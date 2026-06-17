Η Σελήνη γέφυρα, ο Άρης προορισμός: Ο αστρικός χάρτης προς της NASA προς τον «κόκκινο πλανήτη»

Οι πόροι του διαστήματος και το δώρο της Σελήνης

Δημήτρης Δρίζος

Η Σελήνη γέφυρα, ο Άρης προορισμός: Ο αστρικός χάρτης προς της NASA προς τον «κόκκινο πλανήτη»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Jeff Bezos τόνισε ότι τα διαστημικά ταξίδια είναι δύσκολα αλλά αξίζουν τον κόπο και προωθεί το όραμα για μόνιμες ανθρώπινες εγκαταστάσεις στη Σελήνη.
  • Η Σελήνη θεωρείται το πρώτο βήμα και φυσική γέφυρα για την εξερεύνηση του Άρη, με ταξίδια διάρκειας τρεισήμισι ημερών.
  • Η αποστολή Artemis III θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά έναν Ευρωπαίο αστροναύτη, τον Ιταλό Luca Parmitano, που θα δοκιμάσει τεχνολογίες σεληνιακής προσεδάφισης της Blue Origin.
  • Η Ευρώπη και η Ιταλία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις διεθνείς διαστημικές συνεργασίες και την τεχνολογική ανάπτυξη στον αεροδιαστημικό τομέα.
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Ζούμε σε μια εποχή μεγάλου τεχνολογικού μετασχηματισμού, η οποία θεωρείται μία από τις καλύτερες περιόδους στην ιστορία για να μετατραπούν τα όνειρα που σχετίζονται με το διάστημα σε μια σταθερή και συναρπαστική πραγματικότητα.

Ο Jeff Bezos, ο διάσημος ιδρυτής της Amazon και της αεροδιαστημικής εταιρείας Blue Origin, καθώς και συνδιευθύνων σύμβουλος της startup Prometheus, που δραστηριοποιείται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και του διαστήματος, σκιαγράφησε την πορεία του μέλλοντος κατά τη διάρκεια της πολυσυζητημένης ομιλίας του στο VivaTech στο Παρίσι.

Μιλώντας στο κοινό ενός από τα μεγαλύτερα γεγονότα καινοτομίας της Ευρώπης, ο μεγιστάνας επανέλαβε ότι τα όρια του πλανήτη μας είναι προορισμένα να ξεπεραστούν.

Μαζί με τον πρώην αστροναύτη της NASA, Michael Massimino, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Blue Origin, Dave Limp, ο Μπέζος παρουσίασε την πρόοδο που έχει επιτρέψει την επιτάχυνση των διαστημικών μεταφορών, ένα θεμελιώδες στοιχείο για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Οι πόροι του διαστήματος και το δώρο της Σελήνης

Κατά την ομιλία του στο Παρίσι, ο Μπέζος παρουσίασε ένα εξαιρετικά ρεαλιστικό αλλά ταυτόχρονα φιλόδοξο όραμα για το άμεσο μέλλον. Αναφερόμενος στις τεχνικές δυσκολίες της εξόδου από την τροχιά της Γης, παραδέχθηκε με ειλικρίνεια:

«Τα διαστημικά ταξίδια είναι δύσκολα και περίπλοκα, αλλά στο τέλος αξίζουν τον κόπο».

Ο πρωταρχικός στόχος της Blue Origin είναι να αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν η τροχιά της Γης και τα κοντινά ουράνια σώματα. Αναλύοντας τις οικονομικές και επιστημονικές ευκαιρίες, πρόσθεσε:

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί πόροι εκεί έξω, με νανοσυστοιχίες δορυφόρων και τη δυνατότητα για υπολογιστικά συστήματα σε τροχιά. Έχουμε τη Σελήνη, ένα πραγματικό δώρο. Σύντομα θα πάμε εκεί για να μείνουμε, όχι απλώς για να την επισκεφθούμε».

Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει τη σαφή πρόθεση δημιουργίας των προϋποθέσεων για μόνιμες ανθρώπινες εγκαταστάσεις πέρα από τη Γη.

Ο Άρης στο στόχαστρο και η γέφυρα προς την εξερεύνηση

Η ιδέα της κατάκτησης του Κόκκινου Πλανήτη γοητεύει εδώ και δεκαετίες τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, η στρατηγική που περιέγραψε ο Μπέζος απαιτεί προσεκτικά σχεδιασμένα ενδιάμεσα βήματα, ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η βιωσιμότητα των αποστολών.

«Η Σελήνη είναι το πρώτο βήμα και υπάρχει ένας λογικός λόγος γι’ αυτό», εξήγησε ο επιχειρηματίας.

Οι τεράστιες αποστάσεις του διαστήματος καθορίζουν αναπόφευκτα τους κανόνες και τα χρονοδιαγράμματα της διαπλανητικής εξερεύνησης. Συνεχίζοντας τη σκέψη του, διευκρίνισε:

«Θα φτάνουμε εκεί σε τρεισήμισι ημέρες και θα επιστρέφουμε στον ίδιο χρόνο. Το ταξίδι προς τον Άρη θα διαρκεί περισσότερο και θα πρέπει να προγραμματίζεται περίπου κάθε δύο χρόνια, όταν οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται κατάλληλα. Η Σελήνη είναι η φυσική μας γέφυρα προς την εξερεύνηση».

Αυτή η στρατηγική ενδιάμεση στάση θα επιτρέψει στις διαστημικές υπηρεσίες να δοκιμάσουν τεχνολογίες ζωτικής σημασίας για την επιβίωση σε εχθρικούς κόσμους.

Ο ρόλος της Ιταλίας στην αποστολή Artemis III

Σε αυτή τη φρενήρη κούρσα προς τα άστρα, η Ευρώπη συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενισχύοντας κρίσιμες διεθνείς συνεργασίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin, Ντέιβ Λιμπ, υπογράμμισε τη σημασία της επερχόμενης αποστολής Artemis III.

Το πλήρωμα αυτής της ιστορικής και απαιτητικής αποστολής θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά έναν Ευρωπαίο αστροναύτη. Ο Λιμπ εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τη συμμετοχή της Ιταλίας, δηλώνοντας:

«Το δικό μας ιταλικό παιδί, ο Λούκα, θα δοκιμάσει τις διαδικασίες προσέγγισης και σύνδεσης με τα εμπορικά συστήματα σεληνιακής προσεδάφισης της Blue Origin».

Η συμμετοχή του Luca Parmitano σε έναν τόσο κρίσιμο ρόλο αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και επιβεβαιώνει την τεχνολογική και ανθρώπινη υπεροχή που μπορεί να επιδείξει η Ιταλία στον αεροδιαστημικό τομέα.

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