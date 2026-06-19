Ανταρκτική: Τουλάχιστον 13.000 φώκιες, πιγκουίνοι και πτηνά πέθαναν από γρίπη των πτηνών

Τουλάχιστον 13.000 μωρά φώκιες, πιγκουίνοι και πτηνά έχουν χάσει τη ζωή τους από γρίπη των πτηνών στην Ανταρκτική, η οποία έχει αρχίσει να εξαπλώνεται ραγδαία σε απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με ερευνητές.

Από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιανουάριου του 2026, το Αυστραλιανό Ανταρκτικό Πρόγραμμα (Australian Antarctic Program - AAP) κατέγραψε με drone χιλιάδες σορούς φωκιών να εκτείνονται στη νήσο Χερντ και στις νήσους ΜακΝτόναλντ της Ανταρκτικής, τα οποία βρίσκονται κοντά στην Αυστραλία, όπως δήλωσε ο Τζάροντ Χότζσον, ανώτερος ερευνητής του προγράμματος.

Τα νησιά, τα οποία βρίσκονται περίπου 4.000 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αυστραλίας, αποτελούν από καιρό ένα απομονωμένο καταφύγιο για πτηνά και θαλάσσια θηλαστικά.

Συνολικά, στα συγκεκριμένα νησιά ζούσαν 17.000 μωρά φώκιες, από τις οποίες οι 13.000 έχασαν την ζωή τους, ένα ποσοστό που αποτελεί το 76% του τοπικού πληθυσμού. Σε μία άλλη περιοχή, το ποσοστό θνησιμότητας έφτασε το 97%.

«Αυτό που δεν γνωρίζουμε από τις έρευνές μας μέχρι στιγμής είναι ποια ήταν η επίδραση στον πληθυσμό των ενήλικων φωκιών», δήλωσε ο Χότζσον.

Εικόνα από drone δείχνει σορούς φωκιών να εκτείνονται στη νήσο Χερντ και στις νήσους ΜακΝτόναλντ Αυστραλιανό Ανταρκτικό Πρόγραμμα

Νεκροί και εκατοντάδες βασιλικοί πιγκουίνοι

Η έρευνα των ειδικών έδειξε ότι εκατοντάδες βασιλικοί πιγκουίνοι στην νήσο Χερντ έχασαν επίσης τη ζωή τους από την ίδια νόσο.

«Η γρίπη των πτηνών παρατηρείται για πρώτη φορά σε μια τόσο απομακρυσμένη περιοχή, πράγμα που δείχνει ότι έχει αρχίσει να κινείται», δήλωσε η βιολόγος άγριας ζωής Τζούλι ΜακΊνες.

«Η νόσος έχει παρατηρηθεί και σε άλλα νησιά της Ανταρκτικής, όπως η Νότια Γεωργία, όπου οι θαλάσσιοι ελέφαντες φαίνεται να έχουν πληγεί περισσότερο», πρόσθεσε η ΜακΊνες, η οποία είναι επίσης η κύρια συγγραφέας της μελέτης.

Μέχρι τον Φεβρουάριο, στην ηπειρωτική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία δεν είχαν καταγραφεί κρούσματα του στελέχους H5N1 της γρίπης των πτηνών, το οποίο έχει εξαπλωθεί μεταξύ των πτηνών παγκοσμίως και έχει προσβάλει ορισμένα θηλαστικά.

Η μελέτη των ειδικών υποδηλώνει ότι το στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών πιθανότατα εισήχθη στα νησιά μέσω άγριων ζώων από τα νησιά Κροζέ, που βρίσκονται σε απόσταση 1.800 χλμ., και πιθανότατα έφτασε εκεί γύρω στον Αύγουστο του 2025.