Το Μαύρο Κουτί της Γης: Μέσα στην παράξενη κατασκευή που θα καταγράψει το τέλος της ανθρωπότητας

Όπως και τα πραγματικά μαύρα κουτιά, το Earth's Black Box θα καταγράφει υπομονετικά κάθε βήμα της ανθρωπότητας προς μια ενδεχομένως μοιραία καταστροφή

Δημήτρης Δρίζος

Το Μαύρο Κουτί της Γης: Μέσα στην παράξενη κατασκευή που θα καταγράψει το τέλος της ανθρωπότητας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Earth's Black Box είναι μια ανθεκτική κατασκευή που θα καταγράφει δεδομένα για την κλιματική αλλαγή και την ανθρωπότητα, τοποθετημένη σε σταθερή γεωλογικά περιοχή της Τασμανίας.
  • Η κατασκευή θα λειτουργεί με ηλιακή και θερμοηλεκτρική ενέργεια, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια λειτουργία ακόμα και μετά την πιθανή εξαφάνιση των ανθρώπων.
  • Το σύστημα θα αποθηκεύει ποικίλα δεδομένα, όπως θερμοκρασία, στάθμη θάλασσας, διοξείδιο του άνθρακα, καθώς και κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία σχετικά με την κλιματική κρίση.
  • Το έργο συντονίζεται από το Ίδρυμα Earth's Black Box και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους κοντά στο Κουίνσταουν της Τασμανίας.
  • Η αρχική συμμετοχή του Πανεπιστημίου της Τασμανίας τερματίστηκε, και πλέον το εγχείρημα πραγματοποιείται από διαφημιστικές εταιρείες και αρχιτέκτονες χωρίς επίσημη επιστημονική καθοδήγηση.
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Μια παράξενη κατασκευή με την ονομασία «Earth's Black Box» (Το Μαύρο Κουτί της Γης) πρόκειται να κατασκευαστεί σε ένα απομακρυσμένο αεροδρόμιο της Τασμανίας, ως ένας σιωπηλός μάρτυρας της πιθανής καταστροφής της ανθρωπότητας.

Ο σχεδιασμός του είναι εμπνευσμένος από τα «μαύρα κουτιά» των αεροπλάνων – τις ενισχυμένες συσκευές καταγραφής που αποθηκεύουν δεδομένα σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος.

Όπως και τα πραγματικά μαύρα κουτιά, το Earth's Black Box θα καταγράφει υπομονετικά κάθε βήμα της ανθρωπότητας προς μια ενδεχομένως μοιραία καταστροφή.

Το αυστηρά προστατευμένο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων θα συγκεντρώνει πληροφορίες από διαστημικές υπηρεσίες, μετεωρολογικούς σταθμούς και πανεπιστήμια, με στόχο να παρέχει μια «αντικειμενική καταγραφή» για τις μελλοντικές γενιές.

Όταν ολοκληρωθεί, η κατασκευή θα έχει μήκος 16 μέτρα και ύψος τέσσερα μέτρα και θα αποτελεί μια σχεδόν άφθαρτη συσκευή καταγραφής.

Η Rouser Lab, η ομάδα που βρίσκεται πίσω από το εγχείρημα, υποστηρίζει ότι τα ατσάλινα τοιχώματα της κατασκευής θα μπορούν να αντέξουν κάθε είδους καταστροφή, όπως κυκλώνες, σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες ή ακόμη και επιθέσεις.

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Χτισμένο πάνω σε γρανίτη ηλικίας 500 εκατομμυρίων ετών, στη δυτική ακτή της Τασμανίας, το Earth's Black Box τοποθετείται, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, σε μία από τις πιο πολιτικά και γεωλογικά σταθερές περιοχές του πλανήτη.

Παράλληλα, διαθέτει 36 ηλιακούς συλλέκτες προστατευμένους με γυαλί, καθώς και σύστημα θερμοηλεκτρικής παραγωγής ενέργειας, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί και να καταγράφει δεδομένα πολύ μετά την εξαφάνιση των τελευταίων ανθρώπων.

Το Earth's Black Box ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2021, παράλληλα με τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP26) στη Γλασκώβη.

Τότε, χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακοί σκληροί δίσκοι για την καταγραφή δεδομένων από τις συνομιλίες της διάσκεψης, τα οποία θα μεταφέρονταν αργότερα στην τελική κατασκευή.

