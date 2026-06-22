Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Δεν θα αποσυρθούμε από τον Λίβανο αλλά δεν έχουμε εδαφικές φιλοδοξίες

Το Ισραήλ θα τηρήσει την εκεχειρία εφόσον κάνει το ίδιο και η Χεζμπολάχ, διεμήνυσε ο Γκίντεον Σάαρ

Εύη Απολλωνάτου

Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Δεν θα αποσυρθούμε από τον Λίβανο αλλά δεν έχουμε εδαφικές φιλοδοξίες

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, παρά τη δήλωση ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες.
  • Η τήρηση της εκεχειρίας εξαρτάται από τη συμμόρφωση της Χεζμπολάχ, όπως ανέφερε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ.
  • Η δημιουργία ομάδας αποφυγής συγκρούσεων από ΗΠΑ και Ιράν στον Λίβανο μπορεί να προκαλέσει ισραηλινή αντίδραση, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ο ρόλος της.
  • Το Ισραήλ αισθάνεται παραγκωνισμένο από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ
  • Ιράν για τον Λίβανο και συνεχίζει ξεχωριστές συνομιλίες με τη λιβανική πλευρά.
  • Η Χεζμπολάχ θεωρείται από το Ισραήλ ως τρομοκρατικό κράτος και εμπόδιο στην κυριαρχία του Λιβάνου, που ελέγχεται εμμέσως από το Ιράν.
Snapshot powered by AI

Την πάγια θέση του Τελ Αβίβ ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τα στρατεύματα του από μία ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ.

«Δεν έχουμε εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο, αλλά δεν θα αποσυρθούμε από τη ζώνη ασφαλείας και δεν θα εκθέσουμε τους πολίτες μας στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ και σε πιθανή εισβολή. Η κυριαρχία του Λιβάνου παραβιάζεται εδώ και δεκαετίες μέχρι και σήμερα από την έμμεση κατοχή του Ιράν μέσω της Χεζμπολάχ. Είναι προς το συμφέρον τόσο του Λιβάνου όσο και του Ισραήλ να διαλυθεί το τρομοκρατικό κράτος της Χεζμπολάχ», έγραψε στο Χ ο Γκίντεον Σάαρ.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ ενημέρωσε τηλεφωνικά τον ομόλογό του από τη Νέα Ζηλανδία, Γουίνστον Πίτερς, ότι το Ισραήλ θα τηρήσει την ισχύουσα εκεχειρία στο Λίβανο, εφόσον το ίδιο κάνει και η Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία για ομάδα αποφυγής συγκρούσεων στο Λίβανο που μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα δημιουργήσουν «ομάδα αποφυγής συγκρούσεων» για να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, σύμφωνα με τους μεσολαβητές.

Η ομάδα αποφυγής συγκρούσεων, που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν να συγκροτήσουν στον Λίβανο προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος, ενδέχεται να προκαλέσει την σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ.

Πακιστάν και Κατάρ, που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι «τα μέρη συμφώνησαν στη δημιουργία μιας ομάδας διαχείρισης συγκρούσεων, μεταξύ των μερών, της Λιβανικής Δημοκρατίας και με τη διευκόλυνση των μεσολαβητών, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της παύσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο», αναφέρεται στην κοινή δήλωση.

Η σύγκρουση στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της «Χεζμπολάχ», που υποστηρίζεται από το Ιράν, συνεχίζεται παρά τις δηλώσεις και τη συμφωνία εκεχειρίας και απειλεί να εκτροχιάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η κοινή δήλωση δεν αναφέρει ούτε τη Χεζμπολάχ ούτε το Ισραήλ, τα οποία δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες της Ελβετίας. Ωστόσο το Τελ Αβίβ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο καθώς διαφυλάσσει την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί δεν δέχονται το γεγονός ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται εκ μέρους τους με το Ιράν για το τι μέλλει γενέσθαι στον Λίβανο και το Τελ Αβίβ αισθάνεται παραγκωνισμένο σε αυτόν τον γύρο των εξελίξεων.

Για την ομάδα αποφυγής συγκρούσεων δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα συγκροτηθεί και ποια θα είναι η αποστολή της στον Λίβανο. Αν η συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσει να υποκαταστήσει τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο αυτό θεωρείται βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει σφοδρή αντίδραση από το Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι παρά την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν οι δυνάμεις των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων θα παραμείνουν σε μία ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ διεξάγει ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με το Λίβανο, με τον επόμενο γύρο των συνομιλιών αυτών να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Τρίτη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55WHAT THE FACT

Τουρκία: Ερευνητές ξεκινούν ανασκαφές για να βρουν την Κιβωτό του Νώε

12:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live Blog - The King Is Back: Απευθείας εικόνα από την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη των 12 γιατρών και νοσηλευτών για τον θάνατο 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση - Έπονται κι άλλες δίκες για συγκάλυψη της υπόθεσης

12:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τουρνουά των αυτογκόλ – Νέο αρνητικό ρεκόρ με 8 σε μόλις 37 αγώνες

12:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαστεργίου: Πάνω από 250.000 μοναδικοί χρήστες στο «posokanei» - Δρομολογούνται και νέα εργαλεία

12:31ANNOUNCEMENTS

Η Τελευταία Έξοδος - Ρίτα Χέιγουορθ» ξανά στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Κάποια από τις Κυριακές της Άνοιξης του 2027 θα είναι οι εκλογές» - LIVE

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Πώς σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

12:16ANNOUNCEMENTS

O Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας: Το μεγάλο φινάλε του αθηναϊκού καλοκαιριού

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που κινούνταν με 195χλμ/ώρα στη Μουδανιών

12:12ANNOUNCEMENTS

Μια μέρα και όλοι μαζί για τον Υμηττό - Κάλεσμα σε Μαζική Δράση Καθαρισμού

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: 55χρονος προκάλεσε τροχαίο στη Μεσογείων πέφτοντας πάνω σε δύο ΙΧ και μπήκε σε αστικό λεωφορείο για να διαφύγει - Συνελήφθη από τις Αρχές

12:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The King Is Back: Η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη τριετία

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι βλέπει το κοινό στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου;

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Πλαστικά δέντρα, σκίαστρα και κουρτίνες που κρέμονται έξω από τα παράθυρα επιστρατεύονται στον καύσωνα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βίντεο, κηλίδες αίματος και οι τελευταίες κινήσεις της 43χρονης «έδειξαν» τον δράστη - Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό

11:54ΥΓΕΙΑ

Η καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: «Οδεύουμε προς το τέλος της μάχης με τον καρκίνο»

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση, αντί να γκρινιάζει, θα έπρεπε να πει «μπράβο» για την πλατφόρμα PosoKanei

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο νόμος των φυλακών: Ισοβίτες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου κρατούμενο που είχε σκοτώσει τη 2χρονη κόρη της συντρόφου του

12:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The King Is Back: Η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βίντεο, κηλίδες αίματος και οι τελευταίες κινήσεις της 43χρονης «έδειξαν» τον δράστη - Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο τέλος στα ακίνητα από το 2027 – Ποιες κατοικίες θα βρεθούν στο επίκεντρο, πώς θα υπολογίζεται

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: «Οδεύουμε προς το τέλος της μάχης με τον καρκίνο»

11:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Θήβα τίμησε τη Χάρις Αλεξίου: Το Δημοτικό Ωδείο πήρε το όνομά της, συγκίνησε ερμηνεύοντας τη «Μπαλάντα της Ιφιγένειας» - Βίντεο

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχοι Ασημακοπούλου, Σταυριανουδάκης και άλλοι δύο για τη διαρροή των emails αποδήμων

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η ομολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας: «Τη χτύπησα με μπουκάλι, είχε τις αισθήσεις της, τη μαχαίρωσα και την αποτελείωσα με ένα κούτσουρο»

10:42LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Για όγδοη μέρα στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία της

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία o Στάρμερ: «Άκουσα την απόφαση του κόμματός μου» - Καταρρέει η λίρα

12:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live Blog - The King Is Back: Απευθείας εικόνα από την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: 55χρονος προκάλεσε τροχαίο στη Μεσογείων πέφτοντας πάνω σε δύο ΙΧ και μπήκε σε αστικό λεωφορείο για να διαφύγει - Συνελήφθη από τις Αρχές

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πέντε νέα μέτρα για αυξήσεις - Το πακέτο της ΔΕΘ

09:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απίστευτο σκηνικό στο Βέλγιο – Ιράν, έκοψαν τον δρόμο στους γιατρούς για τον Τροσάρ

10:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η επιστροφή του βασιλιά – Αποθεωτική υποδοχή από τους φίλους της ομάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