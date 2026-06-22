«Κολομβία ιδού ο τίγρης σου»: Ο εκατομμυριούχος εκλεκτός του Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές

Snapshot Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ακροδεξιός εκατομμυριούχος και θαυμαστής του Τραμπ, κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία με 49,66% των ψήφων έναντι 48,7% του αριστερού Ιβάν Σεπέδα.

Η νίκη του σηματοδοτεί μια στροφή προς τα δεξιά μετά από τέσσερα χρόνια αριστερής διακυβέρνησης και συνδέεται με το κύμα ακροδεξιών ηγετών στη Λατινική Αμερική.

Ο νέος πρόεδρος δεσμεύτηκε για σκληρή καταπολέμηση της εγκληματικότητας, προωθώντας στρατιωτική σύγκρουση με εγκληματικές ομάδες και υποστήριξη από τις ΗΠΑ για αεροπορικές επιδρομές κατά των φυτειών κόκας.

Υπήρξαν καταγγελίες για παρατυπίες στην προκαταρκτική καταμέτρηση ψήφων από τον απερχόμενο πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο και τον υποψήφιο Ιβάν Σεπέδα, χωρίς να παρουσιαστούν αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια κάλεσε σε σεβασμό του εκλογικού αποτελέσματος και απέφυγε να προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές, παρά τις αντιδράσεις και διαδηλώσεις υποστηρικτών του Σεπέδα. Snapshot powered by AI

Με ένα ξέφρενο πάρτι στους δρόμους της Κολομβίας γιόρτασαν οι υποστηρικτές του ακροδεξιού εκατομμυριούχου, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές. «Κολομβία ιδού ο τίγρης σου. Κολομία ιδού ο πρόεδρος σου», είπε ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια σε ομιλία του σε οπαδούς του.

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα, θαυμαστής του Τραμπ που αποκαλούσε τον εαυτό του αουτσάιντερ κατάφερε να νικήσει στο νήμα τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα. Με το 99,99% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί στην προκαταρκτική καταμέτρηση, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια είχε συγκεντρώσει 12,96 εκατομμύρια ψήφους (δηλαδή 49,66%), μόλις 250.830 περισσότερες από τον Σεπέδα, ο οποίος έλαβε 12,7 εκατομμύρια ψήφους, ή 48,7%. Ένα επιπλέον 1,6% των ψηφοδελτίων ήταν λευκά.

Η διαφορά ήταν μικρότερη από ό,τι στον πρώτο γύρο πριν από τρεις εβδομάδες, όταν ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια είχε νικήσει τον Σεπέδα με 673.000 ψήφους.

Η νίκη του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια σηματοδοτεί μια απότομη στροφή προς τα δεξιά μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης του πρώτου και μοναδικού αριστερού προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος, λόγω συνταγματικών περιορισμών, δεν μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή και, ως εκ τούτου, υποστήριξε τον Σεπέδα ως διάδοχό του.

Το αποτέλεσμα θεωρείται επίσης ως μια ακόμη απόδειξη του «κύματος» ακροδεξιών υποψηφίων που σαρώνει τις προεδρικές εκλογές σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, μετά τις πρόσφατες νίκες του Νάσρι Ασφούρα στην Ονδούρα και του Χοσέ Αντόνιο Καστ στη Χιλή, ενώ η Κέικο Φουτζιμόρι προηγείται επί του παρόντος στην καταμέτρηση των ψήφων στο Περού.

Οι παραπάνω υποψήφιοι όπως και ο Γκουστάβο Πέτρο έλαβαν την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ μοιράστηκε την είδηση της νίκης του Κολομβιανού σε μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Κέρδισε, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά!».

Στην ομιλία του για τη νίκη στη Μπαρανκίγια, στην καραϊβική ακτή της Κολομβίας, όπου εδρεύουν τόσο το δικηγορικό του γραφείο όσο και το εκλογικό του επιτελείο, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια υποσχέθηκε να σεβαστεί το Σύνταγμα.

Αν και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε δηλώσει ότι θα «ξεκοιλιάσει» την αριστερά – μια παρατήρηση που αργότερα χαρακτήρισε ως απλή μεταφορική έκφραση – δήλωσε ότι θα είναι ο πρόεδρος «όλων των Κολομβιανών».

«Θέλω να απευθυνθώ ειδικά σε όσους δεν με ψήφισαν… Τα δικαιώματά σας, ακόμα κι αν δεν με ψηφίσατε, θα γίνουν σεβαστά. Οι απόψεις σας θα ακουστούν. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να φοβάστε να σκέφτεστε διαφορετικά», είπε ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια πίσω από αλεξίσφαιρο τζάμι.

Ποιος είναι ο «τίγρης» δικηγόρος

Στην προεκλογική περίοδο στη Κολομβία κυριάρχησε το κύμα βίας σε όλη τη χώρα και ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια υποσχέθηκε να υιοθετήσει μία σκληρή στρατηγική κατά των εγκληματικών οργανώσεων.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 7 Αυγούστου, έχει δεσμευτεί να κατασκευάσει 10 μεγάλες φυλακές υψίστης ασφαλείας και να εξοντώσει τους εγκληματίες «σαν ποντίκια και κατσαρίδες». Αποκαλώντας τον εαυτό του «El Tigre» (σ.σ. Ο Τίγρης) και χωρίς να έχει ποτέ ασκήσει δημόσιο αξίωμα, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έχει ορκιστεί να κάνει πλήρη ρήξη με το σχέδιο «ολικής ειρήνης» του Πέτρο, το οποίο προβλέπει να γίνει διαπραγμάτευση για τη διάλυση όλων των εγκληματικών ομάδων.

Ο νέος πρόεδρος, αντίθετα, έχει υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει σε μία ολομέτωπη στρατιωτική σύγκρουση με τις εγκληματικές ομάδες και έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει την υποστήριξη των ΗΠΑ για αεροπορικές επιδρομές κατά των φυτειών κόκας. Η Κολομβία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης στον κόσμο, και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών αποτελεί τον κύριο παράγοντα που τροφοδοτεί τη βία στη χώρα.

Γεννημένος στην πρωτεύουσα, τη Μπογκοτά, αλλά μεγαλωμένος στην καραϊβική ακτή της Κολομβίας, ο ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έγινε γνωστός ως ποινικολόγος που εκπροσώπησε τους ηγέτες μιας ομάδας που βρισκόταν στο επίκεντρο της δεκαετούς ένοπλης σύγκρουσης: τους παραστρατιωτικούς, ιδιωτικούς στρατούς που δημιουργήθηκαν από δεξιούς γαιοκτήμονες για να πολεμήσουν αριστερές ομάδες ανταρτών.

Αργότερα επεκτάθηκε σε επιχειρήσεις αλκοολούχων ποτών, ακινήτων και ανδρικών ενδυμάτων, και, έχοντας την τάση να επιδεικνύει έναν πολυτελή τρόπο ζωής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία τον Ιούλιο του περασμένου έτους, έναν μήνα αφότου ο δεξιός γερουσιαστής και υποψήφιος για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε Τούρμπαϊ πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης και πέθανε δύο μήνες μετά την επίθεση.

Αν και κατά τη διάρκεια της νομικής του καριέρας συνδέθηκε επί μακρόν με το δεξιό πολιτικό κατεστημένο της Κολομβίας, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια παρουσιάστηκε ως «αντικαθεστωτικός» υποψήφιος, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών άλλων ηγετών της ακροδεξιάς που ανέβηκαν στην εξουσία σε ολόκληρη την περιοχή τα τελευταία χρόνια.

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Όταν ο Πέτρο αποχωρήσει από το αξίωμα σε περίπου έξι εβδομάδες, μόνο το Μεξικό, η Βραζιλία, όπου θα διεξαχθούν εκλογές τον Οκτώβριο, η Ουρουγουάη και η Γουατεμάλα θα εξακολουθούν να έχουν αριστερές κυβερνήσεις στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πέτρο κατήγγειλε παρατυπίες στην προκαταρκτική καταμέτρηση των ψήφων που δημοσίευσε το Εθνικό Μητρώο Πολιτών, ο ανεξάρτητος δημόσιος φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση των εκλογών στην Κολομβία.

Ο Πέτρο έγραψε επίσης ότι θα αναγνωρίσει μόνο το αποτέλεσμα της επίσημης διαδικασίας καταμέτρησης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο ακόμη ημέρες. «Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί ακόμη κανένας πρόεδρος. Η διαδικασία καταμέτρησης είναι αυτή που καθορίζει ποιος είναι ο πρόεδρος», δήλωσε.

Στον πρώτο γύρο, ο πρόεδρος είχε επίσης καταγγείλει νοθεία στην προκαταρκτική καταμέτρηση χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, προκαλώντας ευρεία κριτική από ειδικούς σε θέματα εκλογών. Η διαφορά μεταξύ της προκαταρκτικής καταμέτρησης και της επίσημης καταμέτρησης ήταν μικρότερη του 0,1%.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Πέτρο, ο Σεπέδα αρνήθηκε να αναγνωρίσει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα και, επίσης χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, δήλωσε στην ομιλία του ότι μια ομάδα δικηγόρων από το κόμμα του «προχωρά στην αμφισβήτηση 33.000 εκλογικών τμημάτων σε ολόκληρη τη χώρα». Πρόσθεσε: «Μόλις βγει το τελικό αποτέλεσμα της καταμέτρησης και πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες επαληθεύσεις, θα αναγνωρίσουμε το επίσημο αποτέλεσμα που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία καταμέτρησης».

Υπήρξαν διαμαρτυρίες από υποστηρικτές του Σεπέδα: στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές σημαίες και ήρθαν σε σύγκρουση με την αστυνομία. Στην πρωτεύουσα, τη Μπογκοτά, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το Corferias, το μεγαλύτερο εκλογικό τμήμα της χώρας.

Στην ομιλία του για τη νίκη, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ικάλεσε τον Πέτρο και τον Σεπέδα να σεβαστούν το αποτέλεσμα: «Αποφύγετε να πυροδοτήσετε κοινωνικές αναταραχές».