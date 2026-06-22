Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Δεν θα αποσυρθούμε από τον Λίβανο αλλά δεν έχουμε εδαφικές φιλοδοξίες

Snapshot Το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, παρά τη δήλωση ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες.

Η τήρηση της εκεχειρίας εξαρτάται από τη συμμόρφωση της Χεζμπολάχ, όπως ανέφερε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ.

Η δημιουργία ομάδας αποφυγής συγκρούσεων από ΗΠΑ και Ιράν στον Λίβανο μπορεί να προκαλέσει ισραηλινή αντίδραση, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ο ρόλος της.

Το Ισραήλ αισθάνεται παραγκωνισμένο από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ

Ιράν για τον Λίβανο και συνεχίζει ξεχωριστές συνομιλίες με τη λιβανική πλευρά.

Η Χεζμπολάχ θεωρείται από το Ισραήλ ως τρομοκρατικό κράτος και εμπόδιο στην κυριαρχία του Λιβάνου, που ελέγχεται εμμέσως από το Ιράν. Snapshot powered by AI

Την πάγια θέση του Τελ Αβίβ ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τα στρατεύματα του από μία ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ.

«Δεν έχουμε εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο, αλλά δεν θα αποσυρθούμε από τη ζώνη ασφαλείας και δεν θα εκθέσουμε τους πολίτες μας στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ και σε πιθανή εισβολή. Η κυριαρχία του Λιβάνου παραβιάζεται εδώ και δεκαετίες μέχρι και σήμερα από την έμμεση κατοχή του Ιράν μέσω της Χεζμπολάχ. Είναι προς το συμφέρον τόσο του Λιβάνου όσο και του Ισραήλ να διαλυθεί το τρομοκρατικό κράτος της Χεζμπολάχ», έγραψε στο Χ ο Γκίντεον Σάαρ.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ ενημέρωσε τηλεφωνικά τον ομόλογό του από τη Νέα Ζηλανδία, Γουίνστον Πίτερς, ότι το Ισραήλ θα τηρήσει την ισχύουσα εκεχειρία στο Λίβανο, εφόσον το ίδιο κάνει και η Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία για ομάδα αποφυγής συγκρούσεων στο Λίβανο που μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα δημιουργήσουν «ομάδα αποφυγής συγκρούσεων» για να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, σύμφωνα με τους μεσολαβητές.

Η ομάδα αποφυγής συγκρούσεων, που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν να συγκροτήσουν στον Λίβανο προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος, ενδέχεται να προκαλέσει την σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ.

Πακιστάν και Κατάρ, που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι «τα μέρη συμφώνησαν στη δημιουργία μιας ομάδας διαχείρισης συγκρούσεων, μεταξύ των μερών, της Λιβανικής Δημοκρατίας και με τη διευκόλυνση των μεσολαβητών, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της παύσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο», αναφέρεται στην κοινή δήλωση.

Η σύγκρουση στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της «Χεζμπολάχ», που υποστηρίζεται από το Ιράν, συνεχίζεται παρά τις δηλώσεις και τη συμφωνία εκεχειρίας και απειλεί να εκτροχιάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η κοινή δήλωση δεν αναφέρει ούτε τη Χεζμπολάχ ούτε το Ισραήλ, τα οποία δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες της Ελβετίας. Ωστόσο το Τελ Αβίβ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο καθώς διαφυλάσσει την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί δεν δέχονται το γεγονός ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται εκ μέρους τους με το Ιράν για το τι μέλλει γενέσθαι στον Λίβανο και το Τελ Αβίβ αισθάνεται παραγκωνισμένο σε αυτόν τον γύρο των εξελίξεων.

Για την ομάδα αποφυγής συγκρούσεων δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα συγκροτηθεί και ποια θα είναι η αποστολή της στον Λίβανο. Αν η συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσει να υποκαταστήσει τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο αυτό θεωρείται βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει σφοδρή αντίδραση από το Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι παρά την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν οι δυνάμεις των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων θα παραμείνουν σε μία ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ διεξάγει ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με το Λίβανο, με τον επόμενο γύρο των συνομιλιών αυτών να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Τρίτη.