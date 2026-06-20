Δομινικανή Δημοκρατία: Βίντεο ντοκουμέντο από την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο - Ένας νεκρός
Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της από την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Viva Wyndham Dominicus Beach ταυτοποιήθηκε ως η 46χρονη Φραντσέσκα Βαλεντίνο από την Ιταλία
Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε γνωστό ξενοδοχείο στο παραθαλάσσιο θέρετρο στην Μπάγια χιμπέ της Δομινικανής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της μια τουρίστρια, ενώ περισσότεροι από 1.700 άτομα αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή.
Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της από την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Viva Wyndham Dominicus Beach ταυτοποιήθηκε ως η 46χρονη Φραντσέσκα Βαλεντίνο από την Ιταλία, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Δομινικανής Δημοκρατίας (DAEH).
Τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ έξι ακόμη έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μεταξύ των ατόμων που τραυματίστηκαν ήταν ένοικοι του θερέτρου, επισκέπτες και διασώστες.
Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν σκοτεινά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από την ακτογραμμή της Καραϊβικής, καθώς οι φλόγες είχαν τυλίξει την στέγη του ξενοδοχείου.
«Οι προκαταρκτικές μας έρευνες δείχνουν ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ραγδαία λόγω της εύφλεκτης φύσης τμημάτων της στέγης που ήταν κατασκευασμένες από φοίνικα, καθώς και λόγω των ανέμων», ανέφερε το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της Δομινικανής Δημοκρατίας (COE).
Η Wyndham Hotels and Resorts, η οποία διαχειρίζεται περίπου 8.400 ξενοδοχεία παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του θερέτρου στην Δομινικανή Δημοκρατία, δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια. Οι επισκέπτες του θερέτρου μεταφέρθηκαν σε κοντινά ξενοδοχεία.
«Οι τουριστικές δραστηριότητες στην Μπάγια χιμπέ και στη γύρω περιοχή δεν έχουν επηρεαστεί και συνεχίζουν να διεξάγονται κανονικά», πρόσθεσε το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της Δομινικανής Δημοκρατίας.
Διάσημη για τα κρυστάλλινα νερά και τις παραλίες με λευκή άμμο, η Δομινικανή Δημοκρατία αποτελεί τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Καραϊβικής, η οποία υποδέχεται περίπου 5,6 εκατομμύρια επισκέπτες τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους.