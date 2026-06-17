Τέξας: Νεαρός εκατομμυριούχος επιχειρηματίας ο νεκρός από τη συντριβή ιδιωτικού τζετ

Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας του κλάδου της τεχνολογίας, Τζόσουα Μπέαρ, είναι το θύμα της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας, το βράδυ της Τρίτης (16/06).

Ο Μπέαρ, επικεφαλής της νεοφυούς εταιρείας τεχνολογίας Capital Factory, ήταν ένας από τους έξι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος τύπου Cessna Citation Latitude, το οποίο εκτελούσε πτήση της NetJets. Το αεροσκάφος «τυλίχθηκε» στις φλόγες όταν κατέπεσε ανεστραμμένο σε αυτοκινητόδρομο της πόλης Λαρέντο, λίγο μετά τις 22:00.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Loop 20, κοντά στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών – Μεξικού. Ο πύργος ελέγχου είχε ενημερωθεί για μηχανικό πρόβλημα στο αεροσκάφος, ενώ, λίγο αργότερα χάθηκε κάθε επικοινωνία με το πλήρωμα, σύμφωνα με τοπικά Μέσα ενημέρωσης.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι το αεροσκάφος κατέπεσε πάνω στον αυτοκινητόδρομο και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, προκαλώντας τη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα και διασκορπίζοντας συντρίμμια σε πολλαπλές λωρίδες.

Το τζετ είχε απογειωθεί από το Σαν Χοσέ ντελ Κάμπο του Μεξικού στις 18:18 με προορισμό το Όστιν του Τέξας, πριν εκτραπεί προς το Λαρέντο, σύμφωνα με το FlightRadar24.

Σήμερα (17/06), ο πρόεδρος της Capital Factory απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα επιχειρηματία. «Ο Τζος ήταν ένας ατρόμητος ηγέτης, ένας εξαιρετικός συνεργάτης και ένας αγαπημένος φίλος για πολλούς από εμάς», ανέφερε ο Μπράιαν Τσέιμπερς.

«Παρ’ ότι είμαστε συντετριμμένοι από αυτήν την αδιανόητη απώλεια, ο Τζος δημιούργησε έναν εξαιρετικά ανθεκτικό οργανισμό και μία ικανότατη ομάδα. Η Capital Factory συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της και παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην αποστολή που εκείνος χάραξε: Τη στήριξη και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων», τόνισε.

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