Τραγικός θάνατος 18χρονου - Αφηνίασε άλογο στο Σέντραλ Παρκ και τον έριξε από την άμαξα

Ο αμαξάς είχε κατέβει για να τραβήξει φωτογραφίες την οικογένεια, αφήνοντας τους επιβάτες μόνους στην άμαξα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τραγικός θάνατος 18χρονου - Αφηνίασε άλογο στο Σέντραλ Παρκ και τον έριξε από την άμαξα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 18χρονος Ινδός τουρίστας σκοτώθηκε στο Σέντραλ Παρκ όταν άλογο άμαξας τρόμαξε και τον έριξε από το βαγόνι.
  • Ο αμαξάς είχε απομακρυνθεί για να φωτογραφίσει τους επιβάτες όταν το άλογο πανικοβλήθηκε και άρχισε να τρέχει αφηνιασμένο.
  • Η άμαξα ανατράπηκε αφού χτύπησε σε τροχό άλλης άμαξας, αλλά οι άλλοι δύο επιβάτες δεν τραυματίστηκαν.
  • Το άλογο, ονόματι Sampson, δεν τραυματίστηκε και βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με τις αρχές.
  • Το δυστύχημα επανέφερε τη συζήτηση για την απαγόρευση των αμαξών στο Σέντραλ Παρκ, μετά από πρόσφατα παρόμοια περιστατικά και θανάτους.
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Εφιαλτική κατάληξη είχε η βόλτα με άμαξα στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, για μία οικογένεια Ινδών τουριστών, όταν το άλογο τρόμαξε και άρχισε να τρέχει αφηνιασμένο, παρασύροντας στον θάνατο έναν έφηβο, το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο αμαξάς είχε κατέβει για να τραβήξει μια φωτογραφία τους επιβάτες, και ενώ βρισκόταν σε απόσταση ενός μέτρου από το άλογο, το ζώο πανικοβλήθηκε και άρχισε να τρέχει μαζί με την άμαξα και τους επιβαίνοντες.

Ο 18χρονος, Romanch Mahajan, πετάχτηκε από το βαγόνι και χτύπησε το κεφάλι του, ενώ στη συνέχεια η άμαξα χτύπησε στον τροχό μιας άλλης άμαξας και ανατράπηκε στο έδαφος.

Oι χαοτικές σκηνές καταγράφηκαν σε βίντεο που δείχνει τον χειριστή να τρέχει πίσω από την άμαξα που κινείται γρήγορα, καθώς ο νεαρός επιβάτης πέφτει στο έδαφος.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε. Οι άλλοι δύο επιβάτες δεν τραυματίστηκαν.

Το 7χρονο άλογο, που ονομάζεται Sampson, φαινόταν να είναι σε σταθερή κατάσταση και να μην έχει τραυματιστεί, ανέφεραν οι αστυνομικοί και το συνδικάτο.

Το δυστύχημα άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την απαγόρευση των αμαξών στο Μεγάλο Μήλο, καθώς τα περιστατικά πληθαίνουν.

Ο θάνατος από άμαξα έρχεται περίπου μια εβδομάδα αφότου ένα άλογο άμαξας κατέρρευσε και πέθανε στο Central Park, πιθανότατα από την κατανάλωση ενός τοξικού φυτού.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ένας αμαξάς τραυματίστηκε όταν ένα τρομαγμένο άλογο άμαξας επιτέθηκε σε μια άλλη άμαξα και προκάλεσε την ανατροπή της στο Σέντραλ Παρκ.

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