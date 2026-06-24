Σάλος στην Κίνα: Η Dettol κυκλοφόρησε διαφήμιση απολυμαντικού για τις «βρώμικες γυναίκες»

Snapshot Η Dettol ζήτησε συγγνώμη για μια διαφήμιση που κυκλοφόρησε στην Κίνα, η οποία προκάλεσε οργή λόγω σεξιστικού περιεχομένου, αν και η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι στόχευε στην κριτική των στερεοτύπων φύλου.

Η διαφήμιση παρουσίαζε έναν άνδρα που αναζητούσε μια «καθαρή» γυναίκα, προκαλώντας αντιδράσεις για αντικειμενοποίηση των γυναικών.

Η καμπάνια τελείωνε με το μήνυμα ότι η Dettol καταπολεμά τα βακτήρια και τους «τοξικούς άνδρες».

Η εταιρεία παραδέχτηκε ότι η διαφήμιση προσέβαλε πολλούς, ειδικά τις γυναίκες, και ανέλαβε ευθύνη για τυχόν αμέλειες στη δημιουργία της.

Πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο κάλεσαν σε μποϊκοτάζ της Dettol μετά την προβολή της διαφήμισης. Snapshot powered by AI

Η εταιρεία προϊόντων υγιεινής Dettol ζήτησε δημόσια συγγνώμη για μια διαφήμιση που προβλήθηκε στην Κίνα, η οποία, όπως ισχυρίζεται, είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει τον σεξισμό, προκαλώντας την οργή πολλών.

Η διαφήμιση -διάρκειας πέντε λεπτών- για ένα απολυμαντικό πολλαπλών χρήσεων, ξεκινά με έναν άνδρα που αναζητά μια σύντροφο που να είναι «καθαρή», η οποία «δεν έχει μολυνθεί από άλλους άνδρες» για να την παντρευτεί.

Μιλώντας για μια πιθανή σύντροφό του, ο άνδρας ακούγεται να λέει: «Δεν με πειράζει αν δεν είμαι ο πρώτος της, αλλά όταν πρόκειται για τη μελλοντική μου σύζυγο αυτό δεν θα συμβεί. Ευτυχώς, βρήκα κάποια που είναι ακόμα καθαρή και δεν έχει μολυνθεί από άλλους άνδρες».

Ωστόσο μέχρι το τέλος της διαφήμισης, η γυναίκα που πρόκειται να τον παντρευτεί, τον χωρίζει και η καμπάνια τελειώνει με την φράση: «Η Dettol είναι η λύση ενάντια στα βακτήρια, όπως και για τους τοξικούς άνδρες».

Δείτε την διαφήμιση:

Disinfectant brand Dettol has apologised after an advert in China intended to challenge sexism was accused of reinforcing it instead.



Critics said the campaign objectified women, prompting a backlash and calls for a boycott. pic.twitter.com/ye7jIqWixK — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 24, 2026

Η διαφήμιση προκάλεσε σάλο στην Κίνα, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η καμπάνια αντικειμενοποιεί τις γυναίκες, ενώ άλλοι κάλεσαν σε μποϊκοτάζ της εταιρείας.

Η Dettol δήλωσε ότι η διαφήμιση, η οποία πλέον δεν προβάλλεται, είχε ως στόχο να επικρίνει τα στερεότυπα των φύλων, αλλά ότι αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν αργότερα στο διαδίκτυο «παραμόρφωσαν το βασικό μήνυμα που σκόπευε να περάσει».

«Αναγνωρίζουμε ότι η διαφήμιση έχει προσβάλει πολλούς ανθρώπους, ειδικά τις γυναίκες. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε αμέλεια σημειώθηκε κατά τη δημιουργία της», ανέφερε η Dettol σε ανακοίνωσή της.

Η διαφήμιση προκάλεσε την οργή πολλών χρηστών του διαδικτύου.

«Τι άθλια διαφήμιση. Με άφησε άφωνο», έγραψε ένας χρήστης στο Weibo, την κινεζική εκδοχή του «X». «Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ την Dettol. Άλλωστε, υπάρχουν τόσες άλλες μάρκες στην αγορά», έγραψε ένας άλλος.