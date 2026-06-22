Ξεσηκωμός στην Κακομέα Χειμάρρας: Οι κάτοικοι καταγγέλλουν καταπάτηση των περιουσιών τους

Ομογενείς από τη Νίβιτσα και πολίτες από όλη την Αλβανία ξήλωσαν κολόνες και φυλάκιο, καταγγέλλοντας αποκλεισμό από την παραλία, τις περιουσίες τους και το Βυζαντινό Μοναστήρι της Παναγίας.

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Ξεσηκωμός στην Κακομέα Χειμάρρας: Οι κάτοικοι καταγγέλλουν καταπάτηση των περιουσιών τους
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  • Κάτοικοι και ομογενείς στη Χειμάρρα κατέστρεψαν περίφραξη που είχε τοποθετήσει στρατηγικός επενδυτής σε παραθαλάσσια έκταση της Κακομέας.
  • Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η έκταση παραχωρήθηκε μέσω αδιαφανών διαδικασιών και περιλαμβάνει ιδιοκτησίες τους και το Βυζαντινό Μοναστήρι της Παναγίας.
  • Η περιοχή έχει ιστορική, οικονομική και συμβολική σημασία για την τοπική ελληνική μειονότητα που παραμένει στον τόπο της.
  • Η περίφραξη είχε περιορίσει την πρόσβαση στην παραλία και το μοναστήρι, το οποίο είχε αναστηλωθεί από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο.
  • Η κινητοποίηση εντάσσεται σε ευρύτερες αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα στον αλβανικό Νότο.
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Σε μαζική κινητοποίηση προχώρησαν Έλληνες ομογενείς, κάτοικοι του χωριού Νίβιτσα της Χειμάρρας, μαζί με πολίτες που έφτασαν από διαφορετικές περιοχές της Αλβανίας, στην παραλία της Κακομέας.

Οι συγκεντρωμένοι γκρέμισαν κολόνες και ξήλωσαν φυλάκιο που είχε τοποθετηθεί από τον στρατηγικό επενδυτή σε μια ιδιαίτερα προνομιακή παραθαλάσσια έκταση.

«Εδώ ήταν οι προπαππούδες μου, εδώ θα πεθάνουμε κι εμείς. Ο Θεός έβαλε εμάς εδώ και, για την τιμή των προγόνων μας, εδώ θα είμαστε μέχρι να πεθάνουμε», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας τη βαθιά σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την περιοχή

Η Κακομέα της Χειμάρρας αποτελεί μία περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, ακριβώς πάνω στη θάλασσα, η οποία μέχρι σήμερα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτη από την ανθρώπινη παρέμβαση. Στην ίδια περιοχή είχε ανακοινωθεί, πριν από αρκετά χρόνια, μία από τις πρώτες δεσμεύσεις για επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα.

Οι κάτοικοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ανάμεσα στις εκτάσεις που έχουν ήδη δεσμευτεί περιλαμβάνονται και ιδιοκτησίες που τους ανήκουν.

Για τους ανθρώπους των γύρω χωριών, η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο οικονομική ή περιουσιακή, αλλά και ιστορική και συμβολική. Όπως επισημαίνουν, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους, καθώς ανήκουν στους λιγοστούς Έλληνες της εθνικής μειονότητας που εξακολουθούν να παραμένουν στον τόπο τους.

Μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του κόμματος «Εθνική Μειονότητα για το Μέλλον», Ελευθέριος Νίκας, απηύθυνε έκκληση για κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. «Να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε αυτόν τον λαό, αυτούς τους ανθρώπους, για να φύγουν από αυτό το καζάνι που έβραζε σιγά σιγά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι κάτοικοι, η έκταση παραχωρήθηκε, μέσω αδιαφανών διαδικασιών, σε επιχειρηματία από την κεντρική Αλβανία. Ο επενδυτής είχε περιφράξει την περιοχή εδώ και χρόνια, περιορίζοντας την πρόσβαση των κατοίκων όχι μόνο στην παραλία, αλλά και στο Βυζαντινό Μοναστήρι της Παναγίας.

Το μοναστήρι είχε αναστηλωθεί από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, η περίφραξη το είχε απομονώσει σε μία πολύ μικρή έκταση, ενώ από την παραχώρηση είχε εξαιρεθεί η περιουσία που θεωρούν ότι ανήκει στο μοναστήρι.

«Έκαναν αυτή την περίφραξη και απομόνωσαν σε μία πολύ μικρή περιοχή το μοναστήρι. Έβγαλαν έξω την ιδιοκτησία του μοναστηριού και σήμερα οι κάτοικοι ήρθαν και γκρέμισαν αυτή την περίφραξη», δήλωσε ακόμη ένας κάτοικος της περιοχής.

Η μαζική κινητοποίηση στον αλβανικό Νότο προστίθεται στην αλυσίδα των έντονων αντιδράσεων που εκδηλώνονται το τελευταίο διάστημα κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

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