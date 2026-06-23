Βρέθηκαν τα χαμένα απομνημονεύματα ενός επιζώντα της Χιροσίμα που γράφτηκαν 80 χρόνια πριν

Το χαμένο χειρόγραφο 230 σελίδων γράφτηκε πριν από σχεδόν 80 χρόνια από τον Κιόσι Τανιμότο, ο οποίος ήταν μάρτυρας της καταστροφής της πόλης

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Βρέθηκαν τα χαμένα απομνημονεύματα ενός επιζώντα της Χιροσίμα που γράφτηκαν 80 χρόνια πριν

Φωτογραφία της Χιροσίμα μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας στις 6 Αυγούστου του 1945

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα απομνημονεύματα ενός άνδρα που επέζησε από την ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου του 1945, πρόκειται να εκδοθούν για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι, αφού ανακαλύφθηκαν σε μια βιβλιοθήκη του Yale.

Το χαμένο χειρόγραφο 230 σελίδων γράφτηκε πριν από σχεδόν 80 χρόνια από τον Κιόσι Τανιμότο, ο οποίος ήταν μάρτυρας της καταστροφής της πόλης.

Τώρα, τα απομνημονεύματα θα γίνουν ταινία, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Τακεχίρο Χίρα, που έχει γίνει γνωστός για τον ρόλο του ντετέκτιβ Χστο δράμα του Netflix «Giri/Haji». Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2027.

Παραγωγός της ταινίας είναι ο Ντόναλντ Ρόζενφελντ, πρώην πρόεδρος της Merchant Ivory Productions. «Με τις σημερινές επικείμενες απειλές για πυρηνικά, μια ταινία για τη Χιροσίμα και την μαρτυρία ενός επιζώντος είναι ιδιαίτερα επίκαιρες», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στον Guardian.

«Πρόκειται για μια εις βάθος ιστορία για το τι ακολούθησε μετά την ρίψη αυτής της φοβερής βόμβας», είπε. «Η ιστορία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, εάν λάβουμε υπόψιν την κατάσταση στο Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Στόχος αυτής της ταινίας είναι να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο», τόνισε ο Ρόζενφελντ.

Χιροσίμα

Φωτογραφία της Χιροσίμα από ψηλά μετά τον βομβαρδισμό που σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου του 1945

AP

Η ιστορία του Κιόσι Τανιμότο

Ο βομβαρδισμός της Χιροσίμα από τις ΗΠΑ έλαβε χώρα στις 6 Αυγούστου 1945 και ήταν η πρώτη πολεμική πυρηνική επίθεση της Ιστορίας.

Στις 6 Αυγούστου του 1945, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη Χιροσίμα με ατομική βόμβα, σε μια προσπάθεια να τερματίσουν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν η πρώτη φορά στην Ιστορία που χρησιμοποιήθηκε πυρηνικό όπλο κατά την διάρκεια μιας σύγκρουσης.

Οι συνέπειες της βόμβας ήταν καταστροφικές. Εκτιμάται ότι περίπου 120.000 αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες μετά την ρίψη της βόμβας, η οποία ισοπέδωσε ολόκληρη την πόλη.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου, οι Αμερικανοί έριξαν μια δεύτερη πυρηνική βόμβα στο Ναγκασάκι, σκοτώνοντας περίπου 73.000 ανθρώπους. Στις 15 Αυγούστου, η Ιαπωνία παραδόθηκε, βάζοντας τέλος στον πόλεμο.

Χιροσίμα

Μια στήλη καπνού υψώνεται πάνω από την Χιροσίμα, στη δυτική Ιαπωνία, μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας «Little Boy» στις 6 Αυγούστου του 1945

AP

Ο Κιόσι Τανιμότο, ο οποίος πέθανε το 1986 σε ηλικία 77 ετών, ήταν ιερέας που ζούσε στη Χιροσίμα, ο οποίος έτυχε να σωθεί από την βόμβα που έπεσε εκείνη την ημέρα, καθώς βρισκόταν καθ' οδόν σε μια άλλη πόλη για να μεταφέρει μια ντουλάπα.

Όταν επέστρεψε, βρήκε την πόλη κατεστραμμένη.

Αν και αρχικά, είχε πιστέψει ότι δεν μπορούσε ποτέ να περιγράψει με λόγια αυτά που είδε, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο για διασφαλιστεί «δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο ποτέ ξανά», είπε η κόρη του, Κόκο Τανιμότο Κόντο, η οποία είναι σήμερα 81 ετών.

Στον πρόλογο του βιβλίου, η Κόντο εξηγεί ότι οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να θυμούνται τι συνέβη το 1945, καθώς «οι αναμνήσεις είναι η μόνη ελπίδα επιβίωσης του ανθρώπου».

«Για πολλά χρόνια δεν μπορούσα να ζήσω στη Χιροσίμα, την πόλη στην οποία γεννήθηκα. Την ημέρα που έπεσε η ατομική βόμβα ήμουν οκτώ μηνών, ένα μωρό στην αγκαλιά της μητέρας μου. Πέρασαν 40 χρόνια μέχρι να βρει το θάρρος να μου πει, με δικά της λόγια, πώς είχα επιβιώσει. Λίγοι άνθρωποι μιλούν για εκείνη την εποχή. Οι αναμνήσεις τους τους έκαναν να σιωπούν», γράφει η Κόντο στον πρόλογο. Η 81χρονη θα συμμετάσχει και στην κινηματογραφική μεταφορά των απομνημονευμάτων.

