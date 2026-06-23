«Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν μιλούν γερμανικά» - Ο παράξενος κανόνας εισόδου σε λίμνη

Για την ασφάλεια των επισκεπτών αποφασίστηκε να απαγορευτεί η είσοδος σε όσους δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα

Ελένη Ευστρατίου

«Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν μιλούν γερμανικά» - Ο παράξενος κανόνας εισόδου σε λίμνη

Η λίμνη Heidebad

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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η λίμνη Heidebad στη βορειοδυτική Γερμανία απαγορεύει την είσοδο σε όσους δεν καταλαβαίνουν γερμανικά, λόγω νέου κανονισμού ασφαλείας.
  • Ο περιορισμός στοχεύει στην αποφυγή ατυχημάτων, καθώς οι οδηγίες ασφαλείας και οι ειδοποιήσεις είναι μόνο στα γερμανικά.
  • Η απόφαση λαμβάνεται ανάλογα με την ικανότητα κολύμβησης και επικοινωνίας με το προσωπικό, όχι ως απόλυτη απαγόρευση για όλους τους ξένους.
  • Το προσωπικό έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στην επίβλεψη και επικοινωνία με ξένους επισκέπτες, που έχει οδηγήσει σε επικίνδυνα περιστατικά.
  • Η απόφαση έχει δεχτεί έντονη κριτική ως «ρατσιστική», ενώ ο διευθύνων σύμβουλος την υπερασπίζεται ως αναγκαίο μέτρο για την ασφάλεια όλων.
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Στην απαγόρευση εισόδου σε όσους δεν καταλαβαίνουν τη γερμανική γλώσσα, αποφάσισε εταιρεία που διαχειρίζεται την λίμνη Heidebad στην περιοχή Haale της βορειοδυτικής Γερμανίας.

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της λίμνης, Mathias Nobel, στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, αυτό οφείλεται σε νέο κανονισμό ασφαλείας για την κολύμβηση στη λίμνη, η οποία μοιάζει με φυσική πισίνα αλλά χαρακτηρίζεται από πολύ βαθιά νερά που φτάνουν μέχρι και τα 13 μέτρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ξένοι δεν μπορούν να καταλάβουν τις οδηγίες για την ασφάλειά τους στην κολύμβηση, οι οποίες είναι γραμμένες στα γερμανικά σε πινακίδες του χώρου, αλλά ούτε και τις ειδοποιήσεις που ακούγονται από τα μεγάφωνα. «Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι επισκέπτες κατανοούν τους κανόνες του χώρου και πρέπει να είμαστε συνεπείς προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους», δήλωσε ο Νόμπελ.

heidebad-haale.jpg

Η λίμνη Heidebad στην Haale

Facebook Heidebad

Το προσωπικό έχει φτάσει στα όριά του

Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για ένα απόλυτο μέτρο, καθώς δεν θα ισχύει καθολική απαγόρευση για όλους τους ξενόγλωσσους επισκέπτες. Ωστόσο, τα κριτήρια εισόδου θα αποφασίζονται στην είσοδο, με το πρώτο να είναι η ικανότητα στην κολύμβηση και στη συνέχεια η ικανότητα στην επικοινωνία με το γερμανικό προσωπικό.

Ο Nobel στάθηκε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση, όταν οικογένεια με παιδί που κατάγονταν από άλλη χώρα, το είχαν αφήσει να κολυμπάει μόνο του χωρίς κανένα βοήθημα και καμία επίβλεψη. Ναυαγοσώστης από το προσωπικό προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους γονείς, ώστε να έχουν το νου τους στο παιδί, ωστόσο επειδή ήταν ξένοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τις οδηγίες και συνέχισαν να αδιαφορούν. Τότε, ο ναυαγοσώστης βούτηξε στα νερά και έβγαλε μόνος του το παιδί έξω.

«Το μέτρο αποσκοπεί στην ελάφρυνση του προσωπικού, το οποίο έχει ήδη φτάσει στα όριά του», εξήγησε ο Νόμπελ δηλώνοντας πως πολλές φορές έχουν υπάρξει δυσκολίες στην επικοινωνία με τους επισκέπτες μέσω εφαρμογών μετάφρασης. «Το καλοκαίρι τα πλήθη είναι μεγάλα. Ομάδες που δεν καταλαβαίνουν αρκετά καλά γερμανικά αποτελούν πρόβλημα». Πρόσθεσε, πως η λίμνη είναι αρκετά επικίνδυνη στην κολύμβηση και τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς υπό επίβλεψη, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό πνιγμού ενός άνδρα και ενός 6χρονου παιδιού σε αυτή τη λίμνη, πριν από δέκα χρόνια.

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Κριτική για «ρατσιστική» απόφαση

Η απόφαση αυτή έχει πάρει σφοδρές κριτικές από εγχώρια όσο και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολλοί χαρακτηρίζουν το μέτρο αυτό «ρατσιστικό», ενώ άλλοι σπεύδουν να κάνουν αρνητικές κριτικές στο Google. Μάλιστα, μετά την επιβολή αυτού του νέου κανονισμού, ο ίδιος έχει λάβει απειλητικά μηνύματα και emails, ενώ τον προειδοποιούν για νομικές ενέργειες.

Ο διευθύνων σύμβουλος αρνείται τις κατηγορίες, εξηγώντας ότι ακόμα και Γερμανοί πολίτες που δεν γνωρίζουν καλά κολύμβηση και δεν έχουν βοηθήματα για τα παιδιά, θα αποκλείονται. Ο ίδιος δηλώνει εξαιρετικά φιλόξενος με τους ξένους, ωστόσο εξηγεί πως δεν υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους.

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