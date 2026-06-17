Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 17 άλογα απανθρακώθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε στάβλο ιπποδρομιών

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης σε στάβλο μιας πίστας ιπποδρομιών της πόλης Σαρατόγκα Σπρινγκς στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν τουλάχιστον 17 άλογα, όπως μετέδωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης, η πυρκαγιά ξέσπασε στην πίστα ιπποδρομιών του ξενοδοχείου Saratoga Casino Hotel περίπου στις 02:30 (τοπική ώρα), καταστρέφοντας ολοσχερώς έναν στάβλο που φιλοξενούσε 18 άλογα.

Από το συμβάν απανθρακώθηκαν 17 άλογα, ενώ ένα από αυτά κατάφερε να διαφύγει από τον στάβλο με «ελαφρά τραύματα». Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ανθρώπου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια στα οποία οδήγησαν στην πυρκαγιά.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αρχών ασφαλείας και του προσωπικού, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια περίπου 350 άλογα από γειτονικούς στάβλους.

«Η σημερινή ημέρα είναι θλιβερή για τον κλάδο μας, ο χειρότερος εφιάλτης κάθε ιπποκόμου», ανέφερε σε δήλωσή της η Ένωση Ιπποκόμων του Σαρατόγκα Σπρινγκς, η οποία διοργάνωσε μια καμπάνια GoFund Me για να βοηθήσει τους ιπποκόμους του στάβλου.

Έως τώρα, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 50.000 δολάρια (περίπου 43.000 ευρώ) για όσους έχασαν τα άλογά τους, τους στάβλους και τα μέσα διαβίωσής τους.

Τα άλογα που απανθρακώθηκαν ανήκαν σε δύο προπονητές που στέγαζαν τα ζώα τους στον στάβλο, σύμφωνα με το ξενοδοχείο Saratoga Casino Hotel. Η προπονήτρια Ρόμπιν Μαντζιάρντι έχασε 11 άλογα και ο προπονητής Τίμοθι Μπένσον έχασε έξι.

«Η απώλεια που υπέστη σήμερα η κοινότητα μας είναι τεράστια», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Σαμ Γκέριτι, διευθύνων σύμβουλος του ξενοδοχείου. «Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στο προσωπικό ασφαλείας, στους διασώστες και στο προσωπικό των ιπποδρομιών, των οποίων οι άμεσες ενέργειες βοήθησαν στην προστασία των υπόλοιπων αλόγων και των ανθρώπων στους γύρω στάβλους».

Το Saratoga Casino Hotel θα διοργανώσει τελετή μνήμης για τα χαμένα άλογα, ενώ ακύρωσε τις ιπποδρομίες για το υπόλοιπο της ημέρας.