Αφού παρέμειναν αδημοσίευτα και ξεχασμένα σε μια βιβλιοθήκη του Yale για πολλά χρόνια, τα απομνημονεύματα θα δημοσιευτούν στις 6 Αυγούστου, την επέτειο της Χιροσίμα, από τον εκδοτικό οίκο Penguin, με τίτλο «Hiroshima, 8:15», από την ακριβή ώρα που έπεσε η βόμβα.

Τα απομνημονεύματα βρέθηκαν στη βιβλιοθήκη σπάνιων βιβλίων και χειρογράφων «Beinecke» του Πανεπιστημίου Yale στο Νιου Χέιβεν του Κονέκτικατ, ανάμεσα στα έγγραφα του Τζον Χέρσεϊ, του Αμερικανού δημοσιογράφου και νικητή του βραβείου Πούλιτζερ, ο οποίος πέθανε το 1993.

Ο Χέρσεϊ γνώρισε τον Τανιμότο κατά την επίσκεψή του στη Χιροσίμα οκτώ μήνες μετά τη ρίψη της βόμβας, γεγονός που ενέπνευσε το βιβλίο του με τίτλο «Hiroshima» (1946).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ: Η ΕΡΤ επιστρέφει με βελτιωμένη πρόταση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

11:55ANNOUNCEMENTS

Η Surprice Mobility γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων με εταιρικό σταθμό στην Ιταλία

11:54WHAT THE FACT

Kyawthuite: Αυτό είναι το σπανιότερο ορυκτό του πλανήτη - Υπάρχει μόνο... ένα δείγμα!

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live: Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση για το Κτηματολόγιο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Νεκρός 49χρονος σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή

11:50ΕΛΛΑΔΑ

«Βρωμιάρη, δολοφόνε» φώναζε φίλη της νεκρής - «Χειρότερο τέρας η γυναίκα του» είπε ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Αύριο η κηδεία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ταύρος δραπέτευσε από σφαγείο και επιτέθηκε σε περαστικούς - Τρεις τραυματίες - Δείτε βίντεο

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

11:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Λατρεύω τους αντιήρωες, το γεγονός ότι όλα πάνω του είναι χοντροκομμένα και ακραία»: Ο Jason Momoa μιλά στο Newsbomb για τον ρόλο του Lobo στο «Supergirl» που έρχεται στις 25 Ιουνίου

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino

11:29ΕΛΛΑΔΑ

«Οδός Αλίκης Βουγιουκλάκη»: Ταμπέλες με το όνομα της σταρ τοποθετούνται στον Θεολόγο

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τζίρο... 3 ευρώ δήλωνε κατασκευαστική - Μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατ. «βρήκαν» οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

11:24WHAT THE FACT

Το μυστικό ενός χαμένου κόσμου: Πώς ένας σπάνιος μετεωρίτης ξαναγράφει την ιστορία του πλανήτη μας

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ με 13,5 μονάδες, αυξάνει τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ η ΕΛΑΣ, πέμπτη η Καρυστιανού, στο 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 70χρονος ήταν νεκρός στην αυλή του για μέρες - Τον εντόπισαν γείτονες

11:15WHAT THE FACT

Η χώρα που αναδύεται ως το «νέο Ντουμπάι»: Τόνοι χρυσού εξορύσσονται από το έδαφός της

11:13ΚΟΣΜΟΣ

«Βουτιά» στη μετοχή της SpaceX – Απώλειες άνω των 600 δισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν τα χαμένα απομνημονεύματα ενός επιζώντα της Χιροσίμα που γράφτηκαν 80 χρόνια πριν

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 16χρονη σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση - Πήγαινε να δώσει εξετάσεις στο σχολείο της

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel: Το Grandland δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ με 13,5 μονάδες, αυξάνει τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ η ΕΛΑΣ, πέμπτη η Καρυστιανού, στο 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ

10:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Το μυθικό συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ

07:51ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι νεκρή, τη θάψαμε στη φύση»: Το μοιραίο σημείωμα των απαγωγέων που ενημερώνει την παρουσιάστρια Νάνσι Γκάθρι για τον θάνατο της μητέρας της

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η ανάρτηση των γονιών του που τον εξόργισε - «Θέλω να με αφήσουν ήσυχο»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Πριν ξεπακετάρετε στις διακοπές: Πώς να ελέγξετε το δωμάτιο για κοριούς

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τζίρο... 3 ευρώ δήλωνε κατασκευαστική - Μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατ. «βρήκαν» οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: 72χρονος αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι του

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νεκρή πεζή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 70χρονος ήταν νεκρός στην αυλή του για μέρες - Τον εντόπισαν γείτονες

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Το «BLUESTAR» των εγκληματολογικών εργαστηρίων εξιχνίασε το φονικό - Είχαν εντοπίσει το χωράφι που την έθαψε ο Σκοπιανός πριν το υποδείξει

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Μετέτρεψαν δωμάτιο ξενοδοχείου στη Λάρισα σε …οδοντιατρείο

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πολύ δεξιός μας βγαίνεις - Είμαι αρκετά προκλητικός» - Η διαδικτυακή συζήτηση Γεωργιάδη-Κασσελάκη

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση για δάνεια νόμου Κατσελη 3869/2010 - Τι κερδίζουν οι οφειλέτες σε δόσεις και αποπληρωμή - Πώς εφαρμόζεται η απόφαση του Αρείου Πάγου

22:43LIFESTYLE

Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Εβδομάδα πληρωμών – Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

21:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών ο καύσωνας που θα «χτυπήσει» τα Βαλκάνια - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό το επόμενο 10ημερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