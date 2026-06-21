Ρώσος στρατιώτης «απήγαγε Ουκρανή για να την κρατήσει ως σκλάβα του σεξ»

Η νεαρή γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ζούσε μαζί με τη μητέρα της, η οποία είναι άτομο με αναπηρία, και τα δύο μικρότερα αδέλφια της σε χωριό της περιφέρειας του Χάρκοβο

Δημήτρης Δρίζος

Ρώσος στρατιώτης «απήγαγε Ουκρανή για να την κρατήσει ως σκλάβα του σεξ»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 21χρονη Ουκρανή απήθη και κρατήθηκε αιχμάλωτη για πάνω από ένα χρόνο από Ρώσο στρατιώτη στην περιφέρεια Χάρκοβο.
  • Ο στρατιώτης Βιατσεσλάβ Ντουμπένκο φέρεται να την βίασε επανειλημμένα και να την κρατούσε σε συνθήκες σεξουαλικής δουλείας στη Ρωσία.
  • Η νεαρή γυναίκα απειλούνταν με θάνατο της οικογένειάς της αν προσπαθούσε να δραπετεύσει ή αρνιόταν τον βιασμό.
  • Τον Σεπτέμβριο του 2023 κατάφερε να δραπετεύσει με τη βοήθεια της οικογένειάς της και εθελοντών, μετά από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου.
  • Ο Ντουμπένκο δεν έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες στη Ρωσία και αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η γυναίκα πήγε στη Ρωσία οικειοθελώς.
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Μια 21χρονη Ουκρανή κρατήθηκε αιχμάλωτη και βιάστηκε επανειλημμένα από Ρώσο στρατιώτη για περισσότερο από έναν χρόνο, αφού απήχθη από το σπίτι της, σύμφωνα με αποκαλύψεις Ουκρανών ερευνητών.

Η νεαρή γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ζούσε μαζί με τη μητέρα της, η οποία είναι άτομο με αναπηρία, και τα δύο μικρότερα αδέλφια της σε χωριό της περιφέρειας του Χάρκοβο, όταν οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την περιοχή κατά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας The Times.

Η ίδια φέρεται να κατονόμασε έναν στρατιώτη, τον Βιατσεσλάβ Ντουμπένκο, υποστηρίζοντας ότι τη βίασε και τη σεξουαλικά κακοποίησε πολλές φορές. Όταν η μητέρα της ικέτευσε τον Ρώσο διοικητή να παρέμβει, εκείνος φέρεται να απάντησε: «Οι νέοι θα κάνουν ό,τι κάνουν οι νέοι».

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Σε μία περίπτωση, ο στρατιώτης επέστρεψε οπλισμένος μαζί με δύο ακόμη άνδρες και εξαπέλυσε μια ανατριχιαστική απειλή: «Θέλετε να πεθάνει η οικογένειά σας;».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, την πήρε μαζί του στη Ρωσία, μεταφέροντάς τη σε ένα σπίτι στο Μπέλγκοροντ, όπου την κρατούσε φυλακισμένη.

Ερευνητής εγκλημάτων πολέμου περιέγραψε στην The Times τις συνθήκες αιχμαλωσίας: «Το μπαλκόνι είχε μεταλλικά κάγκελα. Τα πάντα ήταν σφραγισμένα. Οι πόρτες ήταν κλειδωμένες με κλειδιά και λουκέτα... της πήρε το κινητό τηλέφωνο».

«Της άφηνε μόνο φαγητό, τίποτε άλλο. Ήταν σεξουαλική δουλεία», πρόσθεσε.

Ο Ντουμπένκο, σήμερα 32 ετών, φέρεται να επέτρεπε στο θύμα του να βγαίνει από το σπίτι μόνο τη νύχτα, ώστε να κάθεται για λίγο σε ένα παγκάκι κάτω από την πολυκατοικία.

Παράλληλα, την απειλούσε συχνά ότι θα σκότωνε την οικογένειά της αν προσπαθούσε να δραπετεύσει ή αν αρνιόταν να έχει σεξουαλικές επαφές μαζί του.

Τελικά, τον Σεπτέμβριο του 2023, η νεαρή γυναίκα κατάφερε να αποδράσει. Είχε καταφέρει να τηλεφωνήσει στην αδελφή της στην Πολωνία, η οποία συντόνισε, μαζί με ομάδα εθελοντών και τον μεγαλύτερο αδελφό της στην Ουκρανία, μια επιχείρηση διαφυγής.

Το τηλεφώνημα κατέστη δυνατό όταν ο Ντουμπένκο συνελήφθη προσωρινά από τις ρωσικές αρχές για λιποταξία, καθώς διαπιστώθηκε ότι εισέπραττε στρατιωτικό μισθό χωρίς να βρίσκεται στο μέτωπο.

Μετά την απελευθέρωσή της, δημοσιογράφοι επικοινώνησαν διαδικτυακά με τον Ντουμπένκο. Εκείνος απάντησε με ένα emoji που γελούσε και τη φράση: «Άντε γ...».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ρώσος στρατιώτης δήλωσε επίσης σε ρωσική ειδησεογραφική ιστοσελίδα ότι η νεαρή γυναίκα είχε μεταβεί στη Ρωσία οικειοθελώς, κάτι που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατηγορία στη Ρωσία για τις φερόμενες πράξεις του.

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