Ωστόσο, το έργο φαινόταν να έχει «παγώσει» τα τελευταία πέντε χρόνια.

Πλέον, η Rouser Lab επιβεβαίωσε ότι οι εργασίες κατασκευής βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Η εταιρεία αναφέρει ότι το έργο θα εγκατασταθεί έξω από το Κουίνσταουν της Τασμανίας έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Ο Τζόναθαν Νίμποουν, καλλιτεχνικός διευθυντής του Earth's Black Box, δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian:

«Θα είναι περίπου πέντε χρόνια από την ημέρα που μπορέσαμε επιτέλους να εγκαταστήσουμε το έργο. Σε αυτά τα πέντε χρόνια εξελίξαμε τον σχεδιασμό, τα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, τις πηγές υλικού, την ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ αναπτύξαμε και μοντέλα χρηματοδότησης για τη μακροπρόθεσμη υποστήριξή του».

Ο Νίμποουν δεν έδωσε εκτίμηση για το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

Όταν ολοκληρωθεί, η κατασκευή θα αρχίσει να καταγράφει και να αποθηκεύει ένα τεράστιο εύρος δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής.

Αυτά θα περιλαμβάνουν μετρήσεις θερμοκρασίας, της στάθμης της θάλασσας και των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, καθώς και στοιχεία για την ανθρώπινη ανταπόκριση, όπως η κατανάλωση ενέργειας και κοινωνικά δεδομένα.

Για να δοθεί το κατάλληλο πλαίσιο σε αυτές τις πληροφορίες, η Rouser Lab αναφέρει ότι η συσκευή θα καταγράφει επίσης ομιλίες, δημοσιογραφικά άρθρα, ακαδημαϊκές μελέτες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, το Earth's Black Box θα «παρέχει μια αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στην καταστροφή του πλανήτη, θα αποδίδει ευθύνες στις μελλοντικές γενιές και θα εμπνέει επείγουσα δράση».

Η Rouser Lab προσθέτει:

«Το πώς θα τελειώσει η ιστορία εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Ένα μόνο πράγμα είναι βέβαιο: οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι αλληλεπιδράσεις σας καταγράφονται πλέον».

Παρόλα αυτά, οι δημιουργοί εξακολουθούν να αναζητούν τρόπο ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα του σε περίπτωση μιας καταστροφικής κλιματικής αποκάλυψης – ή ακόμη και αν θα υπάρχει κάποιος ζωντανός για να το κάνει.

Είναι πιθανό μια μικρή ομάδα επιζώντων να μπορέσει να μάθει περισσότερα για την κατάρρευση του πολιτισμού εξαιτίας καταστροφικών πυρκαγιών, πλημμυρών και παρατεταμένων ξηρασιών.

Η ανακοίνωση της ημερομηνίας κατασκευής έβαλε τέλος στις εικασίες ότι το έργο δεν ήταν παρά ένα περίτεχνο διαφημιστικό τέχνασμα.

Το Πανεπιστήμιο της Τασμανίας είχε αρχικά συνδεθεί με το εγχείρημα, αλλά αποχώρησε τα επόμενα χρόνια και ζήτησε να αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα του έργου.

Έτσι, απέμεινε μια συνεργασία διαφημιστικών εταιρειών, δημιουργικών δικτύων και αρχιτεκτόνων, χωρίς επίσημη επιστημονική καθοδήγηση.

Η Rouser Lab ξεκίνησε επίσης να συγκεντρώνει πόρους για ένα ακόμη φιλόδοξο σχέδιο: την κατασκευή ενός «τεχνο-οβελίσκου» που θα εκπέμπει συνεχώς ένα ραδιοφωνικό σήμα SOS προς το διάστημα.

Ωστόσο, ο Νίμποουν δήλωσε πλέον ότι το έργο συντονίζεται από το Ίδρυμα Earth's Black Box, έναν εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό οργανισμό αφιερωμένο στην υλοποίησή του.

Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή, το ίδρυμα θα μεταφορτώσει στο Earth's Black Box όλα τα δεδομένα για το κλίμα που έχουν συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η συνεχής καταγραφή.

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Ο δήμαρχος του συμβουλίου της Δυτικής Ακτής της Τασμανίας, Σέιν Πιτ, δήλωσε ότι το έργο «ήταν στα σκαριά εδώ και πολύ καιρό», προσθέτοντας:

«Είναι σίγουρα κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε και ως τουριστικό αξιοθέατο».

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