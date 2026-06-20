Δομινικανή Δημοκρατία: Βίντεο ντοκουμέντο από την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο - Ένας νεκρός

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε γνωστό ξενοδοχείο στο παραθαλάσσιο θέρετρο στην Μπάγια χιμπέ της Δομινικανής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της μια τουρίστρια, ενώ περισσότεροι από 1.700 άτομα αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή.

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της από την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Viva Wyndham ⁠Dominicus ⁠Beach ταυτοποιήθηκε ως η 46χρονη Φραντσέσκα Βαλεντίνο από την Ιταλία, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Δομινικανής Δημοκρατίας (DAEH).

A massive fire broke out at the Viva Dominicus Bayahíbe hotel in La Altagracia, Dominican Republic today.



No word on injuries or cause… pic.twitter.com/EO7dhL6Y5u — Volcaholic ? (@volcaholic1) June 19, 2026

VIVA DOMINICUS BEACH BY WYNDHAM ?? - Dominican Republic ??

Our hearts go out to everyone affected by the fire, wishing for everyone’s safety and a swift recovery from the damage.#fire #viva #dominicanrepublic pic.twitter.com/iRLcQ5fED4 — Gojko Dominikana (@GojkoEEA) June 19, 2026

Τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ έξι ακόμη έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μεταξύ των ατόμων που τραυματίστηκαν ήταν ένοικοι του θερέτρου, επισκέπτες και διασώστες.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν σκοτεινά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από την ακτογραμμή της Καραϊβικής, καθώς οι φλόγες είχαν τυλίξει την στέγη του ξενοδοχείου.

#BREAKING A massive fire tore through the Viva Wyndham Dominicus Beach resort in Bayahíbe, Dominican Republic, on Friday, June 19, 2026, killing one person and forcing the evacuation of nearly 1,700 guests and staff.



The blaze erupted around 11 a.m. and rapidly spread through… pic.twitter.com/2ANDzzvbsT — Thepagetoday (@thepagetody) June 20, 2026

BREAKING:Massive Fire Engulfs Wyndham Viva Dominicus Beach Resort in Dominican Republic – Guests Flee to Beach, Casualties Unknown pic.twitter.com/M5JXsM1s1m — TaraBull (@TaraBull) June 19, 2026

«Οι προκαταρκτικές μας έρευνες δείχνουν ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ραγδαία λόγω της εύφλεκτης φύσης τμημάτων της στέγης που ήταν κατασκευασμένες από φοίνικα, καθώς και λόγω των ανέμων», ανέφερε το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της Δομινικανής Δημοκρατίας (COE).

Η Wyndham Hotels and Resorts, η οποία διαχειρίζεται περίπου 8.400 ξενοδοχεία παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του θερέτρου στην Δομινικανή Δημοκρατία, δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό.

BREAKING: A large fire has broken out at the Viva Dominicus hotel in Bayahíbe, located in the La Altagracia province of the Dominican Republic. pic.twitter.com/5zz2ctfLZa — Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2026

Σύμφωνα με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια. Οι επισκέπτες του θερέτρου μεταφέρθηκαν σε κοντινά ξενοδοχεία.

«Οι τουριστικές δραστηριότητες στην Μπάγια χιμπέ και στη γύρω περιοχή δεν έχουν επηρεαστεί και συνεχίζουν να διεξάγονται κανονικά», πρόσθεσε το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Διάσημη για τα κρυστάλλινα νερά και τις παραλίες με λευκή άμμο, η Δομινικανή Δημοκρατία αποτελεί τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Καραϊβικής, η οποία υποδέχεται περίπου 5,6 εκατομμύρια επισκέπτες τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους.