1980.

Ο CEO της Starbucks Korea απολύθηκε και ο όμιλος Shinsegae Group, ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το ακατάλληλο μάρκετινγκ.

Ο πρόεδρος του ομίλου Shinsegae Group και άλλα στελέχη θα παρακολουθήσουν επίσης το μάθημα ως μέρος της εκπαίδευσης. Snapshot powered by AI

Όλα τα καταστήματα Starbucks στη Νότια Κορέα θα κλείσουν ταυτόχρονα για ένα υποχρεωτικό μάθημα... ιστορίας, αφού η εταιρεία κυκλοφόρησε μια διαφήμιση στις 18 Μαΐου για την ημέρα των «τανκ», ανήμερα της επετείου της εξέγερσης της Γκουανγκτζού που πνίγηκε στο αίμα από τανκς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Περισσότερα από 2.000 καταστήματα θα κλείσουν προσωρινά στις 15.00 στις 22 Ιουνίου (τοπική ώρα), ανακοίνωσε η εταιρεία, ώστε μέλη του προσωπικού να παρακολουθήσουν μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις για τη σύγχρονη ιστορία της Κορέας, ενώ θα συμμετάσχουν σε ένα μάθημα για την κοινωνική ευαισθησία. Το προσωρινό κλείσιμο θα κοστίσει στην εταιρεία περίπου 2,1 δισεκατομμύρια γουόν (1,2 εκατομμύρια ευρώ) σε χαμένες πωλήσεις, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας δεδομένων IGAWorks.

Starbucks stores across South Korea to close for half a day next week for staff to attend a history lesson following a promotional campaign gone awry.



Last month Starbucks ran a "Tank Day" promotion evoking a deadly military crackdown on a 1980 pro-democracy uprising, causing a… pic.twitter.com/Vf2I6oJtnO — AFP News Agency (@AFP) June 15, 2026

Η καμπάνια των Starbucks είχε τίτλο «Tank Day» και ξεκίνησε στις 18 Μαΐου, ημέρα επετείου της καταστολής της Εξέγερσης της Γκουανγκτζού. Αμέσως προκλήθηκε κύμα αντιδράσεων, έγιναν εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των Starbucks, ενώ στο θέμα παρενέβη και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, επιπλήττοντας την εταιρεία για την επιλογή του συνθήματος. Πολλοί θεώρησαν ότι ο όρος «tank» αναφερόταν στα άρματα μάχης που χρησιμοποίησε το στρατιωτικό καθεστώς τον Μάιο του 1980 για να καταστείλει βίαια τους φιλοδημοκρατικούς διαδηλωτές.

Starbucks Korea has apologised and cancelled a promotional event after launching "Tank Day" tumbler sales on 18 May, literally the day of the 46th anniversary of the Gwangju Democratisation Movement -- and massacre -- with slogans evoking the 1980 bloody military crackdown. pic.twitter.com/X8whpJTvcO — Raphael Rashid (@koryodynasty) May 18, 2026

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία της της προωθητικής ενέργειας, η Starbucks Korea απέσυρε την διαφήμιση. Ο όμιλος Shinsegae Group, που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο της αλυσίδας στη χώρα, ζήτησε συγγνώμη για το «ακατάλληλο μάρκετινγκ» και απέλυσε τον CEO της εταιρείας, Σον Τζιόνγκ-χιούν.

Ο Τσανγκ Γιονγκ-τζιν, ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του ομίλου Shinsegae Group, θα παρακολουθήσει την ίδια εκπαίδευση στις 24 Ιουνίου μαζί με άλλα στελέχη.

Ο πρόεδρος του ομίλου Shinsegae Group, Τσούνγκ Γιονγκ-τζιν, ζήτησε δημόσια συγγνώμη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σχετικά με την διαφημιστική καμπάνια της Starbucks Korea Getty Images

Οι μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις θα καλύψουν σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης κορεατικής ιστορίας και τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιστορικές και κοινωνικές ευαισθησίες στις αποφάσεις μάρκετινγκ που λαμβάνουν.

Ο όμιλος Shinsegae Group δήλωσε ότι το κλείσιμο έχει ως στόχο να δείξει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε το περιστατικό και να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.

Μερικά καταστήματα των Starbucks που είναι στα αεροδρόμια της χώρας θα παραμείνουν ανοιχτά, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης