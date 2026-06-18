Ιταλία: Νεκρός 11χρονος ποδηλάτης - Χτυπήθηκε από απορριματοφόρο

Ένα 11χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σήμερα το απόγευμα στη Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη κατά μήκος της όχθης του ποταμού Κροστόλο.

Το παιδί χτυπήθηκε από απορριμματοφόρο ενώ οδηγούσε το ποδήλατό του. Ήταν μαζί με άλλα δύο παιδιά, επίσης με ποδήλατα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν. Το αγόρι μόλις είχε τελειώσει το μάθημα στο δημοτικό σχολείο.

Όλες οι προσπάθειες διάσωσης αποδείχθηκαν μάταιες. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Η τοπική αστυνομία βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος για τις απαραίτητες έρευνες.