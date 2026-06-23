Βρέθηκαν τα χαμένα απομνημονεύματα ενός επιζώντα της Χιροσίμα που γράφτηκαν 80 χρόνια πριν

Φωτογραφία της Χιροσίμα μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας στις 6 Αυγούστου του 1945

Τα απομνημονεύματα ενός άνδρα που επέζησε από την ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου του 1945, πρόκειται να εκδοθούν για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι, αφού ανακαλύφθηκαν σε μια βιβλιοθήκη του Yale.

Το χαμένο χειρόγραφο 230 σελίδων γράφτηκε πριν από σχεδόν 80 χρόνια από τον Κιόσι Τανιμότο, ο οποίος ήταν μάρτυρας της καταστροφής της πόλης.

Τώρα, τα απομνημονεύματα θα γίνουν ταινία, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Τακεχίρο Χίρα, που έχει γίνει γνωστός για τον ρόλο του ντετέκτιβ Χστο δράμα του Netflix «Giri/Haji». Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2027.

Παραγωγός της ταινίας είναι ο Ντόναλντ Ρόζενφελντ, πρώην πρόεδρος της Merchant Ivory Productions. «Με τις σημερινές επικείμενες απειλές για πυρηνικά, μια ταινία για τη Χιροσίμα και την μαρτυρία ενός επιζώντος είναι ιδιαίτερα επίκαιρες», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στον Guardian.

«Πρόκειται για μια εις βάθος ιστορία για το τι ακολούθησε μετά την ρίψη αυτής της φοβερής βόμβας», είπε. «Η ιστορία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, εάν λάβουμε υπόψιν την κατάσταση στο Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Στόχος αυτής της ταινίας είναι να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο», τόνισε ο Ρόζενφελντ.

Φωτογραφία της Χιροσίμα από ψηλά μετά τον βομβαρδισμό που σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου του 1945 AP

Η ιστορία του Κιόσι Τανιμότο

Ο βομβαρδισμός της Χιροσίμα από τις ΗΠΑ έλαβε χώρα στις 6 Αυγούστου 1945 και ήταν η πρώτη πολεμική πυρηνική επίθεση της Ιστορίας.

Στις 6 Αυγούστου του 1945, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη Χιροσίμα με ατομική βόμβα, σε μια προσπάθεια να τερματίσουν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν η πρώτη φορά στην Ιστορία που χρησιμοποιήθηκε πυρηνικό όπλο κατά την διάρκεια μιας σύγκρουσης.

Οι συνέπειες της βόμβας ήταν καταστροφικές. Εκτιμάται ότι περίπου 120.000 αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες μετά την ρίψη της βόμβας, η οποία ισοπέδωσε ολόκληρη την πόλη.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου, οι Αμερικανοί έριξαν μια δεύτερη πυρηνική βόμβα στο Ναγκασάκι, σκοτώνοντας περίπου 73.000 ανθρώπους. Στις 15 Αυγούστου, η Ιαπωνία παραδόθηκε, βάζοντας τέλος στον πόλεμο.

Μια στήλη καπνού υψώνεται πάνω από την Χιροσίμα, στη δυτική Ιαπωνία, μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας «Little Boy» στις 6 Αυγούστου του 1945 AP

Ο Κιόσι Τανιμότο, ο οποίος πέθανε το 1986 σε ηλικία 77 ετών, ήταν ιερέας που ζούσε στη Χιροσίμα, ο οποίος έτυχε να σωθεί από την βόμβα που έπεσε εκείνη την ημέρα, καθώς βρισκόταν καθ' οδόν σε μια άλλη πόλη για να μεταφέρει μια ντουλάπα.

Όταν επέστρεψε, βρήκε την πόλη κατεστραμμένη.

Αν και αρχικά, είχε πιστέψει ότι δεν μπορούσε ποτέ να περιγράψει με λόγια αυτά που είδε, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο για διασφαλιστεί «δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο ποτέ ξανά», είπε η κόρη του, Κόκο Τανιμότο Κόντο, η οποία είναι σήμερα 81 ετών.

Στον πρόλογο του βιβλίου, η Κόντο εξηγεί ότι οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να θυμούνται τι συνέβη το 1945, καθώς «οι αναμνήσεις είναι η μόνη ελπίδα επιβίωσης του ανθρώπου».

«Για πολλά χρόνια δεν μπορούσα να ζήσω στη Χιροσίμα, την πόλη στην οποία γεννήθηκα. Την ημέρα που έπεσε η ατομική βόμβα ήμουν οκτώ μηνών, ένα μωρό στην αγκαλιά της μητέρας μου. Πέρασαν 40 χρόνια μέχρι να βρει το θάρρος να μου πει, με δικά της λόγια, πώς είχα επιβιώσει. Λίγοι άνθρωποι μιλούν για εκείνη την εποχή. Οι αναμνήσεις τους τους έκαναν να σιωπούν», γράφει η Κόντο στον πρόλογο. Η 81χρονη θα συμμετάσχει και στην κινηματογραφική μεταφορά των απομνημονευμάτων.

Αφού παρέμειναν αδημοσίευτα και ξεχασμένα σε μια βιβλιοθήκη του Yale για πολλά χρόνια, τα απομνημονεύματα θα δημοσιευτούν στις 6 Αυγούστου, την επέτειο της Χιροσίμα, από τον εκδοτικό οίκο Penguin, με τίτλο «Hiroshima, 8:15», από την ακριβή ώρα που έπεσε η βόμβα.

Τα απομνημονεύματα βρέθηκαν στη βιβλιοθήκη σπάνιων βιβλίων και χειρογράφων «Beinecke» του Πανεπιστημίου Yale στο Νιου Χέιβεν του Κονέκτικατ, ανάμεσα στα έγγραφα του Τζον Χέρσεϊ, του Αμερικανού δημοσιογράφου και νικητή του βραβείου Πούλιτζερ, ο οποίος πέθανε το 1993.

Ο Χέρσεϊ γνώρισε τον Τανιμότο κατά την επίσκεψή του στη Χιροσίμα οκτώ μήνες μετά τη ρίψη της βόμβας, γεγονός που ενέπνευσε το βιβλίο του με τίτλο «Hiroshima» (1946).