Στο κελί για πάντα ο serial killer της παραλίας Gilgo - Η διπλή ζωή του αξιοσέβαστου αρχιτέκτονα

Ο Ρεξ Χόιερμαν, ένας 62χρονος αρχιτέκτονας από το Λονγκ Άιλαντ που για χρόνια ζούσε μια διπλή, μυστική ζωή γεμάτη βία, καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς καμία πιθανότητα αποφυλάκισης

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Στο κελί για πάντα ο serial killer της παραλίας Gilgo - Η διπλή ζωή του αξιοσέβαστου αρχιτέκτονα

Ο Ρεξ Χέουερμαν, ο οποίος ζούσε μια μυστική ζωή ως ο κατά συρροή δολοφόνος της παραλίας Γκίλγκο στη Νέα Υόρκη, εμφανίζεται στο Δικαστήριο της Κομητείας Σάφολκ για την έκδοση της ποινής του την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026, στο Ρίβερχεντ της Νέας Υόρκης. 

Pool Newsday
ΚΟΣΜΟΣ
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Μετά από δεκαετίες αναμονής για δικαιοσύνη, οι συγγενείς των γυναικών που δολοφονήθηκαν από τον κατά συρροή δολοφόνο του Gilgo Beach ξέσπασαν εναντίον του την Τετάρτη, λίγο πριν ακούσουν την ετυμηγορία που τον στέλνει στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, κοιτάζοντας τις οικογένειες, παραδέχτηκε την ενοχή του λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι ο υπεύθυνος για αυτά τα εγκλήματα, αν και έσπευσε να προσθέσει ότι τα λόγια του δεν έχουν πλέον κανένα νόημα.

Ο Ρεξ Χόιερμαν, ένας 62χρονος αρχιτέκτονας από το Λονγκ Άιλαντ που για χρόνια ζούσε μια διπλή, μυστική ζωή γεμάτη βία, καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών χωρίς καμία πιθανότητα αποφυλάκισης.

Η καταδίκη αυτή βάζει τέλος σε μια μακροχρόνια και εξαιρετικά περίπλοκη έρευνα, η οποία είχε καθηλώσει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ και είχε γίνει αντικείμενο ντοκιμαντέρ και αστυνομικών αναλύσεων. Οι εξαφανίσεις των νεαρών γυναικών, στην πλειοψηφία τους εργαζόμενων στο σεξ, παρέμεναν για χρόνια ένα άλυτο μυστήριο, μέχρι που η αστυνομία άρχισε να εντοπίζει τα σκελετικά τους υπολείμματα σε μια παραθαλάσσια περιοχή.

Η οργή των οικογενειών στην αίθουσα του δικαστηρίου

Κι όμως, για τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους, η ποινή αυτή φαντάζει μικρή μπροστά στο μέγεθος της θηριωδίας. Η Τζάσμιν Ρόμπινσον, ξαδέρφη του θύματος Τζέσικα Τέιλορ, δήλωσε συγκλονισμένη ότι ούτε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν είναι αρκετά και τίποτα δεν πρόκειται να διορθώσει το κακό που έγινε. Την ίδια ώρα, η Αμάντα Φάντερμπεργκ, αδερφή της Μελίσα Μπαρτέλεμι, ανάγκασε τον δολοφόνο να την κοιτάξει στα μάτια για να του πει πόσο ελπίζει να υποφέρει, θυμίζοντας στο δικαστήριο ένα απειλητικό τηλεφώνημα που είχε δεχτεί από τον ίδιο όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της δίκης, ο Χόιερμαν είχε ομολογήσει τον περασμένο Απρίλιο τη δολοφονία επτά γυναικών, ενώ στο δικαστήριο παραδέχτηκε και μια όγδοη, τη δολοφονία της Κάρεν Βεργκάτα, για την οποία δεν του είχαν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες. Ο δικαστής Τίμοθι Ματζέι απευθύνθηκε στον κατηγορούμενο με έντονο ύφος, ρωτώντας τον αν λυπάται έστω και λίγο, με τον Χόιερμαν να γνέφει καταφατικά. Ο δικαστής τον χαρακτήρισε αξιοθρήνητο, σιχαμερό και δειλό, την ώρα που το πλήθος στην αίθουσα αποδοκίμαζε τον δράστη καθώς απομακρυνόταν με χειροπέδες.

Το χρονικό των εγκλημάτων και η σύλληψη

Η πλειοψηφία των γυναικών είχε εξαφανιστεί μεταξύ των ετών 2000 και 2010. Τα περισσότερα πτώματα βρέθηκαν κοντά στην παραλία Gilgo Beach, περίπου 80 χιλιόμετρα μακριά από το Μανχάταν, αν και ορισμένα θύματα, όπως η Σάντρα Κοστίγια και η Κάρεν Βεργκάτα, είχαν εντοπιστεί σε άλλες τοποθεσίες της περιοχής ήδη από τη δεκαετία του 1990. Οι συγγενείς περιέγραψαν με σπαρακτικό τρόπο το βάρος που κουβαλούσαν όλα αυτά τα χρόνια, με τα παιδιά των θυμάτων να μεγαλώνουν χωρίς μητέρα και τις αδερφές τους να ζουν με τις δικές τους τύψεις.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τυχαία το 2010, όταν οι αρχές αναζητούσαν μια άλλη γυναίκα, τη Σάνον Γκίλμπερτ, ο θάνατος της οποίας αποδόθηκε τελικά σε πνιγμό. Οι έρευνες είχαν παγώσει για καιρό, όμως το 2022 οι ντετέκτιβ κατάφεραν να συνδέσουν τον κατά συρροή δολοφόνο του Gilgo Beach με ένα ημιφορτηγό που είχε θεαθεί κατά την εξαφάνιση ενός θύματος το 2010. Το τελειωτικό χτύπημα δόθηκε όταν οι αρχές απομόνωσαν DNA από μια κόρα πίτσας που ο Χόιερμαν είχε πετάξει σε κάδο απορριμμάτων στο Μανχάταν, το οποίο ταυτοποιήθηκε απόλυτα με γενετικό υλικό που βρέθηκε πάνω στα θύματα.

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Στο κελί για πάντα ο serial killer της παραλίας Gilgo - Η διπλή ζωή του αξιοσέβαστου αρχιτέκτονα

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