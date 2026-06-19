Λίβανος: Τουλάχιστον 16 νεκροί σε ισραηλινά χτυπήματα

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Snapshot Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, με πολλούς τραυματίες και αγνοούμενους.

Ο ισραηλινός στρατός πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ παρά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Οι ισραηλινές επιθέσεις αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό στον νότιο Λίβανο την προηγούμενη ημέρα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο και υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και αγνοούμενοι μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας ANI.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στον νότιο Λίβανο παρά το γεγονός ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ορίζει ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και στον Λίβανο. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τόνισαν ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από την οργάνωση.

«Ο στρατός έπληξε το βράδυ και συνεχίζει να πλήττει τρομοκράτες και υποδομές της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές στον νότιο Λίβανο», ανέφερε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού. «Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν έπειτα από τις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», σημείωσε.

Χθες, Πέμπτη, η Χεζμπολάχ είχε κάνει λόγο για συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της και μονάδας του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.