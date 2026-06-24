Διπλός γάμος μεταξύ πανομοιότυπων διδύμων έγινε στη Νιγηρία - Εύχονται να κάνουν δίδυμα παιδιά

Snapshot Τα δίδυμα αδέρφια Taiwo και Kehinde Oguntoye παντρεύτηκαν τις δίδυμες αδελφές Taiwo και Kehinde Adediran σε διπλό γάμο στην Ιμπαντάν της Νιγηρίας στις 20 Ιουνίου.

Στη νοτιοδυτική Νιγηρία, όπου ζουν οι Γιορούμπα, τα δίδυμα θεωρούνται ευλογία και τους δίνουν συγκεκριμένα ονόματα, με το Taiwo να σημαίνει το πρωτότοκο και το Kehinde το μικρότερο δίδυμο.

Τα ζευγάρια ελπίζουν να αποκτήσουν δίδυμα παιδιά και θεωρούν τον γάμο τους ως θεϊκή ρύθμιση.

Οι τέσσερις γνωρίστηκαν πριν δέκα χρόνια μέσω μιας λέκτορα και, παρά τους αρχικούς δισταγμούς, ανέπτυξαν ρομαντικές σχέσεις μετά από χρόνια επικοινωνίας.

Αν και παντρεύτηκαν μαζί και φορούσαν τα ίδια ρούχα στον γάμο, σκοπεύουν να ζήσουν σε ξεχωριστά σπίτια. Snapshot powered by AI

Ένας ιδιαίτερος διπλός γάμος συνέβη στην Νιγηρία στην πόλη Ιμπαντάν, μεταξύ δύο ζευγαριών πανομοιότυπων διδύμων.

Τα δίδυμα αδέρφια Taiwo και Kehinde Oguntoye παντρεύτηκαν τις δίδυμες αδερφές Taiwo και Kehinde Adediran σε κοινή τελετή το Σάββατο 20 Ιουνίου, όπως αναφέρει το BBC.

Το παράξενο με τα κοινά ονόματα αποτελεί έθιμο στη Νιγηρία για όλα τα δίδυμα που γεννιούνται. Οι Γιορούμπα, οι οποίοι κυριαρχούν στη νοτιοδυτική Νιγηρία, είναι γνωστοί για τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό γεννήσεων διδύμων, σύμφωνα με το πρακτορείο. Ωστόσο, οι γάμοι μεταξύ δύο ζευγαριών διδύμων δεν είναι συνηθισμένοι.

Τα ζευγάρια επιθυμούν να γεννήσουν δίδυμα

«Γνωρίζουμε πολλά δίδυμα, αλλά αυτός ο γάμος μοιάζει σαν να κανονίστηκε από τον Θεό», δήλωσε ο Taiwo Oguntoye στο BBC. «Πάντα ονειρευόμασταν να παντρευτούμε με δίδυμες».

Είπε ότι ελπίζουν επίσης να αποκτήσουν κάποια μέρα τα δικά τους δίδυμα παιδιά. «Με τη χάρη του Θεού, προσευχόμαστε για δίδυμα στο πρώτο και δεύτερο παιδί μας», μοιράστηκε. «Αυτή είναι η επιθυμία της καρδιάς μας».

Στην κουλτούρα των Γιορούμπα, τα δίδυμα θεωρούνται ευλογία. Παραδοσιακά τους δίνονται συγκεκριμένα ονόματα: Taiwo για το πρωτότοκο και Kehinde για το μικρότερο δίδυμο, σύμφωνα με το Reuters.

Πώς η γνωριμία κατέληξε σε γάμους

Η ιστορία τους ξεκινά πριν από 10 χρόνια, όταν φοιτούσαν μαζί στο Πανεπιστήμιο του Ιμπαντάν. Η γνωριμία τους έγινε από μία λέκτορα η οποία είπε στα αδέρφια Oguntoye ότι πρέπει να γνωρίσουν δύο δίδυμες φοιτήτριες.

«Δεν είναι ότι δεν έχουμε γνωρίσει άλλες δίδυμες αδερφές στο παρελθόν», δήλωσε ο Taiwo Oguntoye στο BBC. «Βγήκαμε ραντεβού με μερικές, αλλά μερικές φορές τα πράγματα απλά δεν πήγαιναν καλά».

Ενώ οι αδερφές Adediran αρχικά δίσταζαν να γνωρίσουν τα αδέρφια, στη συνέχεια συμφώνησαν, όμως τότε δεν ενδιαφέρονταν για σχέση και έμειναν φίλοι. Στη συνέχεια, τα κορίτσια μετακόμισαν στο εξωτερικό και τα αγόρια εργάστηκαν στις ΗΠΑ. Μετά από χρόνια όμως επικοινώνησαν και πάλι και δημιούργησαν ρομαντικές σχέσεις.

Ίδιοι και στον γάμο

Στο γάμο τους φόρεσαν μάλιστα το ίδιο σμόκιν και τα ίδια νυφικά. Το ίδιο και στην τελετή μετά τον γάμο, όπου εμφανίστηκαν με τα ίδια ρούχα.

«Οι γυναίκες μας μοιάζουν τόσο πολύ που ακόμη και τα μέλη των οικογενειών τους μερικές φορές τις μπερδεύουν», είπε ο Kehinde Oguntoye. «Δεν τις μπερδεύουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά τις δικές μας γυναίκες».

Ενώ παντρεύτηκαν μαζί, τα δύο ζευγάρια σκοπεύουν να ζήσουν χωριστά, δήλωσε ο Taiwo Oguntoye στο BBC. «Έχουμε το μοναδικό μας σχέδιο για αυτό. Με την πάροδο του χρόνου, ο κόσμος θα το μάθει», είπε.

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