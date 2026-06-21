Νέα Υόρκη: Έντονος καυγάς ανάμεσα στον πρέσβη του Ισραήλ και την εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τα παιδιά

Ένταση σημειώθηκε σε συνεδρίαση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα στον πρέσβη του Ισραήλ, Ντάνι Ντάνον, και την ειδική εκπρόσωπο του οργανισμού για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, Βανέσα Φρέιζερ.

Αφορμή στάθηκε η επίσημη έκθεση του ΟΗΕ, η οποία τοποθετεί το Ισραήλ στη «μαύρη λίστα» για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κακοποίηση παιδιών κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στη Γάζα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντάνον, απαίτησε την παραίτηση της ειδικής αντιπροσώπου του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις, Πραμίλα Πάττεν, η οποία συνέταξε την έκθεση, κατηγορώντας την για μεροληψία

«Υποκύψατε στην πίεση. Υποκύψατε στην εμμονή του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος στοχοποιεί το Ισραήλ», είπε ο Ντάνον, αναφερόμενος στον επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η Βανέσα Φρέιζερ, διέκοψε τον Ντάνον για να υπογραμμίσει ότι η έκθεση βασίζεται σε «διασταυρωμένα και επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία».

Η παρέμβαση αυτή φαίνεται να προκάλεσε την έκρηξη του Ντανόν, ο οποίος απαίτησε από την Φρέιζερ να σωπάσει και να αποχωρήσει από την αίθουσα.

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