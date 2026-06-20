Καμπούλ: Λέει ότι έπληξε θέσεις στο Πακιστάν - Το Ισλαμαμπάντ διαψεύδει και μιλά για κατάρριψη drone

Snapshot Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα σε θέσεις ισλαμιστών μαχητών στις πακιστανικές επαρχίες Μπαλουχιστάν και Χάιμπερ Παχτούνκουα, ισχυριζόμενοι επιτυχία της επιχείρησης.

Το Πακιστάν διέψευσε τους αφγανικούς ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι κατέρριψε drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο του και αρνήθηκε τα αεροπορικά πλήγματα.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι υποστηρίζουν τρομοκρατικές βάσεις στο έδαφός τους, ενώ οι Ταλιμπάν αποδίδουν την ένοπλη βία σε εσωτερικά προβλήματα του Πακιστάν.

Η ένταση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους το 2026, παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με μεσολάβηση της Κίνας.

Πρόσφατα, το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε αφγανικές επαρχίες, με διαφορετικές αναφορές για θύματα από τις δύο πλευρές. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον κρησφύγετων ισλαμιστών μαχητών σε δύο επαρχίες του Πακιστάν, έναν ισχυρισμό που το Ισλαμαμπάντ απέρριψε άμεσα. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά τη σοβαρότερη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών εδώ και χρόνια.

Το υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η αφγανική αεροπορία έπληξε τη νύχτα της Πέμπτης στόχους στις πακιστανικές επαρχίες Μπαλουχιστάν και Χάιμπερ Παχτούνκουα, οι οποίες συνορεύουν με το Αφγανιστάν.

Η Καμπούλ δεν διευκρίνισε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, η οποία αποτελεί την πρώτη σημαντική επιθετική ενέργεια των αφγανικών δυνάμεων εδώ και μήνες. Παρότι το Αφγανιστάν δεν διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη, εκτιμάται ότι έχει στην κατοχή του τουλάχιστον έξι αεροσκάφη και 23 ελικόπτερα, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS) με έδρα το Λονδίνο. Οι δυνάμεις των Ταλιμπάν διαθέτουν επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν στις συγκρούσεις με το Πακιστάν.

Η Καμπούλ μιλά για επιτυχές πλήγμα – Το Πακιστάν απορρίπτει τους ισχυρισμούς

Σύμφωνα με το αφγανικό υπουργείο Άμυνας, οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν χρησιμοποιούνταν, όπως υποστηρίζει, σε συνεργασία με «ορισμένους εχθρικούς κύκλους πληροφοριών» για τον σχεδιασμό και την οργάνωση επιθέσεων κατά του Αφγανιστάν.

«Οι βάσεις αυτές είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως ορμητήρια για σειρά φονικών επιθέσεων. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, η επιχείρηση έπληξε με επιτυχία τους βασικούς προκαθορισμένους στόχους της», ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να δώσει στοιχεία για πιθανά θύματα ή απώλειες.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους αφγανικούς ισχυρισμούς.

Από την πλευρά του, το πακιστανικό υπουργείο Πληροφοριών διέψευσε κατηγορηματικά ότι σημειώθηκαν αφγανικά αεροπορικά πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι ένα «πρόχειρης κατασκευής drone» εισήλθε στον πακιστανικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκε αμέσως.

«Οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, όπως συνήθως. Τα τρομοκρατικά στρατόπεδα βρίσκονται, λειτουργούν και υποστηρίζονται από εδάφη που ελέγχονται από το καθεστώς των Αφγανών Ταλιμπάν», ανέφερε το Ισλαμαμπάντ σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Το Πακιστάν κατηγορεί διαχρονικά την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο σε ένοπλες οργανώσεις που σχεδιάζουν επιθέσεις σε πακιστανικό έδαφος. Οι Ταλιμπάν απορρίπτουν τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι η ένοπλη βία αποτελεί εσωτερικό πρόβλημα του Πακιστάν.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πρώην συμμάχων έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους μέσα στο 2026, ενώ οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης, στις οποίες έχει μεσολαβήσει η Κίνα, δεν έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει αποτελέσματα.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε αφγανικές επαρχίες. Οι Ταλιμπάν υποστήριξαν ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 11 παιδιά, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 14. Το Ισλαμαμπάντ έκανε λόγο για «στοχευμένα πλήγματα» που εξόντωσαν 26 μαχητές, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για απάντηση σε πρόσφατο κύμα επιθέσεων στο βορειοδυτικό Πακιστάν.