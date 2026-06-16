Τουρίστρια προκαλεί οργή «σκορπίζοντας τις στάχτες αγαπημένου προσώπου» στα νερά της Βενετίας

Snapshot Μια τουρίστρια καταγράφηκε να σκορπίζει πιθανώς ανθρώπινες στάχ στα νερά της λιμνοθάλασσας του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, προκαλώντας οργή.

Οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το περιστατικό και η ταυτότητα της τουρίστριας παραμένει άγνωστη.

Η νομοθεσία της περιφέρειας του Βένετο επιτρέπει τη διασπορά τέφρας μόνο σε συγκεκριμένους εγκεκριμένους χώρους και με προέγκριση των αρμόδιων αρχών.

Εάν επιβεβαιωθεί η παράβαση, η τουρίστρια κινδυνεύει με υψηλό πρόστιμο για την παραβίαση των αυστηρών κανόνων.

Οι κάτοικοι της Βενετίας επικρίνουν την ενέργεια όχι μόνο για τον τόπο επιλογής αλλά και για την αδιαφορία προς τους κανονισμούς. Snapshot powered by AI

Έντονη κατακραυγή προκάλεσε η ενέργεια μιας τουρίστριας, η οποία καταγράφηκε από βίντεο να σκορπίζει τέφρα στα νερά της λιμνοθάλασσας του Αγίου Μάρκου στη Βενετία.

Στις εικόνες φαίνεται η γυναίκα να κρατάει ένα σακουλάκι, ενώ ταξιδεύει με το πλοιάριο, πριν αδειάσει το περιεχόμενο μιας σακούλας – που πιστεύεται ότι περιέχει ανθρώπινες στάχτες – μέσα στο κανάλι, καθώς το σκάφος περνούσε από το νησί του Σαν Τζιόρτζιο Ματζόρε.

Μετά τη διακίνηση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκίνησε έρευνα από τις τοπικές αρχές .

Στο βίντεο, σύμφωνα με την Daily Mail, ακούγεται ένας Βενετός επιβάτης να ρωτάει οργισμένα: «Τελείωσες;», πριν διακοπεί η εγγραφή.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ότι η ουσία που σκορπίστηκε στο νερό ήταν ανθρώπινες στάχτες.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή στους κατοίκους της Βενετίας, με πολλούς να επικρίνουν όχι μόνο την επιλογή του τόπου, αλλά και την προφανή αδιαφορία για τους αυστηρούς τοπικούς κανόνες που διέπουν τη διασπορά τέφρας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της περιφέρειας του Βένετο, η τέφρα μπορεί να διασκορπιστεί μόνο σε εγκεκριμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των καθορισμένων «Κήπων της Μνήμης» στα νεκροταφεία του Σαν Μικέλε, του Μέστρε και της Μαργκέρα, ή σε ιδιωτικά οικόπεδα εκτός αστικών περιοχών με την άδεια του ιδιοκτήτη.

Σε φυσικό περιβάλλον, η διασπορά επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της Αδριατικής Θάλασσας σε απόσταση τουλάχιστον 700 μέτρων από την ακτή και ενός καθορισμένου τμήματος της βόρειας λιμνοθάλασσας πίσω από το νεκροταφείο του Σαν Μικέλε.

Η τελετή πρέπει να εγκριθεί εκ των προτέρων με βάση τις τεκμηριωμένες επιθυμίες του αποθανόντος και στη συνέχεια να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές.



Εάν επιβεβαιωθεί ότι η τουρίστρια, η ταυτότητα της οποίας παραμένει άγνωστη, διασκόρπισε ανθρώπινα λείψανα στο νερό, ενδέχεται να της επιβληθεί σημαντικό πρόστιμο.



