Μητέρα κατηγορείται για τον θάνατο της 16χρονης κόρης της - Της χορηγούσε αλκοόλ και ναρκωτικά

Η 16χρονη φέρεται να έλεγε επανειλημμένα στη μητέρα της ότι φοβόταν πως πεθαίνει, μήνες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή και εκείνη την αγνοούσε

Ανθή Κουρεντζή

Μητέρα κατηγορείται για τον θάνατο της 16χρονης κόρης της - Της χορηγούσε αλκοόλ και ναρκωτικά

Η 16χρονη Gretchen Leanne Ryan

ΚΟΣΜΟΣ
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Μητέρα από το Κολοράντο κατηγορείται για ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να προμήθευε επί μήνες με αλκοόλ την ανήλικη κόρη της, πριν η 16χρονη καταλήξει από επιπλοκές που σχετίζονται με χρόνια χρήση ουσιών.

Η Gretchen Leanne Ryan κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού σε σχέση με τον θάνατο της κόρης της τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Πρώτης Δικαστικής Περιφέρειας.

Η δίωξη ασκήθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα, η οποία ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου, όταν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία της Arvada κλήθηκαν σε κατοικία στην περιοχή West 85th Avenue, μετά από αναφορά για ανήλικη που δεν είχε τις αισθήσεις της. Λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε ότι η έφηβη ήταν νεκρή.

Καθώς οι ερευνητές προσπαθούσαν να διαπιστώσουν τι οδήγησε στον θάνατο την 16χρονη, εξέτασαν κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ανήκαν τόσο στη Ryan όσο και στην κόρη της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, φέρεται να υπήρχαν συχνές συνομιλίες για την προμήθεια και κατανάλωση αλκοόλ ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η Ryan κατηγορείται ότι κανόνιζε τακτικές παραδόσεις αλκοόλ στο σπίτι, ότι κατανάλωνε αλκοόλ και μαριχουάνα μαζί με την κόρη της, καθώς και ότι απέκρυπτε την κατανάλωση αλκοόλ της ανήλικης από τον πατέρα της, ο οποίος διέμενε κυρίως στο υπόγειο της κατοικίας, σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με το έγγραφο της δικογραφίας, οι επικοινωνίες μεταξύ μητέρας και κόρης φέρονται να καταγράφουν μια δραματική επιδείνωση της υγείας της 16χρονης τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της. Τα μηνύματα που επικαλούνται οι ερευνητές έκαναν λόγο για αιματηρούς εμετούς, δυσκολία στη λήψη τροφής, προβλήματα στο περπάτημα, ύπνο στο μπάνιο, καθώς και χρήση πάνας εξαιτίας συμπτωμάτων που συνδέονται με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Σε μία από τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η έφηβη φέρεται να είπε στη μητέρα της ότι πονούσε «πάρα πολύ», ζητώντας επανειλημμένα αλκοόλ.

Σε άλλα μηνύματα, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η 16χρονη φέρεται να έλεγε στη μητέρα της ότι «θα πεθάνει» και να της ζητούσε να καλέσει το 911. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι, παρά τις εκκλήσεις της, η Ryan δεν αναζήτησε επείγουσα ιατρική βοήθεια για την κόρη της.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κατηγορούμενη μητέρα είπε επανειλημμένα στους ντετέκτιβ «τη σκότωσα» δηλώνοντας υπεύθυνη για τον θάνατο της κόρης της.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι η τελευταία συνομιλία ανάμεσα σε μητέρα και κόρη έγινε το βράδυ πριν από τον θάνατο της ανήλικης. Το τελευταίο εξερχόμενο μήνυμα της 16χρονης φέρεται να εστάλη στις 22:07, στις 8 Μαρτίου, από ένα iPad που αργότερα εντοπίστηκε κοντά στη σορό της, στο μπάνιο.

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Η Gretchen Leanne Ryan

Τα επόμενα μηνύματα που έστειλε η Ryan δεν έλαβαν απάντηση, ενώ οι διασώστες κλήθηκαν περίπου στις 08:15 το επόμενο πρωί, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Καθώς η έρευνα συνεχιζόταν, οι ντετέκτιβ πραγματοποίησαν έρευνα στο δωμάτιο της 16χρονης και εντόπισαν 173 άδεια μπουκάλια αλκοόλ, κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι της και μέσα στη ντουλάπα της, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας.

Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι η έφηβη είχε αποσυρθεί από το δημόσιο σχολείο τον Απρίλιο του 2025 και είχε εγγραφεί σε διαδικτυακά μαθήματα.

Την περίοδο του θανάτου της, είχε ολοκληρώσει μόλις ένα διαδικτυακό εξάμηνο μαθημάτων της ένατης τάξης και δεν είχε συμμετάσχει σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού για αρκετούς μήνες, σύμφωνα με την Εισαγγελία.

Τα ιατρικά ευρήματα που επικαλούνται οι εισαγγελείς φέρεται να έδειξαν ότι η 16χρονη είχε αφύσικα λιπώδες ήπαρ για την ηλικία της, κατάσταση που, σύμφωνα με τους γιατρούς, «θα μπορούσε να υποδηλώνει εκτεταμένη και παρατεταμένη κατανάλωση αλκοόλ», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εισαγγελίας.

Η νεκροψία-νεκροτομή κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι η έφηβη πέθανε από πνευμονία από εισρόφηση, η οποία σχετιζόταν με χρόνια κατανάλωση αλκοόλ. Πρόκειται για κατάσταση κατά την οποία υλικό εισέρχεται στους πνεύμονες, προκαλώντας σοβαρή λοίμωξη.

Ο θάνατος χαρακτηρίστηκε ως φυσικός, με τον ιατροδικαστή να σημειώνει ότι η μακροχρόνια χρήση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πνευμονίας από εισρόφηση, καθώς επηρεάζει αρκετά από τα προστατευτικά αντανακλαστικά και τις ανοσολογικές λειτουργίες του οργανισμού.

Η Ryan οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Jefferson, όπου κρατείται με εγγύηση 500.000 δολαρίων, καταβλητέα μόνο σε μετρητά.

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